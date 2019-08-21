Футбол
После дерби: «Спартак» сыграет в первом матче плей-офф ЛЕ с «Брагой»РИА Новости 17:10
Московский "Спартак" в четверг в гостях проведет первый матч раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы против португальской "Браги". Матч начнется в 21:45 по московскому времени на стадионе "Брага Мунисипал".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:24, Ашберн
Футбол
Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива»
Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.
Обновлено в 10:45
Кино
Человека-паука могут выкинуть из киновселенной Marvel
Компании Disney и Sony больше не будут сотрудничать в работе над фильмами о Человеке-пауке, сообщает издание Deadline.
Обновлено в 05:18
Политика
Джонсон и Меркель выступили против возвращения РФ в G8
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против возвращения в России в G8.
Обновлено в 16:05
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин
- РИА Новости. Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.
Обновлено в 11:54
Происшествия
В Челябинской области врач-депутат расстрелял жену
Обновлено в 01:18
Политика
Путин пообещал ответ на испытания США новой ракеты
Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки в среду.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Фигуранта «московского дела» обвинили в применении насилия к сотрудникам Росгвардии
Фигурантами дела о массовых беспорядках, возбужденного после акции 27 июля в Москве стали более 10 человек.
Обновлено в 18:04
Политика
Стало известно меню Путина и Ниинистё на ужине в Хельсинки
Рыбу, утку и свежие ягоды отведал президент России Владимир Путин во время ужина с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено в 20:46
Наука
Карта мозга показала различие между чтением и прослушиванием книг
Используя функциональную МРТ, исследователи визуализировали мозги людей во время прослушивания и чтения одних и тех же текстов и сравнили их.
Обновлено вчера в 01:55
Экономика
Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд
За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:54
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 16:34
Наука
В Китае планируют продавать клонированных котов
В ближайшее время китайская компания собирается начать массовую торговлю клонированными котами. Волгоград, 21 августа / «Волга-Медиа.ру» /.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Обновлено в 06:34
Авто
Названы самые популярные и непопулярные цвета автомобилей в России
Самым непопулярным оказался желтый цвет, так как его используют для такси.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Украинские военные спровоцировали в Донбассе вспышку чумы
Медики диагностировали чуму у 12 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.
Обновлено в 16:48
Футбол
Жоау Фелиш справил нужду у дерева на тренировке «Атлетико»
Португальский нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш попал в объективы видео камер справляющим нужду на тренировочной базе испанского клуба.
Обновлено в 16:59
Армия и оружие
Израиль в ответ на ракетный обстрел атаковал цели в секторе Газа
Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракеты по своей территории из сектора Газа, после чего атаковала несколько военных объектов группировки ХАМАС, говорится на странице военного ведомства в Twitter.
Обновлено в 19:43
Шоу-бизнес
Наташа Королева и Тарзан отметили годовщину свадьбы
21 августа влюбленные отпраздновали 16-ю годовщину свадьбы. Об этом в своем Instagram рассказал танцор.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые станет отцом
Квентин Тарантино, год назад расставшийся со статусом холостяка, скоро станет отцом.
Обновлено в 18:49
Происшествия
Спасение пятилетней девочки в лесу Нижегородской области попало на видео
Нижегородское издание NN.RU опубликовало видеозапись спасения пятилетней Зарины Авдоновой, которая провела в местном лесу три дня.
Обновлено в 19:35
Происшествия
Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве
Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.
Обновлено в 13:24
Политика
В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу
Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе завершилось в Минске.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В России начали продавать «целебную» кукурузу с поля посадки А321
Предприимчивый житель Саратова начал продавать на одной из улиц города кукурузу, уверяя, что она собрана как раз на том поле в Подмосковье, на котором совершил свою удивительную посадку самолет А321, после того, как в его двигатели попали птицы.
Обновлено в 11:01
Культура
В музее болгарской цивилизации функционирует выставка, посвящённая 750-летию образования Золотой Орды
В музее болгарской цивилизации функционирует выставка произведений художников Татарстана и России «По следам нашей истории», посвящённая 750-летию образования Золотой Орды.
Обновлено в 09:00
Футбол
Велес Москва — Торпедо (Москва) 3:3 (5:6 по пенальти)
Хоккейный клуб «Торпедо» 24 августа проведет встречу с «Ландскроной» из Санкт-Петербурга в рамках Международного любительского турнира «Кубок единства».
Обновлено в 09:13
Политика
Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
Обновлено в 16:39
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Украине следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией и быть готовыми к "объявлению войны".
Обновлено в 21:29
Общество
Лесные пожары в Бразилии достигли рекордных масштабов
Обновлено в 09:14