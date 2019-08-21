Московский "Спартак" в четверг в гостях проведет первый матч раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы против португальской "Браги". Матч начнется в 21:45 по московскому времени на стадионе "Брага Мунисипал".

После дерби: «Спартак» сыграет в первом матче плей-офф ЛЕ с «Брагой»

Все про Спорт ру

Футбол Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива» Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.

Кино Человека-паука могут выкинуть из киновселенной Marvel Компании Disney и Sony больше не будут сотрудничать в работе над фильмами о Человеке-пауке, сообщает издание Deadline.

Политика Джонсон и Меркель выступили против возвращения РФ в G8 Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против возвращения в России в G8.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Политика Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин - РИА Новости. Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.

Политика Путин пообещал ответ на испытания США новой ракеты Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки в среду.

Происшествия Фигуранта «московского дела» обвинили в применении насилия к сотрудникам Росгвардии Фигурантами дела о массовых беспорядках, возбужденного после акции 27 июля в Москве стали более 10 человек.

Политика Стало известно меню Путина и Ниинистё на ужине в Хельсинки Рыбу, утку и свежие ягоды отведал президент России Владимир Путин во время ужина с финским коллегой Саули Ниинистё.

Наука Карта мозга показала различие между чтением и прослушиванием книг Используя функциональную МРТ, исследователи визуализировали мозги людей во время прослушивания и чтения одних и тех же текстов и сравнили их.

Экономика Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%, сообщает Росстат.

Наука Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39% В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.

Наука В Китае планируют продавать клонированных котов В ближайшее время китайская компания собирается начать массовую торговлю клонированными котами. Волгоград, 21 августа / «Волга-Медиа.ру» /.

Авто Названы самые популярные и непопулярные цвета автомобилей в России Самым непопулярным оказался желтый цвет, так как его используют для такси.

Армия и оружие Украинские военные спровоцировали в Донбассе вспышку чумы Медики диагностировали чуму у 12 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.

Футбол Жоау Фелиш справил нужду у дерева на тренировке «Атлетико» Португальский нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш попал в объективы видео камер справляющим нужду на тренировочной базе испанского клуба.

Армия и оружие Израиль в ответ на ракетный обстрел атаковал цели в секторе Газа Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракеты по своей территории из сектора Газа, после чего атаковала несколько военных объектов группировки ХАМАС, говорится на странице военного ведомства в Twitter.

Шоу-бизнес Наташа Королева и Тарзан отметили годовщину свадьбы 21 августа влюбленные отпраздновали 16-ю годовщину свадьбы. Об этом в своем Instagram рассказал танцор.

Шоу-бизнес Квентин Тарантино впервые станет отцом Квентин Тарантино, год назад расставшийся со статусом холостяка, скоро станет отцом.

Происшествия Спасение пятилетней девочки в лесу Нижегородской области попало на видео Нижегородское издание NN.RU опубликовало видеозапись спасения пятилетней Зарины Авдоновой, которая провела в местном лесу три дня.

Происшествия Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.

Политика В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе завершилось в Минске.

Происшествия В России начали продавать «целебную» кукурузу с поля посадки А321 Предприимчивый житель Саратова начал продавать на одной из улиц города кукурузу, уверяя, что она собрана как раз на том поле в Подмосковье, на котором совершил свою удивительную посадку самолет А321, после того, как в его двигатели попали птицы.

Культура В музее болгарской цивилизации функционирует выставка, посвящённая 750-летию образования Золотой Орды В музее болгарской цивилизации функционирует выставка произведений художников Татарстана и России «По следам нашей истории», посвящённая 750-летию образования Золотой Орды.

Политика Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.