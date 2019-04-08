Политика
После декоммунизации Украина начинает процесс деколонизацииВести.Ru 11:02
За декоммунизацией на Украине готовится деколонизация. Над законодательными инициативами на эту тему начал работать Украинский институт национальной памяти.
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Интернет
Microsoft выпустила свой браузер на технологиях Chrome
Браузер Microsoft Edge с "начинкой" от Chrome: первые скриншоты читайте также В конце прошлого года Microsoft признала, что программная начинка Edge проиграла конкуренцию Chromium, которую та безуспешно пыталась вытеснить.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Обрушение на заводе в Нижегородской области: найден второй погибший
На месте обрушения цеха завода "Дзержинскхиммаш" в Нижегородской области найдено тело второго погибшего.
Обновлено в 12:45
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России
Зарубежные инвесторы, участвовавшие в капитале российских компаний, изъяли вложения на $22,4 млрд, а объем вновь поступивших инвестиций составил лишь $15,9 млрд, в два с лишним раза меньше среднего показателя за предыдущие десять лет.
Обновлено в 13:44
Футбол
Федун объяснил Каррере нюансы приобретения футболистов
Президент московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о стоимости трансфера нападающего Педро Роши из бразильского "Гремио" в московский "Спартак", передает "Sport24".
Обновлено в 08:33
Политика
Россия и Турция отменят визы для водителей
В своем выступлении российский лидер отметил, что для двусторонних отношений РФ и Турции характерен высокий уровень туристических обменов, и в Москве ценят внимание, которое "турецкие власти уделяют безопасности и комфортному пребыванию россиян", в связи с чем существует нацеленность на последовательное смягчение визового режима.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Игры
Epic VS Steam: чем это полезно для ПК-геймера
Во всяком случае, The Division 2 на ПК стала эксклюзивом площадки Epic Games.
Обновлено вчера в 09:51
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Макгрегор подрался в ирландском баре
Обновлено в 14:01
Футбол
Румынский судья сделал предложение коллеге прямо на поле
Перед началом игры 4-й румынской лиги между клубами "Орадя" и "Диосиг" ассистент судьи Мариуш Матица сделал предложение Гьоргие Думе, которая была на игре в роли лайнсмена, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:20
Космос
Скончался проектировщик корабля Гагарина Виктор Благов
Благов участвовал в проектировании космических кораблей "Восход" и "Восток" - на последнем в 1961 году совершил полёт космонавт Юрий Гагарин.
Обновлено в 11:16
Футбол
Сон Хын-Мин: «Почувствовал расизм на себе, ведь я играю в АПЛ»
Все вокруг говорят о расизме, но я почувствовал его на себе, ведь я играю в АПЛ.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура подала на развод
Дочь народного артиста РСФСР Владимира Винокура, солистка балетной труппы Большого театра Анастасия Винокур подала документы на развод.
Обновлено в 11:14
Экономика
ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты
Антимонопольная служба возбудила дело в отношении российской "дочки" Samsung по признакам координации цен на смартфоны в феврале после проведенной внеплановой проверки.
Обновлено в 12:10
Наука
Глубокая стимуляция внутренней капсулы улучшила когнитивный контроль
Когнитивный контроль, который нарушается при депрессии и обсессивно-компульсивном расстройстве, можно улучшить с помощью глубокой стимуляции внутренней капсулы — участка среднего мозга.
Обновлено в 08:34
Экономика
Для автомобилистов в России могут ввести два новых налога
Введение двух дополнительных налогов может коснуться российских автомобилистов. Речь идет об экологическом и утилизационном сборах.
Обновлено в 01:09
Авто
Nissan и Dongfeng готовят конкурента модели Range Rover
Nissan и Dongfeng готовят конкурента модели Range Rover, о чем стало известно благодаря тизерным изображениям, распространенным в Сети.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие
Авиаудар по аэропорту в Триполи попал на видео
Обновлено в 13:16
Общество
В США военные заняли первое место среди самых пьющих профессий
Военные США проводят в среднем больше дней в году за распитием алкоголя, чем представители других профессий, сообщает издание Military Times.
Обновлено в 09:33
Политика
Депутат Рады пожаловался на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что немецкая делегация в ПАСЕ оскорбила украинских парламентариев.
Обновлено в 11:06
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила $70 за баррель
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне стали выше на 0,44%, достигнув $70,65 за баррель.
Обновлено в 01:16
Общество
Минпросвещения предложило тестировать школьников на наркотики с 13 лет
Министерство просвещения России подготовило проект закона, по которому предлагается тестировать школьников на склонность к употреблению наркотиков и алкоголя с 13 лет на добровольной основе и с согласия родителей, следует из документа на портале проектов нормативных актов.
Обновлено в 12:03
Общество
Мединский прокомментировал изменение меры пресечения Серебренникову
Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал решение Московского городского суда об изменении меры пресечения режиссёру Кириллу Серебренникову на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Обновлено в 14:06
Футбол
Головин рассказал, сожалеет ли о переходе в «Монако»
Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что правильно поступил, отказав лондонскому «Челси» и перейдя в коллектив французской Лиги 1.
Обновлено в 13:43
Хоккей
«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина
Счёт в серии 4:2 в пользу «Авангарда», команда выиграла Восточную конференцию КХЛ и сыграет в финале с победителем Запада, который определится в седьмом матче серии ЦСКА — СКА.
Обновлено в 14:29
Политика
«Би-би-си» заметает американский след на Мадагаскаре дешёвым кино
Начинается заказное кино со слухов о вмешательстве, появившихся якобы после появления на острове русских.
Обновлено в 14:06