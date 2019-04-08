Политика
На Украине готовятся начать кампанию по деруссификацииРоссийская газета 12:12
Власти Украины намерены расширить кампанию по декоммунизации и переименовать все, что сохранило названия со времен Российской империи. Об этом заявил руководитель Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.
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Происшествия
Часть Калининграда осталась без света
"Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие
Армия Хафтара атаковала аэропорт в Триполи
Самолёты Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара атаковали единственный действующий аэропорт Триполи, указывается в Twitter оперативного штаба правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.
Обновлено в 11:05
Здоровье
7 правил для волгоградцев о работе за компьютером без боли в спине
Причиной болей в шее и спине может стать неправильная поза при посадке за компьютером или ноутбуком.
Обновлено в 14:59
Политика
ФБР начало расследование против Коломойского
Федеральное бюро расследований США ведет дело в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского, пишет Daily Beast.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей
Обновлено вчера в 17:14
Экономика
Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы
Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.
Обновлено в 12:02
Футбол
Семак: врачей «Зенита» скоро допустят в СИЗО к Кокорину
Обновлено в 15:19
Политика
Эрдоган поднимет вопрос о статусе Голан
США не обращают внимания на решения ООН, они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 04:12
Экономика
Российских автомобилистов ждут два новых налога
Опубликованная на этой неделе Минфином обновленная редакция проекта закона о внесении неналоговых платежей в бюджет предусматривает два сбора, которые будут включены в Налоговый кодекс.
Обновлено вчера в 07:23
Общество
Вильфанд заявил о возвращении морозов в выходные в Москве
После 12 апреля ночная температура в столичном регионе может опуститься до отрицательных значений, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 08:56
Футбол
Ромащенко ответил на заявление Федуна об омоложении сборной
Ассистент главного тренера сборной России Мирослав Ромащенко отреагировал на заявление Леонида Федуна после матча с Бельгией (1:3) в отборочном турнире Евро-2020.
Обновлено в 10:20
Футбол
«Челси» победил «Вест Хэм» в матче АПЛ
В рамках 33-го тура Английской премьер-лиги футболисты «Челси» выиграли у «Вест Хэм Юнайтед».
Обновлено в 16:51
Общество
Кирилла Серебренникова отпустили под подписку о невыезде
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
Четверо военных США погибли после взрыва в Афганистане
Обновлено в 15:25
Общество
Меган Маркл бросила вызов Елизавете II
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Посольство Польши возмущено героизацией Бандеры на украинском ТВ
Передача о лидере запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии (УПА) Степане Бандере возмутила представителей посольства Польши в Киеве.
Обновлено в 15:58
Политика
Соловьев оценил слова Познера о национальной идее России
Телеведущего Владимира Соловьева не удивили соображения коллеги по цеху Владимира Познера о том, что у РФ пока нет национальной идеи, но россиян могла бы объединить правда.
Обновлено в 05:45
Авто
Volkswagen готовит новый электромобиль
Обновлено в 07:33
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Полицейские в подмосковных Мытищах обнаружили в захламленной квартире одного из жилых домов четверых несовершеннолетних детей.
Обновлено в 16:35
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Участник банды Басаева признал вину в нападении на Буденновск
Руслан Исламов, член банды Шамиля Басаева, признал вину в нападении на Буденновск в 1995 году.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
В 2014 решение Олланда по «Мистралям» воодушевило Токио в плане Курил
Ещё несколько лет назад активно обсуждали, как тогдашний президент Франции Франсуа Олланд «подло поступил с Россией», заблокировав поставку вертолётоносцев типа «Мистраль» для российского Военно-морского флота.
Обновлено в 10:27
Политика
Порошенко назвал итоги первого тура выборов болезненным уроком
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что результаты первого тура выборов главы государства стали для него «болезненным уроком».
Обновлено в 16:15
Здоровье
Немецкие онкологи заявили, что заболеваемость раком будет лишь расти
Среди современных людей выросла заболеваемость раком, но частота раковых диагнозов не уменьшится в ближайшее время, - наоборот, будет лишь расти.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Появилось видео с репетиции юбилейного концерта Аллы Пугачевой
Сегодня в YouTube появилось первое видео с репетиции юбилейного концерта Пугачевой.
Обновлено в 06:53
Технологии
«Ростелеком» взяли в разработку
По мнению экспертов, «Ростелеком» может взять на себя обслуживание и продажи СХД другим операторам.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Помпео пригрозил Ирану последствиями за нападения на силы США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нападение Ирана на американские силы на Ближнем Востоке не осталось бы без последствий.
Обновлено в 15:49