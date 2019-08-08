Происшествия
44 человека госпитализированы после ДТП под НовороссийскомГазета.Ru вчера в 22:56
В результате опрокидывания автобуса и легковушки в овраг под Новороссийском 44 человека были госпитализированы в местные больницы, передает РИА "Новости". Из них 13 пострадавших были экстренно прооперированы.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 03:58, Вашингтон
Общество
ЦУМ подтвердил информацию о смерти Аллы Вербер
Обновлено 06 августа в 12:00
Политика
Атамбаев выведет сторонников на митинг в Бишкеке
Обновлено в 02:16
Общество
Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма
Тропический шторм "Франциско" не привел к сбоям в работе систем жизнедеятельности Приморья, транспортное сообщение не нарушено, информирует администрация края.
Обновлено вчера в 20:24
Музыка
Фадеев расторг контакт с певицей Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева "MALFA" направил в адрес певицы Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом и намерении запретить артистке исполнять музыкальные произведения продюсера, сообщила в разговоре с РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Общество
Mail.ru назвала самые популярные породы кошек в России
Среди наиболее популярных кличек для кошек лидируют: Маруся, Алиса, Муся, Соня и Мася.
Обновлено в 00:00
Общество
Девушка приняла рак за беременность и умерла
Уроженка Латвии, которая училась и работала в Великобритании, спутала растущую в животе раковую опухоль с беременностью и умерла.
Обновлено вчера в 19:19
Политика
Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики оценил роль России в объединении Германии. Об этом он заявил в эфире канала ZDF.
Обновлено в 03:24
Здоровье
Врачи скорой помощи попросили москвичей изолировать домашних животных перед приездом медиков
Домашние животные могут помешать работе врачей скорой помощи, поэтому до приезда медиков их лучше изолировать в другой комнате.
Обновлено в 02:00
Политика
Зеленский обсудил с Макроном встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено вчера в 09:37
Кино
Nickelodeon снимет мультсериал про Гарфилда
Обновлено в 02:00
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Экономика
ЦБ РФ нашел способ защитить российские банки от санкций
Центральный банк РФ обсуждает с российскими банками и платежными системами о необходимости создания общего резервного процессингового центра для защиты от санкций, сообщают 8 августа «Известия» со ссылкой на четыре источника в банковских кругах.
Обновлено в 00:33
Кино
Квентин Тарантино посетил Россию
Популярный голливудский режиссер приехал в Россию, чтобы презентовать свой новый фильм.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
В Кашмире задержали более 500 человек, сообщили СМИ
Службы безопасности Индии задержали около 560 человек в северном штате Джамму и Кашмир, который по-прежнему охвачен волнениями после недавнего решения правительства отменить особый статус этого региона, сообщает государственная радиокорпорация All India Radio.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
В российской армии появятся подразделения антихакеров
В России специальные части возьмут под охрану «военный интернет».
Обновлено вчера в 19:51
Экономика
Evraz договорился о продаже американской ванадиевой «дочки»
Горно-металлургический холдинг Evraz в июле 2019 года подписал соглашение о продаже третьей стороне свой дочерней компании - производителя ванадия Evraz Stratcor Inc. (штат Арканзас, США).
Обновлено в 03:19
Политика
Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple.
Обновлено в 02:32
Экономика
АФК «Система» купила доли в фармпредприятиях «Синтез» и «Биоком»
На следующем этапе «Синтез» купил у Sinocom долю в «Биоком» за свои и кредитные средства, отметили в АФК.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Под Красноярском при разрушении фуры с сухим льдом погиб водитель
На трассе в Красноярском крае фура, которая перевозила сухой лёд, разрушилась в ходе движения. В результате происшествия погиб водитель.
Обновлено вчера в 21:38
Экономика
Росстат зафиксировал рост цен на хлеб в 2019 году
Стоимость хлеба и хлебобулочных изделий за семь месяцев 2019 года увеличилась на 7,7% (относительно аналогичного периода 2018 года).
Обновлено в 03:45
Происшествия
СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат
Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.
Обновлено вчера в 13:31
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Политика
CША ввели новые санкции против России
Означает оно видимо то, что, если в предстоящей жесткой экономико-политической «разборке» США с Китаем Россия попытается вмешаться, то мы получим санкции на государственный долг и возможно на банковскую систему.
Обновлено 05 августа в 13:26
Гаджеты
На Apple подали в суд из-за прослушки разговоров с Siri
Известно, что в начале августа Apple временно запретила подрядчикам прослушивать команды, подаваемые голосовому помощнику, и начала подготовку нового программного обеспечения, позволяющего пользователям не участвовать в скомпрометированной программе.
Обновлено вчера в 20:53
Технологии
В России создают тяжёлый экраноплан для тушения лесных пожаров
Масса аварийно-спасательного экраноплана составит 500-700 тонн.
Обновлено в 03:26
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о пытках в СИЗО в Петербурге
Конфликт в одной из камер в СИЗО-1 в Санкт-Петербурге начался из-за «неприязненных отношений» и сигарет, сообщил РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено вчера в 12:41
Гаджеты
Samsung представил новый флагманский смартфон
Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.
Обновлено вчера в 21:19