Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ началась дракаГазета.Ru 14:28
В ответ Лойко произнес фашистское приветствие, что привело к потасовке. "Мы попросим прокуратуру России разобраться", - заявили авторы передачи. Ранее в пресс-службе телеканала НТВ прокомментировали внезапное исчезновение ведущего передачи "Место встречи" Андрея Норкина из студии.
Читать в источнике
Оценить102
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 16:52, Ашберн
Происшествия
Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился
Обновлено в 14:03
Авто
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta FL
В начале второго квартала 2019 года «АвтоВАЗ» начал продавать обновленные LADA Granta FL нового поколения.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Рейсовый автобус въехал в стену в Москве
Рейсовый автобус № 501 врезался в стену на востоке Москвы. В результате десять человек получили травмы.
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке
Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:53
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Политика
Евросоюз окончательно утвердил поправки к газовой директиве
Совет Европейского союза окончательно утвердил поправки к газовой директиве ЕС.
Обновлено в 06:32
Футбол
Тренеру «Спартака» устроили жесткий разговор
Руководство московского «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым.
Обновлено в 15:03
Экономика
Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
Обновлено в 11:08
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Здоровье
Россияне смогут получать паллиативную помощь на дому
Согласно поправкам, утвержденным Медведевым, россияне, нуждающиеся в паллиативной помощи, теперь смогут получить ее в любом субъекте РФ вне зависимости от места регистрации.
Обновлено в 09:20
Общество
Шведская журналистка признала русский язык непостижимым
Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28
Политика
NYT присудили премию Пулитцера за расследование в отношении Трампа
Пулитцеровская премия в области журналистики присуждена журналистам газеты The New York Times за серию материалов, касающихся расследования предполагаемых финансовых махинаций со стороны президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 16:44
Общество
Видеосъёмка техосмотра не станет обязательной
Глава комитета Государственной думы по транспорту Евгений Москвичев заявил, что правительство РФ внесло поправки ко второму чтению законопроекта о техосмотре, которые исключают обязательную видеосъёмку техосмотра видеоавтомобилей.
Обновлено в 10:00
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес
Сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов рублей
21-летний сын Олега Газманова недавно приобрел дорогостоящую иномарку – Mercedes S-Class Coupe, стоимость которой составляет от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
В результате миномётного обстрела Алеппо погибли шесть человек
Обновлено вчера в 11:47
Спорт
Фанаты затравили 14-летнюю пловчиху после победы над Ефимовой
Тренер пловчихи Евгении Чикуновой Юрий Маслов заявил, что после победы подопечной на чемпионате России она столкнулась с травлей в сети.
Обновлено в 13:50
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
Общество
Пожар разрушил легендарный Нотр-Дам: фото трагедии
Парижане оплакивают невосполнимую потерю — горит собор Нотр-Дам.
Обновлено в 14:25
Наука
Грязные зубы могут стать причиной развития слабоумия
Еще через некоторое время проблема выйдет изо рта через кровь, воспаляя органы и увеличивая риск развития серьезных недугов, хронических заболеваний сердца и даже слабоумия, отмечают авторы видеоматериала.
Обновлено в 01:16
Политика
Главный военный прокурор Украины сбежал за границу
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Политика
Штаб Зеленского заявил об угрозе срыва выборов на Украине
В участковых избирательных комиссиях на Украине ощущается большой недобор кадров, что может привести к срыву второго тура выборов президента в отдельных городах и в целом по стране, заявил избирательный штаб кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
Египет, Греция и Кипр начали совместные учения в Средиземном море
Военные Египта, Греции и Кипра начали совместные учения в Средиземном море, пишет газета "Аль-Ахрам".
Обновлено в 15:23
Хоккей
НХЛ. Шестеркин и Кравцов договорились о контрактах с «Рейнджерс»
Голкипер СКА Игорь Шестеркин и нападающий «Трактора» Виталий Кравцов переходят в «Рейнджерс».
Обновлено в 15:47
Политика
Порошенко снова ждет Зеленского на дебаты
Украинский лидер Петр Порошенко выразил надежду, что кандидат в президенты Владимир Зеленский приедет на дебаты до окончания телепередачи на телеканале ICTV и дал ему на это 40 минут.
Обновлено в 16:36
Здоровье
В Бурятии мужчина прожил 27 лет с болтами вместо зубов
В Бурятии хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) провели операцию по удалению "самопальных болтов", которые на протяжении 27 лет заменяли местному жителю зубные имплантаты.
Обновлено в 06:17
Гаджеты
Гибкий смартфон Motorola Razr прошел сертификацию Bluetooth
Гибкий смартфон Motorola Razr прошел сертификацию Bluetooth, где указано, что модель получит поддержку Bluetooth 5.0.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160
Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
Обновлено в 08:09
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16