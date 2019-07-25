На бывшего президента Украины Петра Порошенко попытались напасть четыре человека. Инцидент случился после того, как экс-глава государства вышел после допроса в Государственном бюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском".

После допроса на Порошенко пытались напасть несколько человек

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