Происшествия
В ДТП с автобусом в Москве пострадали не менее 14 человекRT на русском 03:34
Туристический автобус столкнулся с мачтой городского освещения на востоке Москвы, пострадали не менее 14 человек. «ДТП с туристическим автобусом произошло возле дома номер 60, корпус 1 на шоссе Энтузиастов», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб Москвы.
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Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Красносельского округа Москвы и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника.
Обновлено в 06:07
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено в 06:23
Гаджеты
Windows Core будет облачной операционной системой
Niels Laute Другой профиль LinkedIn, принадлежащий разработчику из группы Windows Storage Spaces в Microsoft, упоминает свою работу над внедрением технологии Storage Spaces в операционную систему Windows Core.
Обновлено в 04:02
Экономика
В РФ зафиксировали рекордный спрос на аренду однокомнатных квартир
За последние пять лет спрос россиян на аренду однокомнатных квартир установился на рекордной отметке, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:10
Политика
Завершились пятые Армейские международные игры
Пятые Армейские международные игры закрываются в субботу.
Обновлено вчера в 03:40
Армия и оружие
Шойгу рассказал о восстановлении возможностей дальней авиации
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия восстановила возможности дальней и стратегической авиации.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
Экс-депутат Рады опубликовал информацию о преступлениях ВСУ в Донбассе
Обновлено в 06:12
Политика
В Малайзии требуют остановить суд по делу MH17
Руководитель неправительственной организации (НПО) "Международное движение за справедливый мир" (JUST) Чандра Музаффар попросил приостановить судебный процесс по делу о крушении пассажирского Boeing МН17 над Донбассом.
Обновлено вчера в 16:29
Здоровье
Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь
Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
Полицейский погиб в ДТП на юго-западе Москвы
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка
Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.
Обновлено в 04:56
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Происшествия
На АЭС в Свердловской области отключился энергоблок
Обновлено в 06:45
Здоровье
Более миллиона человек планируют привить от гриппа в Алтайском крае
В 2019 году в регионе планируют привить 52% населения, что составляет 1,2 миллиона жителей края.
Обновлено вчера в 22:51
Теннис
Даниил Медведев нанес поражение Новаку Джоковичу
Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение первой ракетке мира – сербу Новаку Джоковичу.
Обновлено в 05:36
Общество
Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Стало известно о фотографиях обнаженной Мэрилин Монро в морге
Стало известно о существовании фотографий обнаженной американской актрисы Мэрилин Монро, сделанных в морге.
Обновлено в 04:33
Политика
В Москве прошли одиночные пикеты оппозиции
Обновлено вчера в 06:59
Армия и оружие
К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев
По меньшей мере 33 палестинца пострадали от пуль и газа во время столкновений с израильскими военными к востоку от Иерусалима, сообщается в заявлении минздрава Палестины, полученном в распоряжение РИА Новости.
Обновлено 16 августа в 15:48
Авто
Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой
Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Борис Джонсон хочет договориться с лидерами ЕС по-новому
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует предложить лидерам ЕС перезаключить сделку о Brexit.
Обновлено в 05:35
Единоборства
Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC
Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.
Обновлено в 02:15
Экономика
В России могут компенсировать затраты иностранцев за съемки кино
На реализацию программы планируется выделить 70 млн рублей до конца 2019 года, рассказал президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.
Обновлено в 05:21
Транспорт
Первый рейс приземлился в новом аэропорту Саратова
Первый тестовый рейс приземлился в воскресенье в новом аэропорту Саратова - Гагарине, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Политика
Американский суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, ранее освобожденного властями Гибралтара.
Обновлено 16 августа в 20:45
Политика
В США рассекретили данные своей разведки о чернобыльской аварии
Судя по рассекреченным документам, в США сомневались в правдивости сообщений о количестве жертв в результате аварии на ЧАЭС.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Полицейские со стрельбой задержали подростка-гонщика в Ленобласти
ВАЗ остановился, столкнувшись с камнем. Водителем оказался 17-летний житель Ленобласти, который управлял машиной без прав.
Обновлено в 05:34