Происшествия
В ходе несанкционированной акции в Москве пять человек получили травмыИзвестия 05:57
В ходе несанкционированной акции в центре Москвы пять человек получили легкие травмы, их госпитализировали, пишет в воскресенье, 4 августа, РЕН ТВ со ссылкой на департамент здравоохранения столицы. Среди пострадавших — один боец Росгвардии с вывихом руки.
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с чего всё началось
Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, по итогам субботы скорая помощь выезжала на вызовы 12 раз по поводу обращений, связанных с травмами, полученными на несанкционированных мероприятиях.Интерфакс03:43
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