Баскетбол
После Витории: ЦСКА не спешит переподписывать своих лидеровИзвестия вчера в 17:01
Руководство ПБК ЦСКА не будет вести переговоры с игроками, у которых в конце сезона истекают контракты, до завершения «Финала четырех» Евролиги. Он состоится с 17 по 19 мая в испанской Витории. Об этом «Известиям» сообщил президент московского клуба Андрей Ватутин.
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