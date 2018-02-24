После фашистского приветствия в эфире НТВ началась дракаГазета.Ru 14:28

В ответ Лойко произнес фашистское приветствие, что привело к потасовке. "Мы попросим прокуратуру России разобраться", - заявили авторы передачи. Ранее в пресс-службе телеканала НТВ прокомментировали внезапное исчезновение ведущего передачи "Место встречи" Андрея Норкина из студии.

После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка

Политика В штабе Зеленского заявили о принадлежности Крыма Украине В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что Крым «был, остается и будет частью Украины», сообщает телеканал «112 Украина».

Культура Медведев лично поздравил Пугачеву с юбилеем Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил певицу Аллу Пугачеву с юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Происшествия Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован Пожарные взяли под контроль пожар в соборе Парижской Богоматери, сообщает Le Parisien.

Единоборства Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".

Происшествия Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.

Политика Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи Украинский Броварский межрайонный суд принял решение освободить народного депутата Надежду Савченко и руководителя организации «Офицерский корпус» (занимается освобождением пленных) Владимира Рубана из-под стражи.

Футбол Мбаппе скорбит в связи с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари. У него нет слов Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Кильян Мбаппе в своем Твиттере опубликовал фотографию горящего собора Нотр-Дам-де-Пари в столице Франции.

Интернет Молодым британцам запретят ставить лайки в соцсетях Организация запрещает компаниям независимо от того, находятся ли они в Великобритании или за рубежом, собирать сведения о таких гражданах страны, делиться ими с третьими лицами или использовать полученные данные в коммерческих целях, отслеживать их перемещения.

Кино Опубликован тизер второй серии финального сезона «Игры престолов» HBO опубликовал тизер второго эпизода восьмого сезона «Игры престолов», который стартовал на канале в понедельник.

Здоровье Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.

Политика США пообещают Британии не казнить Ассанжа, считает эксперт США, скорее всего, дадут необходимые гарантии, что не будут приговаривать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к смертной казни, чтобы добиться его экстрадиции из Великобритании, считает адвокат Роберт Дрисколл.

Политика Путин подписал закон о запрете хостелов Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому размешать хостелы в жилых домах будет запрещено.

Хоккей Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли В первом периоде 1/8 финала Кубка Стэнли между "Каролина Харрикейнз" и "Вашингтон Кэпиталз" произошла драка с участием двух российских хоккеистов.

Наука РНК-шпилька увеличила точность CRISPR в 50 раз Американские исследователи показали, что добавление небольшого элемента вторичной структуры к направляющей РНК может существенно увеличить точность редактирования ДНК CRISPR-системами.

Авто Новый Kia Cerato стали выпускать на «Автоторе» по полному циклу Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство седана KIA Cerato третьего поколения по методу полного цикла (CKD): со сваркой, окраской и сборкой кузова.

Общество Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно "В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.

Политика Путин 15 апреля проведет встречу с губернатором Ставропольского края Президент России Владимир Путин 15 апреля проведет встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

Происшествия В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых и сдался полиции По данным правоохранителей, мужчина расстрелял своих знакомых в разных частях города. После этого он сам сдался полиции.

Шоу-бизнес Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.