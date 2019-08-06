с чего всё началось

Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД. Ранее дипломата пригласили в дипведомство.

Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах

Путешествия Житель Петербурга обогнул Землю за 37 дней Бизнесмен из Петербурга Ян Зингер смог в одиночку обогнуть Землю за 37 дней.

Политика Разумков обещает не выключать микрофоны депутатам Рады за русский язык Будущий спикер Верховной рады, глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков намекнул, что не будет отключать микрофон депутатам, если они будут выступать на русском языке.

Авто Российский авторынок продолжил падение По итогам седьмого месяца 2019 года продажи новых автомобилей сократились на 2,4%. В июле 2019 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей снизились на 2,4% по сравнению с седьмым месяцем 2018 года.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.

Политика Луценко подаст в отставку после начала работы Рады нового созыва Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке после начала работы Верховной рады нового созыва.

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.

Происшествия Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино.

Авто Pininfarina выпустит седан и кроссовер на батарейках В ближайшие несколько лет компания Automobili Pininfarina намерена выпустить два электромобиля – седан и кроссовер.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Космос Космический грузовой корабль Cygnus отстыковался от МКС Грузовой корабль Cygnus отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает NASA на своей странице в Twitter.

Происшествия В Казани мужчина до смерти избил 9-месячную дочку своей знакомой Женщина попросила его посидеть с ребенком, а сама пошла в магазин. В это время девочка стала капризничать, из-за этого мужчина избил ее.

Происшествия Три человека утонули в море в Сочи во время шторма В Сочи три человека утонули в море во время шторма, порядка двадцати удалось спасти.

Шоу-бизнес Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына После смерти сына продюсера рэпера Децла, родители звезды никак не могут наладить отношения с гражданской женой исполнителя, которая сейчас вообще уехала с 14-летним сыном в Крым.

Экономика Три петербургских театра вошли в список самых богатых в России Три театра в Петербурге вошли в топ самых богатых в России по версии журнала Forbes. Рейтинг был опубликован сегодня, 6 августа.

Технологии В салонах связи появятся товары с AliExpress В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.

Футбол Семак рассказал, когда «Зенит» сыграет с «Барселоной» Семак – об игре взрослых команд «Зенита» и «Барселоны» pic. twitter. com/SNsl9xLuT6 – Спорт День за Днем 6 августа 2019 г. Сегодня на стадионе «Смена» в «Газпром»-Академии проходит матч молодежных команд «Зенита» и «Барселоны», а 9 августа с «Барселоной B» сыграет «Зенит»-2. Команды привез в Россию легендарный вратарь каталонцев Виктор Вальдес.

Политика Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».

Гаджеты LG представит смартфон с двумя экранами Компания LG намерена представить смартфон у которого будет два экрана, пишет Mashable.

Технологии Пользователи 5G не хотят возвращаться к 4G Многие новые пользователи 5G заявляют, что высокая скорость передачи данных буквально покорила их, поэтому они уже не смогут вернуться в сети 4G.