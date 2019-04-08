Политика

После декоммунизации Украина начинает процесс деколонизацииВести.Ru 11:02

За декоммунизацией на Украине готовится деколонизация. Над законодательными инициативами на эту тему начал работать Украинский институт национальной памяти.
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На Украине предложили отказаться от наследия Российской империи

РБК12:10

На Украине хотят переименовать бренды, «популяризующие» Российскую империю

РИА Новости10:32

После декоммунизации Украина начинает процесс деколонизации

Вести.Ru11:02

Украинскую «декоммунизацию» решено перевести на новый уровень

Взгляд.ру10:52

На Украине переименуют улицы, названные в честь русских писателей

Московский Комсомолец10:51

Украина хочет избавиться от «российско-имперского прошлого»

News.ru10:41

На Украине хотят переименовать «популяризующие» Российскую империю бренды

Комсомольская правда11:03
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Интернет

Microsoft выпустила свой браузер на технологиях Chrome

Браузер Microsoft Edge с "начинкой" от Chrome: первые скриншоты читайте также В конце прошлого года Microsoft признала, что программная начинка Edge проиграла конкуренцию Chromium, которую та безуспешно пыталась вытеснить.
Обновлено в 14:03
Происшествия

Обрушение на заводе в Нижегородской области: найден второй погибший

На месте обрушения цеха завода "Дзержинскхиммаш" в Нижегородской области найдено тело второго погибшего.
Обновлено в 12:45
Футбол

Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»

«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28
Происшествия

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Кино

В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым

В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Экономика

ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России

Зарубежные инвесторы, участвовавшие в капитале российских компаний, изъяли вложения на $22,4 млрд, а объем вновь поступивших инвестиций составил лишь $15,9 млрд, в два с лишним раза меньше среднего показателя за предыдущие десять лет.
Обновлено в 13:44
Футбол

Федун объяснил Каррере нюансы приобретения футболистов

Президент московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о стоимости трансфера нападающего Педро Роши из бразильского "Гремио" в московский "Спартак", передает "Sport24".
Обновлено в 08:33
Политика

Россия и Турция отменят визы для водителей

В своем выступлении российский лидер отметил, что для двусторонних отношений РФ и Турции характерен высокий уровень туристических обменов, и в Москве ценят внимание, которое "турецкие власти уделяют безопасности и комфортному пребыванию россиян", в связи с чем существует нацеленность на последовательное смягчение визового режима.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено в 08:24
Игры

Epic VS Steam: чем это полезно для ПК-геймера

Во всяком случае, The Division 2 на ПК стала эксклюзивом площадки Epic Games.
Обновлено вчера в 09:51
Транспорт

Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля

Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Макгрегор подрался в ирландском баре

Обновлено в 14:01
Футбол

Румынский судья сделал предложение коллеге прямо на поле

Перед началом игры 4-й румынской лиги между клубами "Орадя" и "Диосиг" ассистент судьи Мариуш Матица сделал предложение Гьоргие Думе, которая была на игре в роли лайнсмена, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:20
Космос

Скончался проектировщик корабля Гагарина Виктор Благов

Благов участвовал в проектировании космических кораблей "Восход" и "Восток" - на последнем в 1961 году совершил полёт космонавт Юрий Гагарин.
Обновлено в 11:16
Футбол

Сон Хын-Мин: «Почувствовал расизм на себе, ведь я играю в АПЛ»

Все вокруг говорят о расизме, но я почувствовал его на себе, ведь я играю в АПЛ.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура подала на развод

Дочь народного артиста РСФСР Владимира Винокура, солистка балетной труппы Большого театра Анастасия Винокур подала документы на развод.
Обновлено в 11:14
Экономика

ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты

Антимонопольная служба возбудила дело в отношении российской "дочки" Samsung по признакам координации цен на смартфоны в феврале после проведенной внеплановой проверки.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы Крымской наступательной операции

Обновлено в 02:06
Наука

Глубокая стимуляция внутренней капсулы улучшила когнитивный контроль

Когнитивный контроль, который нарушается при депрессии и обсессивно-компульсивном расстройстве, можно улучшить с помощью глубокой стимуляции внутренней капсулы — участка среднего мозга.
Обновлено в 08:34
Экономика

Для автомобилистов в России могут ввести два новых налога

Введение двух дополнительных налогов может коснуться российских автомобилистов. Речь идет об экологическом и утилизационном сборах.
Обновлено в 01:09
Авто

Nissan и Dongfeng готовят конкурента модели Range Rover

Nissan и Dongfeng готовят конкурента модели Range Rover, о чем стало известно благодаря тизерным изображениям, распространенным в Сети.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие

Авиаудар по аэропорту в Триполи попал на видео

Обновлено в 13:16
Общество

В США военные заняли первое место среди самых пьющих профессий

Военные США проводят в среднем больше дней в году за распитием алкоголя, чем представители других профессий, сообщает издание Military Times.
Обновлено в 09:33
Политика

Депутат Рады пожаловался на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что немецкая делегация в ПАСЕ оскорбила украинских парламентариев.
Обновлено в 11:06
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent превысила $70 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне стали выше на 0,44%, достигнув $70,65 за баррель.
Обновлено в 01:16
Общество

Минпросвещения предложило тестировать школьников на наркотики с 13 лет

Министерство просвещения России подготовило проект закона, по которому предлагается тестировать школьников на склонность к употреблению наркотиков и алкоголя с 13 лет на добровольной основе и с согласия родителей, следует из документа на портале проектов нормативных актов.
Обновлено в 12:03
Общество

Мединский прокомментировал изменение меры пресечения Серебренникову

Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал решение Московского городского суда об изменении меры пресечения режиссёру Кириллу Серебренникову на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Обновлено в 14:06
Футбол

Головин рассказал, сожалеет ли о переходе в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что правильно поступил, отказав лондонскому «Челси» и перейдя в коллектив французской Лиги 1.
Обновлено в 13:43
Хоккей

«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина

Счёт в серии 4:2 в пользу «Авангарда», команда выиграла Восточную конференцию КХЛ и сыграет в финале с победителем Запада, который определится в седьмом матче серии ЦСКА — СКА.
Обновлено в 14:29
Политика

«Би-би-си» заметает американский след на Мадагаскаре дешёвым кино

Начинается заказное кино со слухов о вмешательстве, появившихся якобы после появления на острове русских.
Обновлено в 14:06
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Владимир Михайлович Вятрович
Украинский историк
Украинский историк, публицист, исследователь истории украинского национального движения, общественный и государственный деятель. Директор Украинского института национальной памяти с 2014 года.
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