Московский "Спартак" в четверг в гостях проведет первый матч раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы против португальской "Браги". Матч начнется в 21:45 по московскому времени на стадионе "Брага Мунисипал".

После дерби: «Спартак» сыграет в первом матче плей-офф ЛЕ с «Брагой»

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