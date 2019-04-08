Политика
После декоммунизации Украина начинает процесс деколонизацииВести.Ru 11:02
За декоммунизацией на Украине готовится деколонизация. Над законодательными инициативами на эту тему начал работать Украинский институт национальной памяти.
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Политика
В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Общество
Полиция начала массовые задержания после митинга в Архангельске
Как минимум десять человек задержаны сотрудниками полиции за участие в акции против строительства мусорного полигона под Архангельском.
Обновлено в 10:44
Футбол
Защита Кокорина обжаловала продление ареста
Пресненский суд Москвы на прошлой неделе продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Пушков назвал Фарион неизлечимой после слов о «рабах и оккупантах»
Сенатор Алексей Пушков назвал неизлечимой экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион.
Обновлено в 08:43
Космос
Умер проектировщик космического корабля Гагарина Виктор Благов
Проектировщик космического корабля «Восток», на котором в 1961 г. совершил полет первый космонавт Юрий Гагарин, и руководитель полетов орбитальных станций «Салют» и «Мир» Виктор Благов скончался на 84-м году жизни.
Обновлено в 11:08
Политика
Путин рассказал, как прошли переговоры с Эрдоганом
Путин рассказал, что переговоры с Эрдоганом не были благостными, стороны спорили по ряду вопросов, но намерены искать решения.
Обновлено в 12:52
Культура
Кикабидзе объяснил отказ ехать на похороны Данелии
Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе рассказал, что не сможет приехать на похороны режиссера Георгия Данелии, потому что находится на лечении в больнице.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Власти помогут семье петербурженки, погибшей при аварии на теплосети
Власти Санкт-Петербурга помогут семье пенсионерки, которая погибла у себя дома из-за прорыва трубы с горячей водой.
Обновлено в 09:59
Происшествия
При обрушении кровли на заводе в Дзержинске погиб один человек
При обрушении кровли на заводе «Химмаш» в Дзержинске погиб один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 11:40
Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Помогавший клоунам пенсионер умер на арене цирка в Оренбурге
В Оренбурге во время циркового представления скончался 67-летний пенсионер, которого вызвали на арену для помощи клоунам.
Обновлено в 08:45
Спорт
Гимнастка исполнила прыжок и сломала обе ноги при приземлении
Керио неудачно приземлилась после прыжка, в результате чего сломала обе ноги и вывихнула колени.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева показала фото за день до родов
Ранее Игорь «маскировался» на фото с помощью солнечных очков и кепки, но накануне у него состоялся официальный дебют на странице Виктории.«С днем рождения моя Л (любовь — прим. ред.)» — написала Лопырева.
Обновлено в 12:00
Авто
В России наладят выпуск электрокара с внешностью Ford Mustang
Автомобиль получит полностью карбоновый кузов с дизайном в стиле Ford Mustang 1967 года.
Обновлено в 05:31
Политика
Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко
Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Политика
Порошенко настаивает на дебатах в «Олимпийском» 14 апреля
Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко настаивает на проведении дебатов на киевском стадионе "Олимпийский" со своим конкурентом на выборах Владимиром Зеленским 14 апреля, а не 19-го, как предложил последний.
Обновлено в 12:20
Технологии
Энтузиасты сумели обмануть Макдоналдс
В Интернете опубликован видеоролик, в котором двое парней при помощи определенных действий получили одиннадцать гамбургеров бесплатно в «Макдоналдсе».
Обновлено в 12:45
Авто
УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе
Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.
Обновлено в 08:25
Общество
Словакия запретит выступления животных в цирках
В Словакии с 1 сентября запретят дрессировку и выступления в цирках всех видов животных, кроме собак, кошек и домашних хорьков, передает РИА "Новости" со ссылкой на министерство сельского хозяйства и развития села (МСХРС).
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес
Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой
Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
Обновлено в 02:00
Здоровье
Волгоградские оросительные системы готовят к новому сезону
Обновлено в 11:40
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено вчера в 02:40
Происшествия
На стройке масштабного конгресс-холла в Челябинске вспыхнул пожар
Пожар вспыхнул в понедельник днем на стройплощадке будущего конгресс-холла в Челябинске — столб черного дыма растянулся на несколько сотен метров, так что был виден из всех концов города.
Обновлено в 07:39
Хоккей
Тарасенко и Радулов названы звездами недели НХЛ
Тарасенко признан лучшим игроком недели, в четырех встречах став автором семи набранных очков – трех заброшенных шайб и четырех результативных передач.
Обновлено в 12:39
Здоровье
Медведев утвердил план борьбы с устойчивостью микробов к антибиотикам
Премьер России Дмитрий Медведев утвердил план мероприятий на 2019-2024 годы по выполнению Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в РФ, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Обновлено в 10:43
Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Румынии на берег Черного моря выбросило 130 кг кокаина
В Румынии на берег Черного моря волнами выбросило крупную партию кокаина. В обнаруженных пакетах находилось около 130 кг порошка.
Обновлено в 02:56