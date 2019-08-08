Происшествия
После ДТП под Новороссийском госпитализированы 44 человекаКоммерсантъ вчера в 23:28
После ДТП с автобусом и автомобилем в Новороссийске госпитализированы 44 человека. 13 пациентов прооперированы, сообщили в региональном минздраве. Три пациента переводятся на лечение в Краснодар.
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Трех пострадавших в ДТП под Новороссийском перевозят на лечение в Краснодар - региональный Минздрав
Интерфакс - Россиявчера в 23:07
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Причиной смерти называют инфаркт. Вербер родилась в 1958 году в Ленинграде. Фэшн-директором ЦУМа она начала работать в 2003 году.
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Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
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В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России
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