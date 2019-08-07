Политика

Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных КурилахРИА Новости 12:12

Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД. Ранее дипломата пригласили в дипведомство.
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с чего всё началось
Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД России, где замминистра Игорь Моргулов заявил о неприемлемости протестов со стороны Токио из-за действий России на Курилах, говорится
 в сообщении российского дипломатического ведомства.
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