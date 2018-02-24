Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ началась дракаГазета.Ru 14:28
В ответ Лойко произнес фашистское приветствие, что привело к потасовке. "Мы попросим прокуратуру России разобраться", - заявили авторы передачи. Ранее в пресс-службе телеканала НТВ прокомментировали внезапное исчезновение ведущего передачи "Место встречи" Андрея Норкина из студии.
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Политика
В штабе Зеленского заявили о принадлежности Крыма Украине
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что Крым «был, остается и будет частью Украины», сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 13:00
Культура
Медведев лично поздравил Пугачеву с юбилеем
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил певицу Аллу Пугачеву с юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован
Пожарные взяли под контроль пожар в соборе Парижской Богоматери, сообщает Le Parisien.
Обновлено в 21:13
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Происшествия
Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц
На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
Обновлено в 12:56
Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Украинский Броварский межрайонный суд принял решение освободить народного депутата Надежду Савченко и руководителя организации «Офицерский корпус» (занимается освобождением пленных) Владимира Рубана из-под стражи.
Обновлено в 21:27
Футбол
Мбаппе скорбит в связи с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари. У него нет слов
Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Кильян Мбаппе в своем Твиттере опубликовал фотографию горящего собора Нотр-Дам-де-Пари в столице Франции.
Обновлено в 16:17
Происшествия
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Обновлено в 18:36
Интернет
Молодым британцам запретят ставить лайки в соцсетях
Организация запрещает компаниям независимо от того, находятся ли они в Великобритании или за рубежом, собирать сведения о таких гражданах страны, делиться ими с третьими лицами или использовать полученные данные в коммерческих целях, отслеживать их перемещения.
Обновлено в 12:20
Кино
Опубликован тизер второй серии финального сезона «Игры престолов»
HBO опубликовал тизер второго эпизода восьмого сезона «Игры престолов», который стартовал на канале в понедельник.
Обновлено в 05:39
Космос
Американский астронавт Кристина Кук проведет год на МКС
Обновлено в 21:16
Здоровье
Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов
С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Политика
США пообещают Британии не казнить Ассанжа, считает эксперт
США, скорее всего, дадут необходимые гарантии, что не будут приговаривать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к смертной казни, чтобы добиться его экстрадиции из Великобритании, считает адвокат Роберт Дрисколл.
Обновлено в 20:26
Политика
Путин подписал закон о запрете хостелов
Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому размешать хостелы в жилых домах будет запрещено.
Обновлено в 12:23
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли
В первом периоде 1/8 финала Кубка Стэнли между "Каролина Харрикейнз" и "Вашингтон Кэпиталз" произошла драка с участием двух российских хоккеистов.
Обновлено в 20:00
Наука
РНК-шпилька увеличила точность CRISPR в 50 раз
Американские исследователи показали, что добавление небольшого элемента вторичной структуры к направляющей РНК может существенно увеличить точность редактирования ДНК CRISPR-системами.
Обновлено в 11:00
Авто
Новый Kia Cerato стали выпускать на «Автоторе» по полному циклу
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство седана KIA Cerato третьего поколения по методу полного цикла (CKD): со сваркой, окраской и сборкой кузова.
Обновлено в 11:28
Общество
Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно
"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.
Обновлено в 15:16
Религия
В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением
Обновлено в 15:54
Армия и оружие
Ракетный крейсер «Варяг» провел учебные стрельбы в Японском море
Как сообщает пресс-служба ТОФ, крейсер "Варяг" отработал ведение боевых действий одиночным кораблем в море.
Обновлено в 20:14
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Обновлено вчера в 17:46
Политика
Путин 15 апреля проведет встречу с губернатором Ставропольского края
Президент России Владимир Путин 15 апреля проведет встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых и сдался полиции
По данным правоохранителей, мужчина расстрелял своих знакомых в разных частях города. После этого он сам сдался полиции.
Обновлено в 20:50
Шоу-бизнес
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Общество
Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери
Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Пожар вспыхнул на Храмовой горе в Иерусалиме
Обновлено в 20:28
Космос
Япония разрабатывает программу по колонизации Луны
Обновлено в 01:10