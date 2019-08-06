с чего всё началось

Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД. Ранее дипломата пригласили в дипведомство.

Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах

Хоккей Хоккеисты ЦСКА победили «Адмирал» в контрольном матче Московский ЦСКА обыграл другой клуб КХЛ "Адмирал" из Владивостока в контрольном матче.

Общество Госслужащим попросили увеличить размер командировочных Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.

Политика Посол США в России Хантсман подал в отставку Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.

Политика Украина нашла «альтернативу» российскому топливу Украина намерена заменить российское дизельное топливо поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель украинского президента в правительстве Андрей Герус.

Происшествия ФСБ, ОМОН и полиция окружили дом Михаила Круга В Твери сотрудники правоохранительных органов днем 6 августа перекрыли участок улицы Освобождения в районе дома №174, в котором жил шансонье Михаил Круг.

Политика Болтон пригрозил ввести санкции за поддержку Мадуро "Что важно, исполнительный указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы", — сказал Болтон.

Авто Коллекционер купил 112-летний Rolls-Royce за 5 миллиардов рублей Новому владельцу пришлось отдать за автомобиль, возраст которого перевалил через 112-летнюю отметку, 75 миллионов долларов США, в переводе на наши деньги это немыслимые 4,9 миллиарда рублей.

Политика Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова, которому отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Происшествия Скелет человека нашли в канализации детского сада в Москве В канализационном коллекторе в детском саду на востоке Москвы нашли человеческий скелет.

Футбол Новичок «Спартака» Тиль обратился к болельщикам на русском языке Полузащитник Гус Тиль, который недавно перешёл в московский «Спартак» из голландского АЗ, обратился к болельщикам российского клуба на русском языке.

Шоу-бизнес Бывшая жена Константина Крюкова вышла замуж Недавно стало известно, что бывшая жена Константина Крюкова вышла замуж.

Футбол Александр Егоров: В ворота «Спартака» нужно было назначать пенальти Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу Владислава Безбородова в матче «Спартак» – «Динамо» (0:0) в 4-м туре РПЛ.

Технологии «ВКонтакте» тестирует скрытие счетчика лайков Как отмечается, под постами теперь нет счетчика лайков.

Космос Curiosity нашел следы разлива рек и озер на Марсе Американский аппарат Curiosity обнаружил в мае 2019 года на Марсе огромные залежи глины.

Энергетика Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транзит нефти Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти по белорусской территории на 3,7% с 1 сентября.

Гаджеты Xiaomi Mi Mix 4 получит 45-ваттную зарядку На прошлой неделе на сайте китайского регулятора TENAA засветился неизвестный 5G-смартфон от Xiaomi, проходящий под модельным номером M1908F1XE.

Политика Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.

Транспорт Украина возобновляет железнодорожное сообщение с Донбассом «Год назад «Укрзализныця» запустила в Донецкой обновленные пригородные электропоезда Мариуполь — Волноваха, а сегодня мы восстановили движение на участке Волноваха — Южнодонбасская», — отметил директор «Донецкой железной дороги» (филиал «Украинских железных дорог» в Донбассе) Сергей Бугаев.