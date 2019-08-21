Футбол
После дерби: «Спартак» сыграет в первом матче плей-офф ЛЕ с «Брагой»РИА Новости вчера в 17:10
Московский "Спартак" в четверг в гостях проведет первый матч раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы против португальской "Браги". Матч начнется в 21:45 по московскому времени на стадионе "Брага Мунисипал".
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Брага - Спартак 22 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы
Комсомольская правдавчера в 17:00
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