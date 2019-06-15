После драки в Пензенской области в полицию доставили более 170 человекRT на русском 01:12

с чего всё началось

Уважаемые подписчики, дорогие земляки. По ситуации в Чемодановке. Я лично переговорил с Врио начальника УВД по Пензенской области и главой района, ситуация на общем жестком контроле, специалисты выясняют причины конфликта и все обстоятельства. Прошу воздержаться от преждевременных выводов.

После драки в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, в ходе которой погиб один человек и несколько пострадали, в отделения полиции доставили 174 человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

После драки в Пензенской области в полицию доставили более 170 человек

Политика Трамп счел доказанной вину Ирана в нападении в Оманском заливе Президент США Дональд Трамп считает данные о снятии мины с борта судна Kokuka Courageous доказательством причастности Ирана к нападению на два танкера в Оманском заливе.

Политика Зеленский понадеялся на скорое освобождение украинских моряков Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на скорое освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Политика Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.

Транспорт На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».

Политика Путин уволил двух генералов, связанных с делом Голунова Как стало известно «Волга-Каспий», сегодня Владимир Путин уволил с должностей двух высокопоставленных московских полицейских, замешанных в деле Ивана Голунова.

Политика Путин: Россия выступает за отказ от торговых войн и боев без правил "В мире разгораются настоящие торговые войны, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами", - пояснил Путин.

Авто Mercedes-Benz представляет юбилейную версию G-Class Двойное событие Mercedes-Benz отметит выпуском юбилейного издания для моделей G400d, G500 и G63, которое назвал Stronger Than Time и оснастил разнообразным дополнительным оборудованием.

Политика Экс-канцлер ФРГ признал законность присоединения Крыма к России Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России прошло в соответствии с законом, передает РИА "Новости".

Политика Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому Президент России Владимир Путин с уважением относится к новому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявил 14 июня глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Происшествия Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.

Музыка ГСО РТ выпустит бокс-сет со всеми симфониями Чайковского Государственный симфонический оркестр Республики Татарстана запишет бокс-сет с симфониями Петра Чайковского.

Авто Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России Специалисты портала «Автоновости дня» поделилась с пользователями сети списком лучших полноприводных минивэнов повышенной проходимости в России.

Единоборства Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.

Армия и оружие Показан итог стрельбы очередями из ДШК-М-ТК вооружённых сил Украины На фотографии изображён итог стрельбы очередями - буквально развороченный выстрелом дульный тормоз пулемёта ДШК-М-ТК.

Политика Российское гражданство запросили жители 12 областей Украины Жители 12 областей Украины хотят получить российское гражданство в упрощенном порядке, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Политика Глава Демократической партии Молдавии покинул страну Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк действительно покинул страну, сообщили 15 июня в пресс-службе партии.

Культура Ургант высмеял предвыборную программу Вики Цыгановой Телеведущий Иван Ургант пошутил над предвыборной программой певицы Виктории Цыгановой, которая намерена баллотироваться в Госдуму.

Шоу-бизнес Анжела Левайн рассекретила тайный роман принца Гарри Завесу над одним из наиболее интересных фактов в отношениях между принцем и актрисой приподняла Анжела Левайн, в свое время написавшая книгу о британской королевской семье, которая тут же стала мировым бестселлером.

Баскетбол «Голден Стэйт» планирует предложить Дюранту и Томпсону максимальные контракты Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» планирует предложить максимальные контракты форварду Кевину Дюранту и атакующему защитнику Клэю Томпсону, сообщает Clutch Points со ссылкой на известного обозревателя Брайана Уиндхёрста.

Армия и оружие В акваторию залива Петра Великого вышел японский эсминец Эскадренный миноносец Морских сил самообороны (МССО) Японии "Судзунами", который прибыл во Владивосток 10 июня, вышел в акваторию залива Петра Великого для участия в российско-японских учениях "Сарекс-2019", сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

Политика Суд отклонил иск бывшей сотрудницы Трампа из-за его насильного поцелуя Суд Флориды не удовлетворил жалобу бывшей сотрудницы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа против него за нежелательный поцелуй.

Общество СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».