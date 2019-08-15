В свою очередь, в Росавиации сообщили, что пострадали четыре человека, их госпитализировали. Утром 15 августа самолет А-321 совершил аварийную посадку в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского.

Десять человек пострадали при жесткой посадке самолета в Подмосковье

Общество Минтруд утвердил список работ с ограничениями для женщин Глава Минтруда Максим Топилин подписал указ об утверждении списка работ с ограничением для женщин.

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Общество В Кремле нашли бомбу времен войны На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.

Происшествия Пожар в петербургском рыбном цехе локализован Пожар на Пулковском шоссе в производственном помещении локализован, его ранг снижет с "два" до "один бис".

Музыка Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая» Исполнитель и продюсер Андрей Разин сообщил, что певец Юрий Шатунов «отказался» от группы «Ласковый май» и её репертуара.

Политика Путин отказался отдать операторам частоты для 5G Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

Происшествия На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе.

Политика Россия может запретить экспорт леса в Китай Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.

Политика Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей Украины Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей страны, составленный журналом «Новое время».

Здоровье Акушер-гинеколог обеспокоена здоровьем многодетных 17-летних матерей Сразу пять 17-летних девушек успели родить в 2018 году пятого ребенка - информацию приводят в Росстате.

Политика Украина, Польша и США готовят Европе газовый кризис Украина с помощью США и Польши разрабатывает энергетический меморандум, на основе которого будет вести переговоры с Российской Федерацией о новом транзитном контракте.

Политика На Украине не исключили дефицита электроэнергии из-за Польши Представитель украинского лидера в кабинете министров Андрей Герус заявил, что экспорт электроэнергии в Польшу, осуществляемый за счёт одного из блоков Хмельницкой АЭС, приведёт к росту дефицита электричества в самой Украине.

Кино Дочь Брюса Ли попросила Тарантино «заткнуться» Шеннон Эмили Ли, дочь Брюса Ли, потребовала извинений от режиссера Квентина Тарантино и посоветовала ему "заткнуться".

Происшествия Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов Пассажиры самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в поле в Московской области, рассказали о грамотных действиях пилотов воздушного судна.

Политика У Порошенко пожизненно сохранится оклад, государственная дача и охрана "После ухода с должности у президента пожизненно остаются должностной оклад (28 тысяч гривен, или более 1 тысячи долларов), государственная дача с горничными, охраной и транспортом, а также медицинское обслуживание как самого экс-гаранта, так и его супруги", — цитирует ТАСС украинские СМИ.

Политика Временным главой Барнаула станет первый заместитель Вячеслав Франк Вячеслав Франк ответил, что «готов» и пообещал сделать всё возможное для того, чтобы не подвести губернатора и жителей Барнаула.

Футбол Денис Суарес рассказал об обиде на Вальверде Бывший полузащитник «Барселоны» Денис Суарес рассказал, что обижен на главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Здоровье Врач назвал продукты, убивающие раковые клетки Источник фото: pixabay.com Кроме того, врач Уильям Ли перечислил продукты, убивающие раковые клетки.

Технологии Отпечатки пальцев миллиона человек из почти сотни стран попали в сеть Издание The Guardian сообщило, что в интернете обнаружена крупнейшая за последние годы база данных с отпечатками пальцев и персональной информацией более чем миллиона человек из сотни стран.

Авто Украинский авторынок в июле вырос на 27% Самой популярной моделью украинского рынка в июле нынешнего года остается кроссовер KIA Sportage, объем реализации которого увеличился на 59% и составил 470 шт.