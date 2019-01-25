В России остаются более 5 тыс. приехавших на ЧМ-2018 иностранцевСуть событий 09:13

Более пяти тысяч иностранных граждан, приехавших в Россию на чемпионат мира по футболу по паспорту болельщика, находятся в стране незаконно. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя миграционного управления МВД РФ Андрей Краюшкин.

с чего всё началось

Чемпионат мира по футболу завершился в июле 2018 года, однако не все иностранные болельщики вернулись на родину после его окончания. На данный момент в России нелегально остаются порядка пяти тысяч иностранцев, приехавших на матчи ЧМ-2018.

В России остаются более 5 тыс. приехавших на ЧМ-2018 иностранцев

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