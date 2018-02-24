Политика

После фашистского приветствия в эфире НТВ началась дракаГазета.Ru 14:28

В ответ Лойко произнес фашистское приветствие, что привело к потасовке. "Мы попросим прокуратуру России разобраться", - заявили авторы передачи. Ранее в пресс-службе телеканала НТВ прокомментировали внезапное исчезновение ведущего передачи "Место встречи" Андрея Норкина из студии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

RT на русском16:50

В эфире НТВ началась потасовка после фашистского приветствия

РИА Новости16:48

Новая потасовка на НТВ: Писателя Лойко вышвырнули из студии за фашистское приветствие - видео

Царьград13:19

В эфире НТВ устроили драку после фашистского приветствия

Взгляд.ру15:01

В отсутствие Норкина в эфире НТВ передрались из-за фашизма

Московский Комсомолец14:07

Опять Украина: в эфире НТВ вспыхнула драка

Газета.Ru16:33

Изгнанный из эфира НТВ эксперт попытался оправдаться за нацистское приветствие

ФАН13:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 16:52, Ашберн
Происшествия

Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился

Обновлено в 14:03
Авто

АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta FL

В начале второго квартала 2019 года «АвтоВАЗ» начал продавать обновленные LADA Granta FL нового поколения.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Рейсовый автобус въехал в стену в Москве

Рейсовый автобус № 501 врезался в стену на востоке Москвы. В результате десять человек получили травмы.
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Происшествия

Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке

Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:53
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Политика

Евросоюз окончательно утвердил поправки к газовой директиве

Совет Европейского союза окончательно утвердил поправки к газовой директиве ЕС.
Обновлено в 06:32
Футбол

Тренеру «Спартака» устроили жесткий разговор

Руководство московского «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым.
Обновлено в 15:03
Экономика

Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
Обновлено в 11:08
Важное за сутки

Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Здоровье

Россияне смогут получать паллиативную помощь на дому

Согласно поправкам, утвержденным Медведевым, россияне, нуждающиеся в паллиативной помощи, теперь смогут получить ее в любом субъекте РФ вне зависимости от места регистрации.
Обновлено в 09:20
Общество

Шведская журналистка признала русский язык непостижимым

Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28
Политика

NYT присудили премию Пулитцера за расследование в отношении Трампа

Пулитцеровская премия в области журналистики присуждена журналистам газеты The New York Times за серию материалов, касающихся расследования предполагаемых финансовых махинаций со стороны президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 16:44
Общество

Видеосъёмка техосмотра не станет обязательной

Глава комитета Государственной думы по транспорту Евгений Москвичев заявил, что правительство РФ внесло поправки ко второму чтению законопроекта о техосмотре, которые исключают обязательную видеосъёмку техосмотра видеоавтомобилей.
Обновлено в 10:00
Хоккей

ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес

Сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов рублей

21-летний сын Олега Газманова недавно приобрел дорогостоящую иномарку – Mercedes S-Class Coupe, стоимость которой составляет от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие

В результате миномётного обстрела Алеппо погибли шесть человек

Обновлено вчера в 11:47
Спорт

Фанаты затравили 14-летнюю пловчиху после победы над Ефимовой

Тренер пловчихи Евгении Чикуновой Юрий Маслов заявил, что после победы подопечной на чемпионате России она столкнулась с травлей в сети.
Обновлено в 13:50
Общество

«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
Общество

Пожар разрушил легендарный Нотр-Дам: фото трагедии

Парижане оплакивают невосполнимую потерю — горит собор Нотр-Дам.
Обновлено в 14:25
Наука

Грязные зубы могут стать причиной развития слабоумия

Еще через некоторое время проблема выйдет изо рта через кровь, воспаляя органы и увеличивая риск развития серьезных недугов, хронических заболеваний сердца и даже слабоумия, отмечают авторы видеоматериала.
Обновлено в 01:16
Политика

Главный военный прокурор Украины сбежал за границу

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Политика

Штаб Зеленского заявил об угрозе срыва выборов на Украине

В участковых избирательных комиссиях на Украине ощущается большой недобор кадров, что может привести к срыву второго тура выборов президента в отдельных городах и в целом по стране, заявил избирательный штаб кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие

Египет, Греция и Кипр начали совместные учения в Средиземном море

Военные Египта, Греции и Кипра начали совместные учения в Средиземном море, пишет газета "Аль-Ахрам".
Обновлено в 15:23
Хоккей

НХЛ. Шестеркин и Кравцов договорились о контрактах с «Рейнджерс»

Голкипер СКА Игорь Шестеркин и нападающий «Трактора» Виталий Кравцов переходят в «Рейнджерс».
Обновлено в 15:47
Политика

Порошенко снова ждет Зеленского на дебаты

Украинский лидер Петр Порошенко выразил надежду, что кандидат в президенты Владимир Зеленский приедет на дебаты до окончания телепередачи на телеканале ICTV и дал ему на это 40 минут.
Обновлено в 16:36
Здоровье

В Бурятии мужчина прожил 27 лет с болтами вместо зубов

В Бурятии хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) провели операцию по удалению "самопальных болтов", которые на протяжении 27 лет заменяли местному жителю зубные имплантаты.
Обновлено в 06:17
Гаджеты

Гибкий смартфон Motorola Razr прошел сертификацию Bluetooth

Гибкий смартфон Motorola Razr прошел сертификацию Bluetooth, где указано, что модель получит поддержку Bluetooth 5.0.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160

Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
Обновлено в 08:09
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Леонидович Лойко
Американский журналист
Журналист, переводчик, писатель, фотограф.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное