Происшествия
Троих пострадавших в ДТП под Новороссийском переводят в КраснодарRT на русском вчера в 23:30
В Минздраве Краснодарского края сообщили, что троих пострадавших в результате ДТП под Новороссийском переводят на лечение в Краснодар. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
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В крае создан оперативный штаб в связи с аварией в районе Новороссийска. По моему поручению его возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Он сейчас находится на месте трагедии. К сожалению, есть жертвы. Все необходимые службы края будут задействованы для оказания помощи людям.
— Вениамин Кондратьев, российский политикКубань 24 вчера в 17:06
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Минздрав: прооперировано 13 пострадавших в ДТП с автобусом, в больницах остаются 44 человека
КП - Кубаньвчера в 23:27
Трое пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом под Новороссийском переведены на лечение в Краснодар
Кубанские новостивчера в 23:50
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Обновлено вчера в 23:28
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено 06 августа в 14:57
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено вчера в 10:00
Общество
«Роскосмос» предложил создать подрядчика для строительства Восточного
«Роскосмос» предлагает создать подрядную организацию для строительства объектов космодрома «Восточный», которая будет единственным исполнителем работ.
Обновлено вчера в 22:16
Наука
Ученые назвали главного борца с глобальным потеплением
Крупные морские водоросли оказались одними из главных борцов с глобальным потеплением – большая часть из них оказывается быстро захороненной в глубинах или на дне океана, где их не могут разложить бактерии и вернуть углекислоту в атмосферу.
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Происшествия
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Продолжение: Умер раненый при штурме дома Атамбаева спецназовец Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, укрывшегося в резиденции в селе Кой-Таш, сумели отбить штурм спецназовцев.
Обновлено вчера в 13:06
Политика
Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
Обновлено вчера в 15:40
Общество
Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма
Обновлено вчера в 20:24
Технологии
«Гагаринский старт» на Байконуре закроют на модернизацию
«Гагаринский старт» на космодроме Байконур модернизируют для пусков новых ракет «Союз-2» к 2023 году, сообщили «РИА Новости» в аэрокосмическом комитете Министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос).
Обновлено вчера в 21:59
Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно
Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Правительство Венесуэлы не намерено прекращать переговоры с оппозицией
"Никто и ничто не заставит нас покинуть стол переговоров, в которых мы участвуем с конкретными предложениями, чтобы добиться их перевода на постоянную основу и прийти к политическому соглашению с венесуэльской оппозицией, чтобы гарантировать мир и стабильность страны", - цитирует главу внешнеполитического ведомства радиостанция Union Radio.
Обновлено 06 августа в 17:03
Происшествия
Актер Дэнни Трехо помог спасти ребенка из разбившейся машины в США
Обновлено вчера в 22:10
Экономика
МВФ порекомендовал России раскрыть сводные финансы 30 тыс. госкомпаний
Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует российским властям обязать все государственные предприятия публиковать ежегодные финансовые отчеты, а также включать их агрегированные показатели в сводную бюджетную отчетность.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Магадане застрелили вышедшего в центр города медведя
В центре Магадана был застрелен медведь, находившийся на территории одной из школ города.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о пытках в СИЗО в Петербурге
Конфликт в одной из камер в СИЗО-1 в Санкт-Петербурге начался из-за «неприязненных отношений» и сигарет, сообщил РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено вчера в 12:41
Армия и оружие
В российском ударном беспилотнике «Охотник» нашли американский след
Обновлено вчера в 17:16
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено вчера в 05:52
Общество
В России за сутки выросла площадь лесных пожаров
Общая площадь лесных пожаров в России за сутки 6 августа выросла на 44,8 тыс. га, до 2 419 065 га, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.
Обновлено вчера в 05:01
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $56
В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
На Алтае туристка погибла во время камнепада в горах
Обновлено вчера в 08:53
Футбол
«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова
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Обновлено вчера в 16:12
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют в колонии против профессиональных футболистов
Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев 10 августа сыграют за команду колонии № 4 «Золотой лев» в матче против профессионального коллектива «Салют» из Белгорода.
Обновлено вчера в 11:44
Финансы
Курс китайской валюты опустился ниже отметки в 7 юаней за доллар
Народный банк КНР, выполняющий функции центробанка, в четверг утром опустил официальный курс китайской валюты ниже психологической отметки в семь юаней за доллар.
Обновлено в 00:17
Общество
На Аляске в бутылке нашли послание времен СССР
Житель Аляски нашел бутылку с посланием времен СССР. Фотография находки опубликована в Facebook.
Обновлено вчера в 23:18
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Обновлено вчера в 11:55
Общество
В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено вчера в 09:54
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено вчера в 07:25
Политика
Следователь требует завести уголовное дело на Сталина
Возбудить уголовное дело в отношении генсека СССР Иосифа Сталина требует бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов.
Обновлено вчера в 21:01
Интернет
Facebook подала в суд на разработчиков приложений за накрутку
Американская социальная сеть Facebook подала заявление в суд на разработчиков приложений для телефонов, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
Обновлено вчера в 03:23
Происшествия
Под Красноярском при разрушении фуры с сухим льдом погиб водитель
На трассе в Красноярском крае фура, которая перевозила сухой лёд, разрушилась в ходе движения. В результате происшествия погиб водитель.
Обновлено вчера в 21:38