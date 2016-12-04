Футбол

«После 65-й минуты на поле было просто дико». Клопп, мы согласны
Sports.ru
вчера в 18:31

Ливерпуль — Наполи
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Энфилд»
Вирджил ван Дейк
13′
Мохамед Салах
34′
40′
Калиду Кулибали
62′
Фабиан Руис
Петр Зелиньски
67′
Дрис Мертенс
Аркадиуш Милик
70′
Мариу Руй
Фаузи Гулам
Роберто Фирмино
Наби Кейта
79′
Мохамед Салах
83′
Джеймс Милнер
Фабиньо
85′
Трент Арнолд
Деян Ловрен
90′
Эндрю Робертсон
90′+1′
Садио Мане
90′+3′
К 10-й минуте игра разогналась, и останавливать мчащегося к воротам Мертенса ван Дейку пришлось ценой желтой карточки. Фанаты сначала взревели, недовольные решением судьи (из-за этой карточки в первом матче плей-офф защитник не сыграет), а затем переключились на Мертенса.
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