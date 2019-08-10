Происшествия

В центре Москвы после митинга начались задержанияКоммерсантъ 11:07

После согласованного митинга «Вернем себе право на выборы» в центре Москвы начались задержания. Многие участники акции идут по Садовому кольцу к администрации президента. Подземные переходы к зданию перекрыли.
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«Гуляющих» после акции на проспекте Сахарова начали задерживать

Известия10:42

В центре Москвы после митинга начались задержания

Коммерсантъ11:07

После акции в Москве начались задержания

РБК11:02

В Москве задержали более 100 человек

Forbes11:59

«Такое чувство, что власть сама хочет, как в Украине»: к чему могут привести попытки задавить умеренный протест

Дождь12:31

Начались задержания «гуляющих» после согласованной акции в Москве

РЕН ТВ10:42

На Чистопрудном бульваре начались задержания

Московская газета10:38
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Армия и оружие

Ким Чен Ын лично руководил новыми ракетными испытаниями в КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично руководил пусками ракет 10 августа. Об этом 11 августа сообщает агентство ЦТАК.
Обновлено в 18:34
Культура

Чемпионат фейерверков пройдёт в этом году в Калиниграде

ИА "Ореанда-Новости" Мировой чемпионат фейерверков состоится в текущем году в самой западной точке Российского государства.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие

СМИ КНР: Китай намерен покорить «Авиадартс» новой моделью JH-7AII

Среди других машин фигурирует новая модель JH-7AII.
Обновлено в 18:05
Футбол

Жил Висенте — Порту 2:1

"Порту" в матче 1-го тура чемпионата Португалии проиграл "Жил Висенте" со счетом 1:2. Напомним, "Порту" - соперник "Краснодара" по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:01
Происшествия

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 09:23
Политика

Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Культура

В конкурсе «Миссис Россия 2019» победила Екатерина Нишанова из Геленджика

Победительницей конкурса "Миссис Россия 2019" стала Екатерина Нишанова из Геленджика, в номинации "Миссис Россия Globe" победила Ксения Кривко из Кемерово.
Обновлено в 18:17
Здоровье

В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца

По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено в 14:49
Общество

Высший уровень пожарной опасности объявлен в Греции

Обновлено в 01:44
Происшествия

Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу

Подозреваемый в причастности к "массовым беспорядкам" в Москве на несогласованной акции 27 июля режиссер телеканала о медицине "Доктор" Дмитрий Васильев экстренно госпитализирован, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:35
Хоккей

Российские юниоры стали победителями Кубка Глинки/Гретцки

Обновлено в 14:36
Политика

Царские долги: французский депутат требует российские деньги

Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 05:07
Происшествия

Любовь Соболь отпустили из отделения полиции

Любовь Соболь, которой было отказано в регистрации кандидатом в Московскую городскую думу, отпустили из отделения полиции «Троицкий», Об этом сама она сообщила в своем Twitter.
Обновлено в 17:15
Общество

Семь тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова

По данным организации «Белый счетчик», на митинг пришли более 22 тысяч человек.
Обновлено в 08:07
Политика

Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму

Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Авто

Mazda рассказала о дизельной Mazda 6

Обновлено в 08:01
Происшествия

В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо

По данным мэра Пьера Меллина, пострадали семь человек. Один из них получил тяжелые ранения, пишет "Интерфакс".
Обновлено вчера в 18:39
Политика

Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей Сети

Обновлено в 13:46
Авто

Названы 7 признаков ДТП, которые можно найти в салоне авто

Эксперты «Авто.ру» назвали ТОП-7 признаков ДТП, которые можно найти в интерьере.
Обновлено в 02:23
Технологии

Как паранойя американских военных привела к изобретению интернета

Думаю, начать следует с сообщения, которое вам не понравится: Интернет и Паутина — разные вещи.
Обновлено в 17:37
Армия и оружие

Войска Хафтара приняли перемирие на период Курбан-байрама

Как указывает агентство, войска правительства национального согласия (ПНС) также ранее объявили о принятии предложенного миссией ООН в Ливии перемирия.
Обновлено в 10:55
Футбол

Магомед-Шапи Сулейманов: «Я не волшебник, чтобы забивать в каждом матче»

Обновлено в 15:35
Армия и оружие

Сепаратисты захватили президентский дворец в Йемене, сообщил источник

Обновлено в 14:26
Происшествия

Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео

Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Происшествия

Пятеро сотрудников Росатома погибли при испытаниях нового двигателя

Испытание жидкостной реактивной двигательной установки закончилось гибелью пятерых сотрудников Росатома, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:22
Транспорт

Девять станций Сокольнической линии метро закроют на неделю

Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа.
Обновлено в 10:05
Здоровье

Изучаем этикетки – продукты, которые лучше не покупать

Сегодня наши прилавки заполнены всем, что может пожелать душа русского человека: сладости и деликатесы, яства заморские и отечественные продукты давно перестали быть редкостью.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

В Киргизии арестовали экс-главу аппарата Атамбаева

Обновлено в 09:53
Общество

Минздрав назвал регионы с наибольшим числом людей с ожирением

Обновлено в 09:45
Авто

Опубликован топ-10 самых доступных новых автомобилей в России

Аналитики агентства «Автостат» опубликовали топ-10 самых доступных новых автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 06:54
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