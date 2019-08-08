Происшествия

После ДТП под Новороссийском госпитализированы 44 человекаКоммерсантъ вчера в 23:28

После ДТП с автобусом и автомобилем в Новороссийске госпитализированы 44 человека. 13 пациентов прооперированы, сообщили в региональном минздраве. Три пациента переводятся на лечение в Краснодар.
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В Краснодар на вертолете доставили трех пострадавших в ДТП в Новороссийске

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44 человека госпитализированы после ДТП под Новороссийском

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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:23, Вашингтон
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