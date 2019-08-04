Происшествия

В ходе несанкционированной акции в Москве пять человек получили травмыИзвестия 05:57

В ходе несанкционированной акции в центре Москвы пять человек получили легкие травмы, их госпитализировали, пишет в воскресенье, 4 августа, РЕН ТВ со ссылкой на департамент здравоохранения столицы. Среди пострадавших — один боец Росгвардии с вывихом руки.
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с чего всё началось

Пять человек попали в больницы в ходе оппозиционной акции в Москве

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, по итогам субботы скорая помощь выезжала на вызовы 12 раз по поводу обращений, связанных с травмами, полученными на несанкционированных мероприятиях.
Интерфакс03:43

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Пять человек госпитализировали в ходе несанкционированной акции в Москве

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Московские власти сообщили о госпитализации пяти человек после акции 3 августа

Дождь05:03

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Эхо Москвы06:30

Власти назвали число пострадавших на акции оппозиции в Москве

РБК04:44

Один человек остается в больнице после несанкционированной акции в Москве

РИА Новости04:12

Пять человек попали в больницы в ходе оппозиционной акции в Москве

Интерфакс03:43

Число госпитализированных после несогласованной акции в Москве достигло пяти

ТАСС05:02
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