Происшествия
После драки в Пензенской области в полицию доставили более 170 человекRT на русском 01:12
После драки в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, в ходе которой погиб один человек и несколько пострадали, в отделения полиции доставили 174 человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
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Уважаемые подписчики, дорогие земляки. По ситуации в Чемодановке. Я лично переговорил с Врио начальника УВД по Пензенской области и главой района, ситуация на общем жестком контроле, специалисты выясняют причины конфликта и все обстоятельства. Прошу воздержаться от преждевременных выводов.
— Иван Белозерцев, российский политикStolica58.ru вчера в 14:08
с чего всё началось
«Продолжается опознание лиц, а также проведение иных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех участников конфликта и очевидцев произошедшего (с этой целью в настоящее время в органы внутренних дел доставлено 174 лица)», — указывается в сообщении.RT на русском01:12
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