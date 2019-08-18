Туристический автобус столкнулся с мачтой городского освещения на востоке Москвы, пострадали не менее 14 человек. «ДТП с туристическим автобусом произошло возле дома номер 60, корпус 1 на шоссе Энтузиастов», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб Москвы.

В ДТП с автобусом в Москве пострадали не менее 14 человек

Происшествия Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника Муниципального депутата Красносельского округа Москвы и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника.

Происшествия В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.

Гаджеты Windows Core будет облачной операционной системой Niels Laute Другой профиль LinkedIn, принадлежащий разработчику из группы Windows Storage Spaces в Microsoft, упоминает свою работу над внедрением технологии Storage Spaces в операционную систему Windows Core.

Экономика В РФ зафиксировали рекордный спрос на аренду однокомнатных квартир За последние пять лет спрос россиян на аренду однокомнатных квартир установился на рекордной отметке, пишет «Коммерсантъ».

Политика Завершились пятые Армейские международные игры Пятые Армейские международные игры закрываются в субботу.

Армия и оружие Шойгу рассказал о восстановлении возможностей дальней авиации Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия восстановила возможности дальней и стратегической авиации.

Политика В Малайзии требуют остановить суд по делу MH17 Руководитель неправительственной организации (НПО) "Международное движение за справедливый мир" (JUST) Чандра Музаффар попросил приостановить судебный процесс по делу о крушении пассажирского Boeing МН17 над Донбассом.

Здоровье Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".

Происшествия В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.

Общество Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.

Здоровье Более миллиона человек планируют привить от гриппа в Алтайском крае В 2019 году в регионе планируют привить 52% населения, что составляет 1,2 миллиона жителей края.

Теннис Даниил Медведев нанес поражение Новаку Джоковичу Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение первой ракетке мира – сербу Новаку Джоковичу.

Общество Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.

Шоу-бизнес Стало известно о фотографиях обнаженной Мэрилин Монро в морге Стало известно о существовании фотографий обнаженной американской актрисы Мэрилин Монро, сделанных в морге.

Армия и оружие К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев По меньшей мере 33 палестинца пострадали от пуль и газа во время столкновений с израильскими военными к востоку от Иерусалима, сообщается в заявлении минздрава Палестины, полученном в распоряжение РИА Новости.

Авто Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.

Политика Борис Джонсон хочет договориться с лидерами ЕС по-новому Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует предложить лидерам ЕС перезаключить сделку о Brexit.

Единоборства Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.

Экономика В России могут компенсировать затраты иностранцев за съемки кино На реализацию программы планируется выделить 70 млн рублей до конца 2019 года, рассказал президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

Транспорт Первый рейс приземлился в новом аэропорту Саратова Первый тестовый рейс приземлился в воскресенье в новом аэропорту Саратова - Гагарине, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Политика Американский суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1 Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, ранее освобожденного властями Гибралтара.

Политика В США рассекретили данные своей разведки о чернобыльской аварии Судя по рассекреченным документам, в США сомневались в правдивости сообщений о количестве жертв в результате аварии на ЧАЭС.