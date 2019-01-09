Политика
Посла Японии вызвали в МИД после заявлений Токио о Курилах
Посла Японии вызвали в МИД после заявлений Токио о КурилахГазета.Ru13:05
Москва предостерегла Токио от спекулятивных заявлений по ситуации вокруг возможного подписания мирного договора по итогам Второй мировой войны. Главе японской дипмиссии было указано, что подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии.
Газета.Ru13:05
Оценить
459 человек отреагировали
с чего всё началось
«Такие заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий её урегулирования», — говорится в сообщении.RT на русском11:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 21:08, Ашберн
Политика
Посла Японии вызвали в МИД после заявлений Токио о Курилах
Обновлено в 13:05
Финансы
Центробанк перевел часть резервов в юани, иены и евро
Банк России (ЦБ) к концу июня 2018 года снизил за год долю доллара в международных резервах на 24,4%.
Обновлено в 17:20
Армия и оружие
ВВС США сообщили о гибели российского военного спутника «Космос-2430»
Российский космический аппарат «Космос-2430», который был запущен в 2007 году, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.
Обновлено в 19:21
Армия и оружие
Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35
Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан на совещаниях в министерстве обороны резко критиковал программу корпорации Lockheed Martin по производству истребителя F-35.
Обновлено в 21:00
Происшествия
В МВД прокомментировали похороны хабаровского криминального авторитета
Руководитель районной полиции не присутствовал на похоронах криминального авторитета в Амурске в Хабаровском крае, а дорожные инспекторы не позволяли участникам процессии перекрывать улица и выписывали штрафы, сообщила РИА Новости в четверг начальник пресс-службы регионального главка МВД Ирина Щеголева.
Обновлено в 19:54
Общество
Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой
В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 13:46
Энергетика
В России снова подорожал бензин
Ранее в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что удорожание бензина в России в 2018 году объясняется ростом цен на нефть.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Хакера из «Шалтая-Болтая» досрочно освободили
Член хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Константин Тепляков освобожден от наказания условно-досрочно.
Обновлено в 08:17
Политика
Трамп назвал встречу с демократами тратой времени
Президент США Дональд Трамп назвал встречу с лидерами демократов в конгрессе США тратой времени.
Обновлено в 19:00
Политика
Россия направит делегацию в ПАСЕ после выполнения своих условий
В октябре 2018 года Россия поставила организации условие: она не вернется в ПАСЕ, пока в регламент не внесут поправку, запрещающую лишать национальные делегации права голоса во время сессий.
Обновлено в 10:16
Энергетика
«Нафтогаз» подал иск против «Газпрома» на $12 млрд
"Нафтогаз" подал новый иск против "Газпрома" в размере 12 миллиардов долларов из-за возможного падения цены украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией газопроводов в обход Украины.
Обновлено в 17:58
Общество
В Британии кошка испортила редкую картину XVII века
Домашняя кошка Падме повредила картину XVII века, которую приобрел и отреставрировал британский искусствовед Бендор Гросвенор, пишет The Telegraph.
Обновлено в 19:37
Политика
Ким Чен Ын пообещал постараться на встрече с Трампом
Ранее 7 января сообщалось, что власти США и КНДР обсуждают возможность и детали проведения новой встречи между лидерами двух стран.
Обновлено в 20:51
Происшествия
На заводе цинкования в Оренбургской области горит цех
В пресс-службе губернатора и правительства региона сообщили, что губернатор Оренбургской области Юрий Берг направился в Новосергиевский район, он проведет там экстренное совещание в связи с пожаром.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Мутко озвучил размер компенсации пострадавшим в Магнитогорске
Пресс-службы вице-премьера России Виталия Мутко распространила сообщение, в котором озвучена сумма единовременной выплаты для приобретения жилья, которую получат пострадавшие при обрушении подъезда многоэтажного жилого дома в Магнитогорске.
Обновлено в 19:14
Интернет
Пользователи пожаловались на сбои в работе Google
Интернет-пользователи ряда стран пожаловались на неполадки в работе некоторых сервисов Google.
Обновлено в 20:15
Общество
Сгусток жира размером с Пизанскую башню нашли в британской канализации
В канализации британского города Сидмут, графство Девон, обнаружили 64-метровый сгусток жира и мусора.
Обновлено в 04:06
Космос
Сломалась камера на телескопе «Хаббл»
Широкоугольная камера на орбитальном телескопе Hubble сломалась.
Обновлено в 19:18
Происшествия
Посольство России в Австралии не получало подозрительных пакетов
Посольство России в Канберре работает в обычном режиме на фоне сообщений о рассылке подозрительных пакетов в посольства и консульства в Австралии, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Обновлено в 00:59
Политика
Китай намерен содействовать денуклеаризации Корейского полуострова
Обновлено в 18:21
Энергетика
Украинцев обрекли на замерзание, заявили в Раде
Правительство Украины, повышая тарифы на отопление, обрекает население страны на замерзание, об этом в своем Facebook написал депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович.
Обновлено в 16:53
Политика
Анатолия Лукьянова похоронят на Троекуровском кладбище
Обновлено в 17:19
Политика
Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов
Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов На 89-м году жизни умер Анатолий Лукьянов, последний председатель Верховного совета СССР.
Обновлено в 15:36
Гаджеты
Пользователи смартфонов Samsung не могут удалить приложение Facebook
Большинство пользователей смартфонов фирмы Samsung начали жаловаться, что не имеют возможности удалить со смартфона приложение Facebook.
Обновлено в 09:46
Культура
Лукьяненко рассказал о завершении серии книг о «дозорах»
Писатель Сергей Лукьяненко в интервью «Известиям» рассказал о завершении цикла произведений о «дозорах».
Обновлено в 16:58
Общество
В Минфине рассказали о подмене природных бриллиантов синтетическими
Обновлено в 20:24
Энергетика
ФАС не нашла нарушений в росте цен на бензин в России
Рост розничных цен на бензин в регионах России с 1 января не превысил 1,7%, прибавленные к зафиксированным правительством потолкам цен, заявил начальник управления по топливно-энергетическому комплексу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий Махонин.
Обновлено в 14:58
Происшествия
Лыжник из Москвы погиб на склоне Эльбруса
Обновлено в 16:54
Политика
Киев нашёл способ «победить» Москву в Керченском проливе
Ранее News.ru писал о том, что депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет напомнил, что украинские военные корабли в случае новой попытки несанкционированного прохода через Керченский пролив будут задержаны.
Обновлено в 18:08
Экономика
Новые тарифы на ОСАГО в РФ вступили в силу
В РФ с сегодняшнего дня, 9 января, вступили в силу новые тарифы на ОСАГО.
Обновлено в 02:08