Происшествия
После ДТП на Можайском шоссе уволили полицейскогоRT на русском 12:03
Один из инспекторов ГИБДД, которые работали на месте ДТП с участием Mercedes Gelandewagen на Можайском шоссе в Москве, уволен. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. По его словам, офицерами был нарушен порядок действий на месте аварии со смертельным исходом.
Читать в источнике
Оценить132
Еще раз такое повторится, будет еще один подобный случай — начальник ГИББД Москвы лишится своей должности.
— Владимир Колокольцев, российский политикРИА Новости 09:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:38, Ашберн
Футбол
«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 13:37
Политика
Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Политика
Украинский политик сравнил Порошенко с Бандерой и вурдалаком
"Порошенко поистине эдакий трехглавый монстр из всего худшего, что знала моя многострадальная земля!" — считает политик.
Обновлено в 13:28
Политика
Спецпредставитель США допустил санкции против России из-за Венесуэлы
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что в ответ на действия России в Венесуэле Вашингтон может предпринять ряд мер, в том числе ввести санкции.
Обновлено в 14:10
Политика
Организаторы прямого эфира с Медведевым отключили комментарии к видео
Организаторы отключили комментарии к видео с прямым эфиром.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
Завершающий этап госиспытаний ЗРК «Витязь» проходит на полигоне Ашулук
На полигоне Ашулук в Астраханской области проходит завершающий этап государственных испытаний зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".
Обновлено в 09:37
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни
Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.
Обновлено в 05:43
Космос
В России создают космическую стиральную машину
Обновлено в 13:56
Хоккей
Вратарь «Магнитки» Загидулин близок к переходу в «Калгари»
«Калгари» возглавляет Запад НХЛ в текущем сезоне. «Магнитка» впервые с 2013 года вылетела в первом раунде плей-офф.
Обновлено в 13:40
Политика
В Вене прошла встреча Пашиняна и Алиева по Карабаху
Первая официальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна прошла в пятницу в Вене, сообщил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Алиева Хикмет Гаджиев.
Обновлено в 10:02
Здоровье
Возраст отца влияет на здоровье ребёнка
Обновлено в 07:05
Происшествия
ФСБ в Крыму раскрыла сеть подпольных казино, задержаны 14 человек
Сотрудники ФСБ совместно с МВД раскрыли в Крыму деятельность сети подпольных игровых клубов.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Виновник ДТП на Можайском шоссе сдался полиции после призыва Кадырова
Предполагаемый виновник аварии на Можайском шоссе в Москве с двумя погибшими Муслим Джамбеков явился в правоохранительные органы Чечни.
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Орле из автомата расстреляли мужчину
Обновлено в 09:56
Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено в 09:56
Наука
71-летняя женщина не чувствует боли из-за редкой мутации
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате
Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что намерен созвать встречу в нормандском формате после проведения выборов президента Украины.
Обновлено в 14:23
Общество
Ксения Собчак предложила свою программу перемен для Санкт-Петербурга
Первым делом Собчак предлагает поменять команду и стиль власти.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Сати Казанова поделилась впечатлениями от посещения Исландии
На своей странице в Instagram Сати Казанова опубликовала снимки, сделанные в Исландии.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море
Группа, составленная из нескольких кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.
Обновлено вчера в 14:28
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле рассказала, кто унаследует ее роскошный особняк в Юрмале
Лайма Вайкуле дала эксклюзивное интервью Андрею Малахову и пригласила его съемочную группу в свой роскошный особняк в центре Юрмалы.
Обновлено в 11:31
Игры
Дмитрий Медведев раскритиковал авторов зарубежных исторических игр
В офисе российской компании премьер-министр раскритиковал зарубежных разработчиков в искажении исторических событий.
Обновлено в 11:17
Политика
«Нафтогаз» рассматривает план Б на случай приостановки транзита газа
В «Нафтогазе» обсуждают возможность полного прекращения транзита российского газа через Украину и готовят меры, которые призваны обеспечить энергетическую безопасность страны.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Столкнувшиеся автобус и троллейбус затруднили движение на Невском
Столкнувшиеся автобус и троллейбус затруднили движение на Невском проспекту, в сторону площади Восстания.
Обновлено в 13:17
Автоспорт
В квалификации «Формулы-1» может появиться четвертый сегмент
Руководство и стратегическая группа "Формулы-1" обсудили идею перехода к квалификации, состоящей из четырех сегментов.
Обновлено в 12:00
Общество
Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом
В Шанхае в одну из клиник доставлена российская модель Алиса Митрова.
Обновлено в 04:41
Религия
Почему власти передумали передавать РПЦ Исаакиевский собор
Обновлено в 08:26