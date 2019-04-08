Политика
После декоммунизации Украина начинает процесс деколонизацииВести.Ru 11:02
За декоммунизацией на Украине готовится деколонизация. Над законодательными инициативами на эту тему начал работать Украинский институт национальной памяти.
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Экономика
ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты
Антимонопольная служба возбудила дело в отношении российской "дочки" Samsung по признакам координации цен на смартфоны в феврале после проведенной внеплановой проверки.
Обновлено в 12:10
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Политика
В штабе Порошенко подтвердили его дебаты с Зеленским 19 апреля
Президент Украины Петр Порошенко придет на дебаты с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 11:54
Общество
Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал обращение пятерых представившихся ветеранами ОМОНа мужчин к президенту Владимиру Путину, в котором они пожаловались на то, что их выселяют из служебного жилья после увольнения.
Обновлено в 14:58
Общество
Число браков в России опустилось до минимума с начала века
Меньше браков и меньше рождений Естественная убыль населения России по итогам 2018 года составила 218,4 тыс. человек, что превышает аналогичный показатель 2017 года на 62,5% (на 84 тыс. человек), указали эксперты РАНХиГС.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено в 12:26
Политика
CNN узнала о планах Трампа уволить главу секретной службы США
Президент США Дональд Трамп попросил главу секретной службы США Рэндольфа Аллеса покинуть свой пост.
Обновлено в 13:39
Политика
Более половины россиян выступают против закона о неуважении к власти
Социологи «Левада-центра» оценили отношение россиян к двум резонансным законам – о наказании за неуважение к власти и за распространение фейковых новостей, вступивших в силу 29 марта.
Обновлено в 02:15
Авто
Появились первые «живые» фото переднеприводной модели BMW
Речь идет о переднеприводной модели 1-й серии, а она уже неоднократно попадала в объективы камер фотошпионов, однако ее кузов был покрыт камуфляжной пленкой.
Обновлено в 11:15
Политика
Иран признал армию США террористической организацией
Совбез Ирана перечисляет несколько поводов для включения армии США в список террористических организаций.
Обновлено в 12:42
Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Мосгорсуд освободил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях бюджетных средств при реализации театрального проекта «Платформа», из-под домашнего ареста под расписку о надлежащем поведении.
Обновлено в 05:09
Хоккей
Российские хоккеистки проиграли канадкам на чемпионате мира
Женская сборная России по хоккею уступила команде Канады в матче группового этапа чемпионата мира в Эспоо (Финляндия).
Обновлено в 14:57
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский развелся с женой
Еще меньше двух лет назад Виталий Гогунский хвастался в Сети подробностями и фотографиями со своей шикарной свадьбы, а уже сегодня стало известно: актер развелся.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Космос
Метеорит пролетел над Красноярском
Светящийся объект с длинным хвостом был замечен в небе в минувшую субботу. Природу метеорита объяснили красноярские учёные.
Обновлено в 06:59
Экономика
Сын Чайки запустит в Москве новый бизнес на миллиарды рублей
Игорь Чайка, сын генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки, совместно с немецкими инвесторами запустит в Москве бизнес по производству стрелочных переводов для трамвайных путей.
Обновлено в 15:31
Политика
Бастрыкин рассказал о разработанной в СК РФ методике распознавания лжи
«Экспертами Следственного комитета наработан уникальный отечественный опыт использования новых методик психофизиологических исследований с применением технических средств регистрации и анализа глазодвигательной активности», — сообщил глава ведомства.
Обновлено в 12:24
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России
Зарубежные инвесторы, участвовавшие в капитале российских компаний, изъяли вложения на $22,4 млрд, а объем вновь поступивших инвестиций составил лишь $15,9 млрд, в два с лишним раза меньше среднего показателя за предыдущие десять лет.
Обновлено в 13:44
Футбол
Семак: врачей «Зенита» скоро допустят в СИЗО к Кокорину
Обновлено в 15:19
Общество
«Расследование» ФБК о комбинате «Конкорд» потерпело крах в суде
На YouTube-канале «Навальный-live» было опубликовано видео, на котором бывшая сотрудница комбината «Московский школьник» Наталья Шилова, которую ошибочно связывают с компанией Евгения Пригожина «Конкорд», рассказала об антисанитарии на комбинате.
Обновлено в 15:36
Армия и оружие
ИГ опубликовало видео с телами российских военных
Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
Обновлено в 01:21
Футбол
Головин: «Чалов точно собирается в Европу»
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что его бывший партнер по ЦСКА Федор Чалов тоже собирается продолжить карьеру в Европе.
Обновлено в 13:51
Армия и оружие
Полет российских «Калибров» в Сирии попал на видео
В Сирии сумели заснять на видео полёт, предположительно, российских крылатых ракет «Калибр» во время удара по боевикам в провинции Идлиб.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Ксении Собчак
Российский народный артист Эммануил Виторган оценил развод своего сына Максима с известной телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Россия и Турция намерены отменить визы для профессиональных водителей
Россия и Турция намерены двигаться в сторону дальнейшей либерализации визового режима и в ближайшее время решить вопрос отмены виз для профессиональных водителей.
Обновлено в 12:48
Общество
В Словакии запретят выступления животных в цирках
Власти Словакии запретили использовать диких животных в цирковых или рекламных шоу, а также их дрессировку с использованием предметов или веществ, которые могут причинить боль.
Обновлено в 14:38
Армия и оружие
Порошенко заявил об успешном испытании контрбатарейного радара
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что контрбатарейный радар 1Л220УК прошел успешные полевые испытания.
Обновлено в 06:32