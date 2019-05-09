Футбол

После Витории: ЦСКА не спешит переподписывать своих лидеровИзвестия вчера в 17:01

Руководство ПБК ЦСКА не будет вести переговоры с игроками, у которых в конце сезона истекают контракты, до завершения «Финала четырех» Евролиги. Он состоится с 17 по 19 мая в испанской Витории. Об этом «Известиям» сообщил президент московского клуба Андрей Ватутин.
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После Витории: ЦСКА не спешит переподписывать своих лидеров

Известиявчера в 17:01

Президент ЦСКА: «Все разговоры о контрактах будем вести после „Финала четырех“»

Sportbox.RU00:58

Агент тренера ЦСКА не стал прояснять его будущее в команде

Газета.Ruвчера в 21:15

Президент ЦСКА: «Все разговоры о контрактах будем вести после „Финала четырех“»

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ЦСКА представил сюжет о медиа-дне перед «Финалом четырех» Евролиги

Sports.ruвчера в 07:05
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Происшествия

В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома

Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

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Общество

Соцсети и стриминговые сервисы отвлекли британцев от секса

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В КНДР дипломаты почтили память советских воинов в День Победы

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Общество

Врачей и фармацевтов обяжут доставлять купленные онлайн лекарства

Предполагалось, что закон о продаже лекарств в интернете вступит в силу с 2018 года, но во втором чтении его так и не рассматривали.
Обновлено вчера в 12:28
Политика

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Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:50
Шоу-бизнес

Дети Алены Хмельницкой подружились с сыном ее гражданского мужа

Обновлено вчера в 21:00
Хоккей

«Сан-Хосе» стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли

"Сан-Хосе" на своем льду обыграл "Колорадо" в седьмом матче 1/4 финала Кубка Стэнли (3:2). "Шаркс" выиграл серию 4-3 и вышел в полуфинал, где сыграет с "Сент-Луисом".
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия

«Аэрофлот» отменил несколько рейсов SSJ 100 за день

Обновлено вчера в 11:02
Общество

Глава Киргизии возглавил шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков возглавил шествие «Бессмертного полка», которое проходит в Бишкеке.
Обновлено в 00:44
Происшествия

На Алтае возобновили поиск тел погибших под лавиной

Спасатели возобновили поисковые работы на Южно-Чуйском хребте Республики Алтай, где из-за схода снежной лавины погибли туристы.
Обновлено вчера в 22:57
Игры

Настольное приключение Bethesda оказалось плагиатом

Вскоре после сообщения о выходе настольной Elsweyr опытные игроки заметили, что оно слишком похоже на модуль The Black Road, написанный для Wizards of the Coast.
Обновлено вчера в 17:41
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено вчера в 05:55
Происшествия

Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100

Обновлено вчера в 20:20
Шоу-бизнес

Никита Ефремов закрутил роман с Марией Иваковой

Никита Ефремов продолжает творческую деятельность династии Ефремовых.
Обновлено вчера в 11:35
Игры

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Политика

Бывший День Победы на Украине: свастика наконец победила красную звезду

Мгновенно вне закона были объявлены серп и молот, красная звезда, советские песни, затем — фильмы, в которых Советская армия была показана освободительницей Европы от фашизма, потом фильмы о современной Российской армии, вскоре были тотально запрещены все российские телеканалы и далее по списку.
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Здоровье

Медики назвали предупреждающие об инфаркте симптомы на коже

По словам специалистов Американской академии дерматологии, кожная сыпь в виде мелких полупрозрачных бугорков может стать ранним симптомом смертельного недуга.
Обновлено вчера в 10:13
Экономика

Правительство утвердило план по снижению бедности и ускорению развития экономики

Согласно приложению к единому плану, реальные доходы россиян в этом году вырастут на полпроцента, а к 2024 году рост доходов составит около 2,5% - пишет РБК.
Обновлено в 01:30
Политика

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

Кокорина и Мамаева признали виновными

Ранее обвинитель запросил по полтора года колонии общего режима братьям Кокориным - Александру и Кириллу и один год и пять месяцев Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому.
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Политика

Задержан вице-спикер оппозиционного парламента Венесуэлы

Глава национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо в эфире государственного телеканала сообщил о задержании первого вице-президента оппозиционного парламента страны и одного из руководителей государственного переворота 30 апреля Эдгара Самбрано.
Обновлено вчера в 21:59
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено вчера в 05:46
Музыка

Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова

Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
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Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 14:03
Технологии

У WhatsApp появится платежный сервис

Компания Facebook, купившая пять лет назад WhatsApp, планирует запустить в приложении платежный сервис.
Обновлено вчера в 18:05
Армия и оружие

Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов

Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие

Севастополь отмечает юбилей освобождения от фашизма

Обновлено вчера в 17:27
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Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 20:48
Политика

Россия обвинила Нидерланды в попытке сокрыть сведения по крушению MH17

Москва считает Нидерланды виновными в попытке сокрыть сведения, касающиеся крушения MH17, чтобы вывести из-под удара власти Киева и возложить вину на Россию.
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