После фашистского приветствия в эфире НТВ началась дракаГазета.Ru 14:28

В ответ Лойко произнес фашистское приветствие, что привело к потасовке. "Мы попросим прокуратуру России разобраться", - заявили авторы передачи. Ранее в пресс-службе телеканала НТВ прокомментировали внезапное исчезновение ведущего передачи "Место встречи" Андрея Норкина из студии.

После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка

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