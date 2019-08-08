Происшествия

44 человека госпитализированы после ДТП под НовороссийскомГазета.Ru вчера в 22:56

В результате опрокидывания автобуса и легковушки в овраг под Новороссийском 44 человека были госпитализированы в местные больницы, передает РИА "Новости". Из них 13 пострадавших были экстренно прооперированы.
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