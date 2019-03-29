Происшествия
После ДТП на Можайском шоссе в Москве уволили полицейскогоРБК 10:05
После ДТП на Можайском шоссе, в результате которого погибли женщина и девочка, уволили инспектора ГИБДД. Еще одного сотрудника, также находившегося на месте аварии, предупредили о неполном служебном соответствии. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, передает ТАСС.
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Еще раз такое повторится, будет еще один подобный случай — начальник ГИББД Москвы лишится своей должности.
— Владимир Колокольцев, российский политикРИА Новости 09:37
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