Происшествия

Шесть человек погибли из-за давки в ночном клубе в Италии
Коммерсантъ
вчера в 23:29

В ночном клубе Lanterna Azzurra, который находится в провинции Анкона в Италии, из-за паники и давки во время концерта рэпера Sfera Ebbasta погибли шесть человек, около 120 были травмированы.
Коммерсантъвчера в 23:29
с чего всё началось
Gli eventi previsti per oggi e domani nel programma natalizio sono annullati in segno di vicinanza e di lutto nei confronti delle giovani vittime di #Corinaldo
 e delle loro famiglie.
News.ru05:16

Подробнее о событии

Пять подростков, один взрослый погибли в давке на рэп-концерте в Италии

Интерфакс03:32

МВД Италии: число посетителей ночного клуба, где произошла давка, превышало норму

ТАСС04:00

Опубликовано видео последствий давки на рэп-концерте в Италии

РИА Новости02:19

Маттарелла прокомментировал инцидент в клубе итальянской Анконы

RT на русском06:09

На концерте в Италии преступник распылил газ и убил шесть человек

Lenta.ru00:04

Шесть человек погибли в результате давки на рэп-концерте в клубе, расположенном недалеко от итальянского города Анкона

Эхо Москвы02:00

В ночном клубе в Италии из-за давки погибли шесть человек, более сотни пострадали

Дождьвчера в 23:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Происшествия

Как проходят протесты «жёлтых жилетов» в Париже

В Париже в ходе протестов «жёлтых жилетов» полиция задержала по меньшей мере 548 человек.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Дончанин узнал среди задержанных у Азова пытавшего его сотрудника СБУ

«В следственное управление ФСБ России инициативно обратился один из жителей Донецка, он опознал задержанного сотрудника СБУ как пытавшего его в городе Бердянске», — сказал Шишов.
Обновлено в 07:03
Происшествия

В Индии автобус упал в овраг, погибли 11 человек

Автобус съехал с дороги в овраг в индийском штате Джамму и Кашмир, 11 человек погибли, 19 получили ранения, сообщает местная газета Greater Kashmir со ссылкой на представителей департамента здравоохранения.
Обновлено в 06:55
Происшествия

В Рязанской области четыре человека погибли в результате ДТП

В Рязанской области произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека, ещё один пострадал.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Челябинская школьница на Mercedes сбила инспектора ДПС

Обновлено в 06:49
Происшествия

В Петербурге в научном центре вспыхнул пожар

Обновлено в 07:07
Происшествия

Рыбак выловил 48 кг кокаина на Маршалловых островах

Рыбак на Маршалловых островах выловил 48 кг кокаина общей стоимостью в 4 миллиона долларов, сообщает в субботу радиостанция RNZ.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Возгорание на Киевском вокзале в Москве не обнаружено

Обновлено в 05:17
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в нападении на женщин в Тольятти

Автозаводский районный суд Тольятти в субботу арестовал 22-летнего Артема Семенова, подозреваемого в нападении на женщин, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры района.
Обновлено в 07:03
Происшествия

В Дагестане во время спецоперации убили боевика

Обновлено в 06:57
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП у аэропорта Домодедово

Крупное ДТП произошло утром в субботу у московского аэропорта Домодедово.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Инспекторы ГАИ спасли многодетную семью из горящего дома в Кемерове

Обновлено в 06:58
Происшествия

В Южной Корее 14 человек пострадали при сходе поезда с рельсов

Скоростной поезд со 189 пассажирами, следующий из южнокорейского города Каннын в Сеул, сошел с рельсов, 14 человек получили легкие травмы, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на компанию-оператора поезда Korail.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Под Саратовом пьяного водителя задержали после погони со стрельбой

В Марксовском районе Саратовской области инспекторы ГИБДД были вынуждены применить оружие для задержания пьяного водителя.
Обновлено в 06:29
Происшествия

«Садовую» открыли после проверки

В метро Петербурга завершилась проверка на станции «Садовая» (фиолетовая ветка).
Обновлено в 07:10
Главное