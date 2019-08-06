Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных КурилахРИА Новости 12:12
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД. Ранее дипломата пригласили в дипведомство.
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Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Армия и оружие
Армейские международные игры приковывают внимание
Военные полицейские показывают класс Накануне в фан-зоне АрМИ-2019, расположенной в павильоне «С» Конгрессно-выставочного центра парка «Патриот» в подмосковной Кубинке, прошла торжественная церемония открытия международного конкурса «Страж порядка».
Обновлено в 19:30
Политика
Украина нашла замену российскому дизельному топливу
Украина хочет заменить российское дизельное топливо белорусскими и европейскими поставками.
Обновлено в 17:48
Футбол
Экс-защитник «Зенита» Шкртел может перейти в «Аталанту»
«Аталанта» ведёт переговоры с бывшим защитником «Зенита» словаком Мартином Шкртелом, утверждает Football Italia со ссылкой на Sky Sport italia.
Обновлено в 17:32
Гаджеты
Apple отдаст специальные iPhone и iMac хакерам для поиска уязвимостей
По данным издания, на этой неделе купертиновцы планируют объявить о том, что собираются отдать хакерам специальные версии iPhone и iMac, в которых будет проще найти уязвимости.
Обновлено в 16:15
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Наука
Ученые создали максимально точную карту движения льдов Антарктиды
В результаты ученые создали карту, которая показывает движение льда до 20 сантиметров в год и охватывает более чем 70 процентов территории Антарктиды.
Обновлено в 07:59
Общество
Жена Никиты Белых подала на развод
Как рассказала Екатерина в комментарии радиостанции Business FM, она не хочет, чтобы ее правозащитная деятельность как-то сказалась на судьбе Никиты Белых в заключении.
Обновлено в 12:03
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Стрельба в супермаркете в Луизиане произошла после словесной перепалки
Стрельба в супермаркете Walmart в американском городе Батон-Руж (штат Луизиана) произошла после перепалки у стойки обслуживания посетителей, в результате был ранен посторонний человек, заявил во вторник журналистам шериф округа Ист-Батон-Руж Сид Гатро.
Обновлено в 15:26
Культура
Умерла лауреат Нобелевской премии писательница Тони Моррисон
Обновлено в 09:59
Экономика
Сбербанк займется ДНК-тестами и биохакингом
Из текста сообщения Собе-Панека следует, что подразделение SberHealth разыскивает руководителей, которые будут управлять проектами в области ДНК-тестов, онлайн-продаж медицинских товаров и услуг, а также в области медицинских информационных систем, биохакинга и телемедицины.
Обновлено в 10:56
Политика
США используют все методы для свержения Мадуро в Венесуэле
Вашингтон примет любые меры, чтобы добиться свержения Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы, заявили в Белом доме.
Обновлено в 14:26
Политика
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел.
Обновлено в 20:11
Наука
Ученые: Дети так же быстро запоминают новые слова, как и взрослые
Сотрудники Принстонской детской лаборатории провели серию экспериментов и выяснили, что дети в возрасте от 3 до 5 лет так же легко и быстро запоминают новые слова, как и взрослые.
Обновлено в 19:42
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек
В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено в 19:17
Кино
Первая африканка с «Оскаром»: 5 ярких образов актрисы Шарлиз Терон
Родившись на территории ЮАР, к 16 года Шарлиз уже перебирается в Европу, но первая небольшая роль в кино у неё образовалась уже в США в 1995 году, когда стало ясно, что с танцами и модельной карьерой не срослось.
Обновлено в 19:27
Происшествия
Актер сериала «Кухня» Бадмаев отверг нападение на пассажира с ножом
Актер Джан Бадмаев, известный по сериалам «Интерны» и «Кухня», опроверг в разговоре с РБК нападение с ножом на мужчину в переходе между станциями метро «Театральная» и «Охотный Ряд» в центре Москвы.
Обновлено в 15:25
Политика
Конгресс США решил заставить Трампа наказать Турцию за С-400
Американские конгрессмены намерены обязать президента страны Дональда Трампа ввести санкции против Турции, если в ближайшее время не будут озвучены меры «наказания» для Анкары за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет The Washington Post.
Обновлено в 20:43
Космос
Стартовала ракета Falcon-9 с израильским спутником связи AMOS-17
С космодрома на мысе Канаверал стартовала американская сверхтяжелая газета Falcon 9 компании SpaceX с израильским телекоммуникационным спутником AMOS-17 на борту.
Обновлено в 20:01
Экономика
Грузия озвучила сумму убытков от потери российских туристов
Грузия потеряла в июле 44 миллиона долларов от сокращения потока российских туристов в страну.
Обновлено в 14:07
Спорт
Тимошинина завоевала бронзу на ЧЕ по прыжкам в воду
Россиянка Юлия Тимошинина заняла третье место в прыжках с десятиметровой вышки на чемпионате Европы по прыжкам в воду в Киеве.
Обновлено в 12:59
Технологии
Huawei купила известного российского разработчика
Российское приобретение Huawei Всемирно известная китайская компания Huawei приобрела новосибирскую фирму «Эксельсиор» (Excelsior), известную своей работой над компилятором Java.
Обновлено в 07:26
Происшествия
СМИ назвали сумму ущерба от подрыва боеприпасов в Ачинске
Источник в межведомственном центре по ликвидации заявил, что расчистка складов после взрыва на складе боеприпасов в Ачинске произойдет в течение трех ней.
Обновлено в 21:10
Происшествия
Взрыв и перестрелка произошли у аэропорта в Кабуле
Обновлено в 20:21
Политика
Артемий Лебедев заявил об отъезде из России
Обновлено в 14:37
Политика
В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено в 17:54
Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
Обновлено вчера в 15:11