Политика

На Украине готовятся начать кампанию по деруссификацииРоссийская газета 12:12

Власти Украины намерены расширить кампанию по декоммунизации и переименовать все, что сохранило названия со времен Российской империи. Об этом заявил руководитель Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.
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На Украине предложили расширить кампанию по декоммунизации до дерусификации

ТАСС13:47

На Украине предложили отказаться от наследия Российской империи

РБК12:10

Украина хочет избавиться от «российско-имперского прошлого»

News.ru10:41

После декоммунизации Украина начинает процесс деколонизации

Вести.Ru11:02

На Украине переименуют улицы, названные в честь русских писателей

Московский Комсомолец10:51

На Украине хотят переименовать «популяризующие» Российскую империю бренды

Комсомольская правда11:03

На Украине хотят переименовать бренды, «популяризующие» Российскую империю

РИА Новости10:32
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Происшествия

Часть Калининграда осталась без света

"Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.
Обновлено в 16:55
Общество

В Калининграде мужчина нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами

Обновлено в 11:11
Армия и оружие

Армия Хафтара атаковала аэропорт в Триполи

Самолёты Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара атаковали единственный действующий аэропорт Триполи, указывается в Twitter оперативного штаба правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.
Обновлено в 11:05
Здоровье

7 правил для волгоградцев о работе за компьютером без боли в спине

Причиной болей в шее и спине может стать неправильная поза при посадке за компьютером или ноутбуком.
Обновлено в 14:59
Политика

ФБР начало расследование против Коломойского

Федеральное бюро расследований США ведет дело в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского, пишет Daily Beast.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей

Обновлено вчера в 17:14
Экономика

Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы

Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.
Обновлено в 12:02
Футбол

Семак: врачей «Зенита» скоро допустят в СИЗО к Кокорину

Обновлено в 15:19
Политика

Эрдоган поднимет вопрос о статусе Голан

США не обращают внимания на решения ООН, они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 04:12
Экономика

Российских автомобилистов ждут два новых налога

Опубликованная на этой неделе Минфином обновленная редакция проекта закона о внесении неналоговых платежей в бюджет предусматривает два сбора, которые будут включены в Налоговый кодекс.
Обновлено вчера в 07:23
Общество

Вильфанд заявил о возвращении морозов в выходные в Москве

После 12 апреля ночная температура в столичном регионе может опуститься до отрицательных значений, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 08:56
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салавата Юлаева» и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:48
Футбол

Ромащенко ответил на заявление Федуна об омоложении сборной

Ассистент главного тренера сборной России Мирослав Ромащенко отреагировал на заявление Леонида Федуна после матча с Бельгией (1:3) в отборочном турнире Евро-2020.
Обновлено в 10:20
Футбол

«Челси» победил «Вест Хэм» в матче АПЛ

В рамках 33-го тура Английской премьер-лиги футболисты «Челси» выиграли у «Вест Хэм Юнайтед».
Обновлено в 16:51
Общество

Кирилла Серебренникова отпустили под подписку о невыезде

Обновлено в 05:03
Армия и оружие

Четверо военных США погибли после взрыва в Афганистане

Обновлено в 15:25
Общество

Меган Маркл бросила вызов Елизавете II

Обновлено вчера в 07:00
Политика

Посольство Польши возмущено героизацией Бандеры на украинском ТВ

Передача о лидере запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии (УПА) Степане Бандере возмутила представителей посольства Польши в Киеве.
Обновлено в 15:58
Политика

Соловьев оценил слова Познера о национальной идее России

Телеведущего Владимира Соловьева не удивили соображения коллеги по цеху Владимира Познера о том, что у РФ пока нет национальной идеи, но россиян могла бы объединить правда.
Обновлено в 05:45
Авто

Volkswagen готовит новый электромобиль

Обновлено в 07:33
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Полицейские в подмосковных Мытищах обнаружили в захламленной квартире одного из жилых домов четверых несовершеннолетних детей.
Обновлено в 16:35
Происшествия

Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
Обновлено в 12:26
Происшествия

Участник банды Басаева признал вину в нападении на Буденновск

Руслан Исламов, член банды Шамиля Басаева, признал вину в нападении на Буденновск в 1995 году.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие

В 2014 решение Олланда по «Мистралям» воодушевило Токио в плане Курил

Ещё несколько лет назад активно обсуждали, как тогдашний президент Франции Франсуа Олланд «подло поступил с Россией», заблокировав поставку вертолётоносцев типа «Мистраль» для российского Военно-морского флота.
Обновлено в 10:27
Политика

Порошенко назвал итоги первого тура выборов болезненным уроком

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что результаты первого тура выборов главы государства стали для него «болезненным уроком».
Обновлено в 16:15
Здоровье

Немецкие онкологи заявили, что заболеваемость раком будет лишь расти

Среди современных людей выросла заболеваемость раком, но частота раковых диагнозов не уменьшится в ближайшее время, - наоборот, будет лишь расти.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес

Появилось видео с репетиции юбилейного концерта Аллы Пугачевой

Сегодня в YouTube появилось первое видео с репетиции юбилейного концерта Пугачевой.
Обновлено в 06:53
Политика

Путин назвал условие для запуска «Турецкого потока» в конце 2019 года

Обновлено в 09:49
Технологии

«Ростелеком» взяли в разработку

По мнению экспертов, «Ростелеком» может взять на себя обслуживание и продажи СХД другим операторам.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Помпео пригрозил Ирану последствиями за нападения на силы США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нападение Ирана на американские силы на Ближнем Востоке не осталось бы без последствий.
Обновлено в 15:49
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Владимир Михайлович Вятрович
Украинский историк
Украинский историк, публицист, исследователь истории украинского национального движения, общественный и государственный деятель. Директор Украинского института национальной памяти с 2014 года.
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