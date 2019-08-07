Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных КурилахРИА Новости 12:12
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД. Ранее дипломата пригласили в дипведомство.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 22:57, Вашингтон
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Обновлено в 10:03
Здоровье
Случаи заражения клещевым боррелиозом выявлены в Подмосковье
В Московской области обнаружили случаи заражения клещевым боррелиозом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роспотребнадзор.
Обновлено в 08:17
Общество
В России создадут недорогой аналог шведской бронестали
"Военно-промышленная компания" (ВПК) разрабатывает собственную марку броневой стали, которая станет аналогом зарубежных образцов при меньшей стоимости.
Обновлено в 18:03
Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Происшествия
В Петербурге водитель Hyundai врезался в припаркованные машины и умер
На улице Михаила Дугина в Петербурге водитель автомобиля Hyundai во время движения врезался в припаркованный автомобиль BMW.
Обновлено в 17:40
Происшествия
СК подтвердил гибель человека при взрыве арсенала под Ачинском
Один человек погиб в результате взрывов склада боеприпасов под Ачинском, еще восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
ВМФ России получит новую противолодочную управляемую ракету
Дальше с корабля в заданный район запускают управляемую ракету, которая уничтожает объект. Сообщается, что ракета напоминает матрешку.
Обновлено в 06:29
Экономика
Российские авиастроители поборются с иностранцами за внутренние линии
В предстоящие два десятилетия, по оценке госкорпорации «Ростех», российским авиакомпаниям могут понадобиться около 800 самолетов для выполнения внутренних рейсов.
Обновлено в 19:45
Армия и оружие
Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке
Обновлено в 21:43
Политика
Порошенко вернулся на Украину ночью
Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся после отпуска в Киев.
Обновлено в 21:46
Авто
Кроссовер Genesis GV80 cфотографировали фотошпионы
Genesis сегодня не имеет выхода в быстро развивающийся сегмент кроссоверов, в связи с чем на GV80, как на первый SUV компании, оказывается большое давление.
Обновлено в 16:12
Игры
До конца года из Rocket League уберут лутбоксы со случайным содержимым
Авторы Rocket League объявили о крупных изменениях в работе лутбоксов — до конца года Psyonix уберёт ящики со случайным содержимым, заменив их новой системой, схожей с реализованной несколько месяцев назад в Fortnite.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла слухи о разводе Глюкозы с мужем
Ксения Собчак развенчала появившиеся в СМИ слухи о желании Глюкозы развестись со своим супругом Александром Чистяковым.
Обновлено в 08:24
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер
ГИБДД, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и Российский союз автостраховщиков (РСА) начали в тестовом режиме автоматически проверять наличие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер в столице, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:06
Путешествия
Названа самая путешествующая нация
Самой часто путешествующей нацией оказались жители Соединенного Королевства.
Обновлено в 16:50
Здоровье
Медики: Старение организма начинается с пяток
Обновлено в 00:58
Игры
Игра Journey неожиданно вышла на iOS
Игра Journey, разработанная студией Thatgamecompany, вышла в начале июня.
Обновлено в 06:35
Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
Обновлено вчера в 15:11
Политика
Коломойский заявил, что Украине «до задницы» российский газ
Украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью РБК рассказал о том, нужен ли Киеву российский газ.
Обновлено в 06:54
Политика
Путин заявил о сбое графика восстановления Иркутской области
Обновлено в 12:18
Политика
Болтон: одной из причин выхода США из ДРСМД стал Китай
США решили покинуть Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в том числе из-за действий Китай, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox News.
Обновлено в 17:21
ЖКХ
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено в 20:24
Политика
Активы правительства Венесуэлы в США заблокированы
ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов, принадлежащим властям Венесуэлы в США, а также о запрете предоставления правительству Боливарианской Республики любых финансовых средств, товаров и услуг.
Обновлено в 02:36
Космос
Открытие математиков из России поможет раскрыть тайны рождения галактик
Отечественные астрофизики и математики создали систему уравнений, которые реалистично описывают то, как гигантские облака газа могут превращаться в отдельные звезды или целые галактики.
Обновлено в 11:17
Космос
Ракета Falcon 9 со спутником AMOS-17 стартовала с мыса Канаверал
Американская ракета-носитель Falcon 9 со спутником AMOS-17 стартовала с мыса Канаверал во Флориде.
Обновлено в 19:37