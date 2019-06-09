Происшествия

После ДТП с двумя автобусами в Сочи госпитализировали более 20 человекРИА Новости 05:14

Ранее ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило об 11 пострадавших при столкновении двух экскурсионных автобусов в Сочи на углу улиц Старообрядческой и Таврической, позднее их число выросло до 15 человек. Полиция объявила о работе следственно-оперативной группы на месте аварии.
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Момент столкновения двух автобусов с туристами в Сочи попал на видео

Кубанские новости13:39

Водители столкнувшихся в Сочи туристических автобусов были трезвые

ТАСС08:28

После ДТП с двумя автобусами в Сочи в больницах остается 21 человек

Кубань 2408:53

Водитель микроавтобуса рассказал подробности ДТП в Сочи

РИА Новости10:51

За помощью после аварии в Сочи обратились 26 человек

Интерфакс04:30

Фото с места жуткого ДТП с туристическим автобусом в Сочи

РЕН ТВ02:29

Пострадавшим в ДТП в Сочи окажут необходимую помощь

КП - Кубань09:01
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Наука

Впервые замечена рыба, задерживающая дыхание под водой

Обновлено вчера в 14:59
Спорт

Ласицкене: необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.
Обновлено в 13:26
Происшествия

В Лондоне горит семиэтажный дом

Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова бил беременную жену

В студии программы НТВ «Звезды сошлись» появилась законная супруга Бари Алибасова — младшего.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Спорт

Российских гимнасток в Чехии наградили под гимн СССР

Россиянок Дарью Трубникову и Арину Аверину наградили на этапе Гран-при по художественной гимнастике в чешском городе Брно под гимн Советского Союза.
Обновлено в 14:34
Общество

Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах

Доход главы Чечни Рамзана Кадырова в 2018 году составил 7,58 млн рублей, это следует из его декларации, сообщила пресс-служба главы и правительства Чечни.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие

США перебросили в Польшу самолет для наступательных операций

Армия США перебросила в Польшу самолет EC-130H Compass Call, который предназначен для наступательных операций.
Обновлено в 10:48
Наука

Названы четыре главные угрозы человечеству

Агентство создало специальный сайт How Will The World End (Каким будет конец света — прим.), на котором подробно рассказывается об основных угрозах жизни человечества.
Обновлено в 09:30
Музыка

Стас Барецкий пообещал возглавить «Ленинград» после Шнурова

Шоумен Стас Барецкий заявил, что готов стать новым фронтменом группы «Ленинград» и заменить Сергея Шнурова, который ранее объявил о роспуске коллектива.
Обновлено в 11:49
Общество

Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Обновлено в 12:30
Космос

Россияне смогут увидеть Юпитер после 10 июня

Обновлено в 10:32
Гаджеты

Спецификации AMD Radeon RX 5700 XT стали частично известны до анонса

Согласно спецификациям, которые стали известны сегодня из-за утечки слайда с некой закрытой презентации AMD, графическая карта Radeon RX 5700 XT получит массив из 40 вычислительных блоков.
Обновлено в 14:55
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

Обновлено в 14:18
Футбол

Португалия и Нидерланды назвали стартовые составы на финал Лиги наций

Тренерский штабы сборных Португалии и Нидерландов определились со стартовыми составами на финальный матч Лиги наций.
Обновлено в 13:50
Футбол

Выбежавшая в финале ЛЧ полуголая фанатка рассказала о флирте игроков

Американская модель и актриса, выбежавшая в купальнике на финале Лиги чемпионов, Кинси Волански рассказала об общественной реакции к ее выходке, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:22
Наука

Ученые выяснили главную причину старения

В соответствии с проведенными исследованиями, ученым удалось узнать то, что надлежащие генетические программы, которые отвечают за долгий срок жизни организма, функционируют приблизительно до современного среднего возраста.
Обновлено 07 июня в 23:14
Армия и оружие

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ДНР

Обновлено в 13:14
Общество

Ливни с грозами и градом ожидают москвичей в понедельник

Обновлено в 06:45
Общество

Половина площадок фестиваля «Времена и эпохи» посвящена истории России

Половина площадок, представленных на фестивале «Времена и эпохи», проходящем в столице, посвящена истории России.
Обновлено в 14:36
Политика

КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

По мнению судей КС, были найдены обстоятельства, оправдывающие временную передачу полномочий президента, поскольку отказ Додона распустить парламент является неисполнением конституционных обязательств президента.
Обновлено в 03:55
Единоборства

Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса

Встреча проходила на знаменитой арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке и завершилась победой 37-летнего Головкина нокаутом в четвертом раунде.
Обновлено вчера в 23:44
Шоу-бизнес

5-летняя Лиза Галкина в ластах поплавала с братиком в бассейне

5-летние двойняшки Лиза и Гарри Галкины уверенно держатся на воде.
Обновлено в 07:21
Общество

Forbes (США): Сибирь в будущем может превратиться популярное туристическое направление (Forbes)

«Наши модели показали, что (в рамках экстремального сценария) к 2080-м годам в азиатской части России установится более мягкий климат, уменьшится территория вечной мерзлоты — с нынешних 65% до 40% от площади этого региона», — объяснила Парфенова.
Обновлено в 12:19
Культура

Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»

Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09
Футбол

Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-Марино

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на публикацию своего одноклубника и хавбека сборной России Александра Головина, сделанную после победы российской команды над сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов трех банков

В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено в 14:04
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Общество

Главврач больницы, где осматривали Голунова, заявил о своей преданности Путину и Собянину: «Для меня понятия важнее правил»

Главврач 71-й клинической больницы Москвы Александр Мясников рассказал, что является доверенным лицом президента РФ Владимира Путина и мэра Первопрестольной Сергея Собянина «не по обязанности, а по убеждению», зачастую для него «понятия» важнее «писаных правил».
Обновлено в 08:49
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