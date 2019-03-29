После ДТП на Можайском шоссе уволили полицейскогоRT на русском 12:03

Еще раз такое повторится, будет еще один подобный случай — начальник ГИББД Москвы лишится своей должности.

Один из инспекторов ГИБДД, которые работали на месте ДТП с участием Mercedes Gelandewagen на Можайском шоссе в Москве, уволен. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. По его словам, офицерами был нарушен порядок действий на месте аварии со смертельным исходом.

После ДТП на Можайском шоссе уволили полицейского

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