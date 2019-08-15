Происшествия
Десять человек пострадали при жесткой посадке самолета в ПодмосковьеDP.RU 01:00
В свою очередь, в Росавиации сообщили, что пострадали четыре человека, их госпитализировали. Утром 15 августа самолет А-321 совершил аварийную посадку в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского.
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