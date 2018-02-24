Политика

После фашистского приветствия в эфире НТВ началась дракаГазета.Ru 14:28

В ответ Лойко произнес фашистское приветствие, что привело к потасовке. "Мы попросим прокуратуру России разобраться", - заявили авторы передачи. Ранее в пресс-службе телеканала НТВ прокомментировали внезапное исчезновение ведущего передачи "Место встречи" Андрея Норкина из студии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

RT на русском16:50

После фашистского приветствия в эфире НТВ вспыхнула драка

РИА Новости16:48

В отсутствие Норкина в эфире НТВ передрались из-за фашизма

Московский Комсомолец14:07

«Это был сарказм»: Лойко счел оскорбительным свое «изгнание» из эфира после фашистского приветствия

Царьград16:55

Опять Украина: в эфире НТВ вспыхнула драка

Газета.Ru16:33

Писателя выгнали из студии НТВ за фашистское приветствие

Lenta.ru16:38

Изгнанный из эфира НТВ эксперт попытался оправдаться за нацистское приветствие

ФАН13:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 21:31, Ашберн
Политика

В штабе Зеленского заявили о принадлежности Крыма Украине

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что Крым «был, остается и будет частью Украины», сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 13:00
Культура

Медведев лично поздравил Пугачеву с юбилеем

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил певицу Аллу Пугачеву с юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован

Пожарные взяли под контроль пожар в соборе Парижской Богоматери, сообщает Le Parisien.
Обновлено в 21:13
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Происшествия

Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц

На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
Обновлено в 12:56
Политика

Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

Украинский Броварский межрайонный суд принял решение освободить народного депутата Надежду Савченко и руководителя организации «Офицерский корпус» (занимается освобождением пленных) Владимира Рубана из-под стражи.
Обновлено в 21:27
Футбол

Мбаппе скорбит в связи с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари. У него нет слов

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Кильян Мбаппе в своем Твиттере опубликовал фотографию горящего собора Нотр-Дам-де-Пари в столице Франции.
Обновлено в 16:17
Происшествия

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Обновлено в 18:36
Интернет

Молодым британцам запретят ставить лайки в соцсетях

Организация запрещает компаниям независимо от того, находятся ли они в Великобритании или за рубежом, собирать сведения о таких гражданах страны, делиться ими с третьими лицами или использовать полученные данные в коммерческих целях, отслеживать их перемещения.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Алтарь и алтарный крест сохранились при пожаре в Нотр-Даме

Обновлено в 18:56
Кино

Опубликован тизер второй серии финального сезона «Игры престолов»

HBO опубликовал тизер второго эпизода восьмого сезона «Игры престолов», который стартовал на канале в понедельник.
Обновлено в 05:39
Космос

Американский астронавт Кристина Кук проведет год на МКС

Обновлено в 21:16
Здоровье

Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов

С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Политика

США пообещают Британии не казнить Ассанжа, считает эксперт

США, скорее всего, дадут необходимые гарантии, что не будут приговаривать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к смертной казни, чтобы добиться его экстрадиции из Великобритании, считает адвокат Роберт Дрисколл.
Обновлено в 20:26
Политика

Путин подписал закон о запрете хостелов

Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому размешать хостелы в жилых домах будет запрещено.
Обновлено в 12:23
Хоккей

Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли

В первом периоде 1/8 финала Кубка Стэнли между "Каролина Харрикейнз" и "Вашингтон Кэпиталз" произошла драка с участием двух российских хоккеистов.
Обновлено в 20:00
Наука

РНК-шпилька увеличила точность CRISPR в 50 раз

Американские исследователи показали, что добавление небольшого элемента вторичной структуры к направляющей РНК может существенно увеличить точность редактирования ДНК CRISPR-системами.
Обновлено в 11:00
Авто

Новый Kia Cerato стали выпускать на «Автоторе» по полному циклу

Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство седана KIA Cerato третьего поколения по методу полного цикла (CKD): со сваркой, окраской и сборкой кузова.
Обновлено в 11:28
Общество

Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно

"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.
Обновлено в 15:16
Религия

В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением

Обновлено в 15:54
Общество

Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено в 20:27
Армия и оружие

Ракетный крейсер «Варяг» провел учебные стрельбы в Японском море

Как сообщает пресс-служба ТОФ, крейсер "Варяг" отработал ведение боевых действий одиночным кораблем в море.
Обновлено в 20:14
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Обновлено вчера в 17:46
Политика

Путин 15 апреля проведет встречу с губернатором Ставропольского края

Президент России Владимир Путин 15 апреля проведет встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.
Обновлено в 05:07
Происшествия

В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых и сдался полиции

По данным правоохранителей, мужчина расстрелял своих знакомых в разных частях города. После этого он сам сдался полиции.
Обновлено в 20:50
Шоу-бизнес

Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов

Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Общество

Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери

Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.
Обновлено в 17:01
Гаджеты

В России выходит самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей

Обновлено в 05:25
Происшествия

Пожар вспыхнул на Храмовой горе в Иерусалиме

Обновлено в 20:28
Космос

Япония разрабатывает программу по колонизации Луны

Обновлено в 01:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Леонидович Лойко
Американский журналист
Журналист, переводчик, писатель, фотограф.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное