с чего всё началось

В ночном клубе Lanterna Azzurra, который находится в провинции Анкона в Италии, из-за паники и давки во время концерта рэпера Sfera Ebbasta погибли шесть человек, около 120 были травмированы.

Шесть человек погибли из-за давки в ночном клубе в Италии

Происшествия Происшествия Как проходят протесты «жёлтых жилетов» в Париже В Париже в ходе протестов «жёлтых жилетов» полиция задержала по меньшей мере 548 человек.

Происшествия Происшествия Дончанин узнал среди задержанных у Азова пытавшего его сотрудника СБУ «В следственное управление ФСБ России инициативно обратился один из жителей Донецка, он опознал задержанного сотрудника СБУ как пытавшего его в городе Бердянске», — сказал Шишов.

Происшествия Происшествия В Индии автобус упал в овраг, погибли 11 человек Автобус съехал с дороги в овраг в индийском штате Джамму и Кашмир, 11 человек погибли, 19 получили ранения, сообщает местная газета Greater Kashmir со ссылкой на представителей департамента здравоохранения.

Происшествия Происшествия В Рязанской области четыре человека погибли в результате ДТП В Рязанской области произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека, ещё один пострадал.

Происшествия Происшествия Челябинская школьница на Mercedes сбила инспектора ДПС

Происшествия Происшествия В Петербурге в научном центре вспыхнул пожар

Происшествия Происшествия Рыбак выловил 48 кг кокаина на Маршалловых островах Рыбак на Маршалловых островах выловил 48 кг кокаина общей стоимостью в 4 миллиона долларов, сообщает в субботу радиостанция RNZ.

Происшествия Происшествия Возгорание на Киевском вокзале в Москве не обнаружено

Происшествия Происшествия Суд арестовал подозреваемого в нападении на женщин в Тольятти Автозаводский районный суд Тольятти в субботу арестовал 22-летнего Артема Семенова, подозреваемого в нападении на женщин, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры района.

Происшествия Происшествия В Дагестане во время спецоперации убили боевика

Происшествия Происшествия Пять человек пострадали в ДТП у аэропорта Домодедово Крупное ДТП произошло утром в субботу у московского аэропорта Домодедово.

Происшествия Происшествия Инспекторы ГАИ спасли многодетную семью из горящего дома в Кемерове

Происшествия Происшествия В Южной Корее 14 человек пострадали при сходе поезда с рельсов Скоростной поезд со 189 пассажирами, следующий из южнокорейского города Каннын в Сеул, сошел с рельсов, 14 человек получили легкие травмы, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на компанию-оператора поезда Korail.

Происшествия Происшествия Под Саратовом пьяного водителя задержали после погони со стрельбой В Марксовском районе Саратовской области инспекторы ГИБДД были вынуждены применить оружие для задержания пьяного водителя.