с чего всё началось

Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД. Ранее дипломата пригласили в дипведомство.

Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах

Здоровье Случаи заражения клещевым боррелиозом выявлены в Подмосковье В Московской области обнаружили случаи заражения клещевым боррелиозом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роспотребнадзор.

Общество В России создадут недорогой аналог шведской бронестали "Военно-промышленная компания" (ВПК) разрабатывает собственную марку броневой стали, которая станет аналогом зарубежных образцов при меньшей стоимости.

Политика Посол США в России Хантсман подал в отставку Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.

Происшествия В Петербурге водитель Hyundai врезался в припаркованные машины и умер На улице Михаила Дугина в Петербурге водитель автомобиля Hyundai во время движения врезался в припаркованный автомобиль BMW.

Происшествия СК подтвердил гибель человека при взрыве арсенала под Ачинском Один человек погиб в результате взрывов склада боеприпасов под Ачинском, еще восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Армия и оружие ВМФ России получит новую противолодочную управляемую ракету Дальше с корабля в заданный район запускают управляемую ракету, которая уничтожает объект. Сообщается, что ракета напоминает матрешку.

Экономика Российские авиастроители поборются с иностранцами за внутренние линии В предстоящие два десятилетия, по оценке госкорпорации «Ростех», российским авиакомпаниям могут понадобиться около 800 самолетов для выполнения внутренних рейсов.

Политика Порошенко вернулся на Украину ночью Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся после отпуска в Киев.

Авто Кроссовер Genesis GV80 cфотографировали фотошпионы Genesis сегодня не имеет выхода в быстро развивающийся сегмент кроссоверов, в связи с чем на GV80, как на первый SUV компании, оказывается большое давление.

Игры До конца года из Rocket League уберут лутбоксы со случайным содержимым Авторы Rocket League объявили о крупных изменениях в работе лутбоксов — до конца года Psyonix уберёт ящики со случайным содержимым, заменив их новой системой, схожей с реализованной несколько месяцев назад в Fortnite.

Шоу-бизнес Ксения Собчак опровергла слухи о разводе Глюкозы с мужем Ксения Собчак развенчала появившиеся в СМИ слухи о желании Глюкозы развестись со своим супругом Александром Чистяковым.

Транспорт В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер ГИБДД, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и Российский союз автостраховщиков (РСА) начали в тестовом режиме автоматически проверять наличие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер в столице, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Путешествия Названа самая путешествующая нация Самой часто путешествующей нацией оказались жители Соединенного Королевства.

Игры Игра Journey неожиданно вышла на iOS Игра Journey, разработанная студией Thatgamecompany, вышла в начале июня.

Политика Коломойский заявил, что Украине «до задницы» российский газ Украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью РБК рассказал о том, нужен ли Киеву российский газ.

Политика Болтон: одной из причин выхода США из ДРСМД стал Китай США решили покинуть Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в том числе из-за действий Китай, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox News.

ЖКХ В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.

Политика Активы правительства Венесуэлы в США заблокированы ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов, принадлежащим властям Венесуэлы в США, а также о запрете предоставления правительству Боливарианской Республики любых финансовых средств, товаров и услуг.