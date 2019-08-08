Происшествия

Троих пострадавших в ДТП под Новороссийском переводят в КраснодарRT на русском вчера в 23:30

В Минздраве Краснодарского края сообщили, что троих пострадавших в результате ДТП под Новороссийском переводят на лечение в Краснодар. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
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Вениамин Кондратьев
В крае создан оперативный штаб в связи с аварией в районе Новороссийска. По моему поручению его возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Он сейчас находится на месте трагедии. К сожалению, есть жертвы. Все необходимые службы края будут задействованы для оказания помощи людям.
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