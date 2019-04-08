Политика

После декоммунизации Украина начинает процесс деколонизацииВести.Ru 11:02

За декоммунизацией на Украине готовится деколонизация. Над законодательными инициативами на эту тему начал работать Украинский институт национальной памяти.
Читать в источнике

Подробнее о событии

На Украине предложили расширить кампанию по декоммунизации до дерусификации

ТАСС13:47

На Украине хотят переименовать бренды, «популяризующие» Российскую империю

РИА Новости10:32

На Украине хотят переименовать «популяризующие» Российскую империю бренды

Комсомольская правда11:03

После декоммунизации Украина начинает процесс деколонизации

Вести.Ru11:02

На Украине переименуют улицы, названные в честь русских писателей

Московский Комсомолец10:51

Украина хочет избавиться от «российско-имперского прошлого»

News.ru10:41

На Украине предложили отказаться от наследия Российской империи

РБК12:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 16:05, Ашберн
Экономика

ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты

Антимонопольная служба возбудила дело в отношении российской "дочки" Samsung по признакам координации цен на смартфоны в феврале после проведенной внеплановой проверки.
Обновлено в 12:10
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Политика

В штабе Порошенко подтвердили его дебаты с Зеленским 19 апреля

Президент Украины Петр Порошенко придет на дебаты с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 11:54
Общество

Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал обращение пятерых представившихся ветеранами ОМОНа мужчин к президенту Владимиру Путину, в котором они пожаловались на то, что их выселяют из служебного жилья после увольнения.
Обновлено в 14:58
Общество

Число браков в России опустилось до минимума с начала века

Меньше браков и меньше рождений Естественная убыль населения России по итогам 2018 года составила 218,4 тыс. человек, что превышает аналогичный показатель 2017 года на 62,5% (на 84 тыс. человек), указали эксперты РАНХиГС.
Обновлено в 12:57
Происшествия

Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Обновлено в 12:26
Политика

CNN узнала о планах Трампа уволить главу секретной службы США

Президент США Дональд Трамп попросил главу секретной службы США Рэндольфа Аллеса покинуть свой пост.
Обновлено в 13:39
Политика

Более половины россиян выступают против закона о неуважении к власти

Социологи «Левада-центра» оценили отношение россиян к двум резонансным законам – о наказании за неуважение к власти и за распространение фейковых новостей, вступивших в силу 29 марта.
Обновлено в 02:15
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:48
Авто

Появились первые «живые» фото переднеприводной модели BMW

Речь идет о переднеприводной модели 1-й серии, а она уже неоднократно попадала в объективы камер фотошпионов, однако ее кузов был покрыт камуфляжной пленкой.
Обновлено в 11:15
Политика

Иран признал армию США террористической организацией

Совбез Ирана перечисляет несколько поводов для включения армии США в список террористических организаций.
Обновлено в 12:42
Общество

Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Мосгорсуд освободил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях бюджетных средств при реализации театрального проекта «Платформа», из-под домашнего ареста под расписку о надлежащем поведении.
Обновлено в 05:09
Хоккей

Российские хоккеистки проиграли канадкам на чемпионате мира

Женская сборная России по хоккею уступила команде Канады в матче группового этапа чемпионата мира в Эспоо (Финляндия).
Обновлено в 14:57
Политика

Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Виталий Гогунский развелся с женой

Еще меньше двух лет назад Виталий Гогунский хвастался в Сети подробностями и фотографиями со своей шикарной свадьбы, а уже сегодня стало известно: актер развелся.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено в 08:24
Космос

Метеорит пролетел над Красноярском

Светящийся объект с длинным хвостом был замечен в небе в минувшую субботу. Природу метеорита объяснили красноярские учёные.
Обновлено в 06:59
Экономика

Сын Чайки запустит в Москве новый бизнес на миллиарды рублей

Игорь Чайка, сын генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки, совместно с немецкими инвесторами запустит в Москве бизнес по производству стрелочных переводов для трамвайных путей.
Обновлено в 15:31
Политика

Бастрыкин рассказал о разработанной в СК РФ методике распознавания лжи

«Экспертами Следственного комитета наработан уникальный отечественный опыт использования новых методик психофизиологических исследований с применением технических средств регистрации и анализа глазодвигательной активности», — сообщил глава ведомства.
Обновлено в 12:24
Экономика

ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России

Зарубежные инвесторы, участвовавшие в капитале российских компаний, изъяли вложения на $22,4 млрд, а объем вновь поступивших инвестиций составил лишь $15,9 млрд, в два с лишним раза меньше среднего показателя за предыдущие десять лет.
Обновлено в 13:44
Футбол

Семак: врачей «Зенита» скоро допустят в СИЗО к Кокорину

Обновлено в 15:19
Общество

«Расследование» ФБК о комбинате «Конкорд» потерпело крах в суде

На YouTube-канале «Навальный-live» было опубликовано видео, на котором бывшая сотрудница комбината «Московский школьник» Наталья Шилова, которую ошибочно связывают с компанией Евгения Пригожина «Конкорд», рассказала об антисанитарии на комбинате.
Обновлено в 15:36
Армия и оружие

ИГ опубликовало видео с телами российских военных

Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
Обновлено в 01:21
Футбол

Головин: «Чалов точно собирается в Европу»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что его бывший партнер по ЦСКА Федор Чалов тоже собирается продолжить карьеру в Европе.
Обновлено в 13:51
Армия и оружие

Полет российских «Калибров» в Сирии попал на видео

В Сирии сумели заснять на видео полёт, предположительно, российских крылатых ракет «Калибр» во время удара по боевикам в провинции Идлиб.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Ксении Собчак

Российский народный артист Эммануил Виторган оценил развод своего сына Максима с известной телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей

Обновлено вчера в 17:14
Политика

Россия и Турция намерены отменить визы для профессиональных водителей

Россия и Турция намерены двигаться в сторону дальнейшей либерализации визового режима и в ближайшее время решить вопрос отмены виз для профессиональных водителей.
Обновлено в 12:48
Общество

В Словакии запретят выступления животных в цирках

Власти Словакии запретили использовать диких животных в цирковых или рекламных шоу, а также их дрессировку с использованием предметов или веществ, которые могут причинить боль.
Обновлено в 14:38
Армия и оружие

Порошенко заявил об успешном испытании контрбатарейного радара

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что контрбатарейный радар 1Л220УК прошел успешные полевые испытания.
Обновлено в 06:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Михайлович Вятрович
Украинский историк
Украинский историк, публицист, исследователь истории украинского национального движения, общественный и государственный деятель. Директор Украинского института национальной памяти с 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное