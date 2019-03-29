Происшествия

После ДТП на Можайском шоссе уволили полицейскогоRT на русском 12:03

Один из инспекторов ГИБДД, которые работали на месте ДТП с участием Mercedes Gelandewagen на Можайском шоссе в Москве, уволен. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. По его словам, офицерами был нарушен порядок действий на месте аварии со смертельным исходом.
Читать в источнике
Владимир Колокольцев
Еще раз такое повторится, будет еще один подобный случай — начальник ГИББД Москвы лишится своей должности.
— Владимир Колокольцев, российский политикРИА Новости 09:37

Подробнее о событии

Полицейского уволили после ДТП на Можайском шоссе

Вечерняя Москва13:57

Главу столичной ГИБДД привлекли к дисциплинарной ответственности после аварии на Можайском шоссе

Агентство Москва11:33

Руководство и сотрудники ГИБДД Москвы наказаны за смертельное ДТП на Можайке

Интерфакс09:24

Глава столичной ГИБДД и ряд офицеров понесли наказания после ДТП на Можайском шоссе

ТАСС10:08

После ДТП на Можайском шоссе в Москве уволили полицейского

РБК10:05

Начальник ГИБДД Москвы и ряд офицеров наказаны за ДТП на Можайке

Москва 2409:31

Полицейского уволили после ДТП на Можайском шоссе

РИА Новости10:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:38, Ашберн
Футбол

«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 13:37
Политика

Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Политика

Украинский политик сравнил Порошенко с Бандерой и вурдалаком

"Порошенко поистине эдакий трехглавый монстр из всего худшего, что знала моя многострадальная земля!" — считает политик.
Обновлено в 13:28
Политика

Спецпредставитель США допустил санкции против России из-за Венесуэлы

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что в ответ на действия России в Венесуэле Вашингтон может предпринять ряд мер, в том числе ввести санкции.
Обновлено в 14:10
Политика

Организаторы прямого эфира с Медведевым отключили комментарии к видео

Организаторы отключили комментарии к видео с прямым эфиром.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие

Завершающий этап госиспытаний ЗРК «Витязь» проходит на полигоне Ашулук

На полигоне Ашулук в Астраханской области проходит завершающий этап государственных испытаний зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".
Обновлено в 09:37
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни

Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.
Обновлено в 05:43
Космос

В России создают космическую стиральную машину

Обновлено в 13:56
Хоккей

Вратарь «Магнитки» Загидулин близок к переходу в «Калгари»

«Калгари» возглавляет Запад НХЛ в текущем сезоне. «Магнитка» впервые с 2013 года вылетела в первом раунде плей-офф.
Обновлено в 13:40
Политика

В Вене прошла встреча Пашиняна и Алиева по Карабаху

Первая официальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна прошла в пятницу в Вене, сообщил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Алиева Хикмет Гаджиев.
Обновлено в 10:02
Происшествия

В Татарстане завели дело после массового отравления детей в бассейне

Обновлено в 12:32
Здоровье

Возраст отца влияет на здоровье ребёнка

Обновлено в 07:05
Происшествия

ФСБ в Крыму раскрыла сеть подпольных казино, задержаны 14 человек

Сотрудники ФСБ совместно с МВД раскрыли в Крыму деятельность сети подпольных игровых клубов.
Обновлено в 13:01
Происшествия

Виновник ДТП на Можайском шоссе сдался полиции после призыва Кадырова

Предполагаемый виновник аварии на Можайском шоссе в Москве с двумя погибшими Муслим Джамбеков явился в правоохранительные органы Чечни.
Обновлено в 05:34
Происшествия

В Орле из автомата расстреляли мужчину

Обновлено в 09:56
Экономика

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации

Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено в 09:56
Наука

71-летняя женщина не чувствует боли из-за редкой мутации

Обновлено вчера в 08:00
Политика

Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате

Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что намерен созвать встречу в нормандском формате после проведения выборов президента Украины.
Обновлено в 14:23
Энергетика

«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»

Обновлено в 12:57
Общество

Ксения Собчак предложила свою программу перемен для Санкт-Петербурга

Первым делом Собчак предлагает поменять команду и стиль власти.
Обновлено в 07:59
Политика

Охлобыстин и Пореченков снялись в шуточном ролике о Зеленском

Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес

Сати Казанова поделилась впечатлениями от посещения Исландии

На своей странице в Instagram Сати Казанова опубликовала снимки, сделанные в Исландии.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие

Группа кораблей НАТО вошла в Черное море

Группа, составленная из нескольких кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.
Обновлено вчера в 14:28
Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле рассказала, кто унаследует ее роскошный особняк в Юрмале

Лайма Вайкуле дала эксклюзивное интервью Андрею Малахову и пригласила его съемочную группу в свой роскошный особняк в центре Юрмалы.
Обновлено в 11:31
Игры

Дмитрий Медведев раскритиковал авторов зарубежных исторических игр

В офисе российской компании премьер-министр раскритиковал зарубежных разработчиков в искажении исторических событий.
Обновлено в 11:17
Политика

«Нафтогаз» рассматривает план Б на случай приостановки транзита газа

В «Нафтогазе» обсуждают возможность полного прекращения транзита российского газа через Украину и готовят меры, которые призваны обеспечить энергетическую безопасность страны.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Столкнувшиеся автобус и троллейбус затруднили движение на Невском

Столкнувшиеся автобус и троллейбус затруднили движение на Невском проспекту, в сторону площади Восстания.
Обновлено в 13:17
Автоспорт

В квалификации «Формулы-1» может появиться четвертый сегмент

Руководство и стратегическая группа "Формулы-1" обсудили идею перехода к квалификации, состоящей из четырех сегментов.
Обновлено в 12:00
Общество

Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом

В Шанхае в одну из клиник доставлена российская модель Алиса Митрова.
Обновлено в 04:41
Религия

Почему власти передумали передавать РПЦ Исаакиевский собор

Обновлено в 08:26
ещё по теме
Владимир Колокольцев
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр внутренних дел Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Генерал полиции Российской Федерации. Начальник Главного управления МВД России по г. Москве с 24 марта 2011 по 21 мая 2012 года, начальник Главного управления внутренних дел Москвы с 7 сентября 2009 года по 24 марта 2011 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное