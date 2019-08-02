Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Ставрополье возрослоГазета.Ru 01:10
По имеющейся информации, погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 18 пострадали. Уточняется, что 14 из них госпитализированы. ДТП произошло в результате столкновения автобуса с грузовиком.
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Для их транспортировки в краевой центр мы направили 4 реанимобиля с врачебными бригадами, также на месте уже начали работу еще две специализированных бригады из краевой больницы.
— Владимир Владимиров, российский политикИнтерфакс - Россия 01:22
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В УГИБДД Ставрополья отмели версию об усталости водителя автобуса, столкнувшегося с грузовиком
Сайт Ставрополя 1777.ru01:57
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Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
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Интернет
Apple приостановила прослушивание пользователей Siri
Apple подтвердила TechCrunch, что приостанавливает программу контроля качества Siri, в рамках которой подрядчики прослушивают некоторые запросы пользователей.
Обновлено в 08:17
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США ввели новые санкции против России из-за «дела Скрипалей»
США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.
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Музыка
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Народная артистка РСФСР, певица Александра Стрельченко умерла на 82-м году жизни после продолжительной болезни.
Обновлено в 08:29
Общество
Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августа
Обновлено в 06:57
Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужит арбитр-женщина
Матч обслужит бригада арбитров состоящая в основном из женщин во главе с француженкой Стефани Фраппар.
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Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Число задержанных за массовые беспорядки в Москве увеличилось вдвое
Следователи задержали еще пятерых участников несанкционированной акции «За честные выборы», прошедшей в Москве 27 июля.
Обновлено в 08:30
Энергетика
Запасы газа в ПХГ Украины в июле выросли на 2,3 млрд кубов
Украина в июле увеличила запасы газа в подземных хранилищах на 2,3 миллиарда кубометров, до 15,9 миллиарда, сообщила в пятницу пресс-служба НАК "Нафтогаз".
Обновлено в 07:51
Политика
Глава офиса Зеленского подал заявление об отставке
Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан подал заявление о своем уходе с поста.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Лукашенко поручил ускорить согласование плана интеграции с Россией
"Александр Лукашенко более подробно проинформировал членов правительства о состоявшихся недавно в Санкт-Петербурге переговорах с президентом России Владимиром Путиным и дал поручение ускорить работу над согласованием положений обновленной программы действий", — цитирует Румаса Sputnik Беларусь.
Обновлено в 08:16
Наука
Крупнейший в мире телескоп закончат к 2027 году
Создатели телескопа сообщают, что после того, как он будет введён в строй, то сможет обеспечить в 10 раз более чёткое изображение в сравнении с Хабблом.
Обновлено 31 июля в 18:37
Армия и оружие
Сирийская оппозиция согласилась на перемирие в Идлибе
В зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб прекратились авиаудары после вступления в силу перемирия.
Обновлено в 06:31
Футбол
Хохлов: понимаем, что у «Спартака» могут быть глобальные изменения
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от встречи 4-го тура чемпионата России со «Спартаком».
Обновлено в 05:24
Общество
Об аномально холодном августе предупредили в Гидрометцентре
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов годы Гидромтцентра Владимир Тищенко рассказал, что наступивший август в некоторых регионах России будет аномально холодным, сообщается на сайте РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:30
Технологии
В карты «Мир» встроят отечественный чип для бесконтактной оплаты
Национальная система платежных карт (НСПК) сертифицировала первый чип российского производства для бесконтактных платежей, он будет использоваться в платежной системе «Мир».
Обновлено в 03:00
Наука
Создан метаматериал для анализа хиральных молекул
Ученые из Дальневосточного федерального университета совместно с зарубежными коллегами создали метаматериал, позволяющий преобразовать гауссов пучок в сингулярный вихревой в разных диапазонах частот.
Обновлено в 04:00
Финансы
Курс доллара пробил отметку в 65 рублей
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
Страны НАТО поддержали решение США выйти из ДРСМД
Страны НАТО поддерживают решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), говорится в заявлении Североатлантического совета в связи с прекращением действия договора после одностороннего выхода Вашингтона.
Обновлено в 06:50
Путешествия
Названо самое чистое место для купания в Крыму
Обновлено в 07:00
Гаджеты
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8 августа в Индии бренд Realme представит свой новый смартфон, оснащенный 64-мегапиксельной камерой.
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Кино
Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Обновлено в 04:01
Политика
Медведев отреагировал на протест Японии из-за его визита на Курилы
МИД Японии выразил протест в связи с приездом Медведева на остров и заявил, что это «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».
Обновлено в 04:58
Экономика
Работающим пенсионерам прибавят пенсии с 1 августа
Затронут изменения, уточнили в Пенсионном фонде, полумиллиона пенсионеров, в том числе 29,6 тысячи тех, кому положена срочная выплата, и 73,4 тысячи получателей пенсии накопительной.
Обновлено 31 июля в 05:50
Политика
Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия раньше называлась Советским Союзом.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Индонезии
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у побережья острова Суматра в Индонезии.
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Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35