Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных КурилахРИА Новости 12:12
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД. Ранее дипломата пригласили в дипведомство.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 13:39, Вашингтон
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Обновлено в 10:03
Хоккей
Хоккеисты ЦСКА победили «Адмирал» в контрольном матче
Московский ЦСКА обыграл другой клуб КХЛ "Адмирал" из Владивостока в контрольном матче.
Обновлено в 12:15
Общество
Госслужащим попросили увеличить размер командировочных
Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
Обновлено в 03:35
Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Политика
Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским
Обновлено в 11:42
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Обновлено в 13:20
Политика
Украина нашла «альтернативу» российскому топливу
Украина намерена заменить российское дизельное топливо поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель украинского президента в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 12:24
Политика
Путин получит тигренка в подарок от мальчика из Тулуна
Обновлено в 12:54
Происшествия
ФСБ, ОМОН и полиция окружили дом Михаила Круга
В Твери сотрудники правоохранительных органов днем 6 августа перекрыли участок улицы Освобождения в районе дома №174, в котором жил шансонье Михаил Круг.
Обновлено в 12:34
Политика
Болтон пригрозил ввести санкции за поддержку Мадуро
"Что важно, исполнительный указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы", — сказал Болтон.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Авто
Коллекционер купил 112-летний Rolls-Royce за 5 миллиардов рублей
Новому владельцу пришлось отдать за автомобиль, возраст которого перевалил через 112-летнюю отметку, 75 миллионов долларов США, в переводе на наши деньги это немыслимые 4,9 миллиарда рублей.
Обновлено в 13:32
Политика
Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации
Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова, которому отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Скелет человека нашли в канализации детского сада в Москве
В канализационном коллекторе в детском саду на востоке Москвы нашли человеческий скелет.
Обновлено в 10:56
Футбол
Новичок «Спартака» Тиль обратился к болельщикам на русском языке
Полузащитник Гус Тиль, который недавно перешёл в московский «Спартак» из голландского АЗ, обратился к болельщикам российского клуба на русском языке.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
Бывшая жена Константина Крюкова вышла замуж
Недавно стало известно, что бывшая жена Константина Крюкова вышла замуж.
Обновлено в 07:25
Футбол
Александр Егоров: В ворота «Спартака» нужно было назначать пенальти
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу Владислава Безбородова в матче «Спартак» – «Динамо» (0:0) в 4-м туре РПЛ.
Обновлено в 09:07
Технологии
«ВКонтакте» тестирует скрытие счетчика лайков
Как отмечается, под постами теперь нет счетчика лайков.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Пожар на военном складе в Ачинском районе ликвидирован
Обновлено в 04:16
Космос
Curiosity нашел следы разлива рек и озер на Марсе
Американский аппарат Curiosity обнаружил в мае 2019 года на Марсе огромные залежи глины.
Обновлено в 07:55
Энергетика
Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транзит нефти
Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти по белорусской территории на 3,7% с 1 сентября.
Обновлено в 13:32
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix 4 получит 45-ваттную зарядку
На прошлой неделе на сайте китайского регулятора TENAA засветился неизвестный 5G-смартфон от Xiaomi, проходящий под модельным номером M1908F1XE.
Обновлено в 05:19
Политика
Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
Обновлено в 13:00
Транспорт
Украина возобновляет железнодорожное сообщение с Донбассом
«Год назад «Укрзализныця» запустила в Донецкой обновленные пригородные электропоезда Мариуполь — Волноваха, а сегодня мы восстановили движение на участке Волноваха — Южнодонбасская», — отметил директор «Донецкой железной дороги» (филиал «Украинских железных дорог» в Донбассе) Сергей Бугаев.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Обвиняемого в разбое офицера ФСБ отпустили под домашний арест
Московский гарнизонный военный суд отпустил из СИЗО под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ Александра Карелина, который обвиняется в разбойном хищении 136 млн руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на секретаря суда Валерию Гудзенко.
Обновлено в 09:02