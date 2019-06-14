После драки в Пензенской области в полицию доставили более 170 человекRT на русском 01:12

с чего всё началось

После драки в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, в ходе которой погиб один человек и несколько пострадали, в отделения полиции доставили 174 человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

После драки в Пензенской области в полицию доставили более 170 человек

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