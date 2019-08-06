с чего всё началось

Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД. Ранее дипломата пригласили в дипведомство.

Происшествия Задержан вероятный убийца Михаила Круга Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

Армия и оружие Армейские международные игры приковывают внимание Военные полицейские показывают класс Накануне в фан-зоне АрМИ-2019, расположенной в павильоне «С» Конгрессно-выставочного центра парка «Патриот» в подмосковной Кубинке, прошла торжественная церемония открытия международного конкурса «Страж порядка».

Политика Украина нашла замену российскому дизельному топливу Украина хочет заменить российское дизельное топливо белорусскими и европейскими поставками.

Футбол Экс-защитник «Зенита» Шкртел может перейти в «Аталанту» «Аталанта» ведёт переговоры с бывшим защитником «Зенита» словаком Мартином Шкртелом, утверждает Football Italia со ссылкой на Sky Sport italia.

Гаджеты Apple отдаст специальные iPhone и iMac хакерам для поиска уязвимостей По данным издания, на этой неделе купертиновцы планируют объявить о том, что собираются отдать хакерам специальные версии iPhone и iMac, в которых будет проще найти уязвимости.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Наука Ученые создали максимально точную карту движения льдов Антарктиды В результаты ученые создали карту, которая показывает движение льда до 20 сантиметров в год и охватывает более чем 70 процентов территории Антарктиды.

Общество Жена Никиты Белых подала на развод Как рассказала Екатерина в комментарии радиостанции Business FM, она не хочет, чтобы ее правозащитная деятельность как-то сказалась на судьбе Никиты Белых в заключении.

Кино Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.

Происшествия Стрельба в супермаркете в Луизиане произошла после словесной перепалки Стрельба в супермаркете Walmart в американском городе Батон-Руж (штат Луизиана) произошла после перепалки у стойки обслуживания посетителей, в результате был ранен посторонний человек, заявил во вторник журналистам шериф округа Ист-Батон-Руж Сид Гатро.

Экономика Сбербанк займется ДНК-тестами и биохакингом Из текста сообщения Собе-Панека следует, что подразделение SberHealth разыскивает руководителей, которые будут управлять проектами в области ДНК-тестов, онлайн-продаж медицинских товаров и услуг, а также в области медицинских информационных систем, биохакинга и телемедицины.

Политика США используют все методы для свержения Мадуро в Венесуэле Вашингтон примет любые меры, чтобы добиться свержения Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы, заявили в Белом доме.

Политика Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел.

Наука Ученые: Дети так же быстро запоминают новые слова, как и взрослые Сотрудники Принстонской детской лаборатории провели серию экспериментов и выяснили, что дети в возрасте от 3 до 5 лет так же легко и быстро запоминают новые слова, как и взрослые.

Происшествия В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.

Кино Первая африканка с «Оскаром»: 5 ярких образов актрисы Шарлиз Терон Родившись на территории ЮАР, к 16 года Шарлиз уже перебирается в Европу, но первая небольшая роль в кино у неё образовалась уже в США в 1995 году, когда стало ясно, что с танцами и модельной карьерой не срослось.

Происшествия Актер сериала «Кухня» Бадмаев отверг нападение на пассажира с ножом Актер Джан Бадмаев, известный по сериалам «Интерны» и «Кухня», опроверг в разговоре с РБК нападение с ножом на мужчину в переходе между станциями метро «Театральная» и «Охотный Ряд» в центре Москвы.

Политика Конгресс США решил заставить Трампа наказать Турцию за С-400 Американские конгрессмены намерены обязать президента страны Дональда Трампа ввести санкции против Турции, если в ближайшее время не будут озвучены меры «наказания» для Анкары за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет The Washington Post.

Космос Стартовала ракета Falcon-9 с израильским спутником связи AMOS-17 С космодрома на мысе Канаверал стартовала американская сверхтяжелая газета Falcon 9 компании SpaceX с израильским телекоммуникационным спутником AMOS-17 на борту.

Экономика Грузия озвучила сумму убытков от потери российских туристов Грузия потеряла в июле 44 миллиона долларов от сокращения потока российских туристов в страну.

Спорт Тимошинина завоевала бронзу на ЧЕ по прыжкам в воду Россиянка Юлия Тимошинина заняла третье место в прыжках с десятиметровой вышки на чемпионате Европы по прыжкам в воду в Киеве.

Технологии Huawei купила известного российского разработчика Российское приобретение Huawei Всемирно известная китайская компания Huawei приобрела новосибирскую фирму «Эксельсиор» (Excelsior), известную своей работой над компилятором Java.

Происшествия СМИ назвали сумму ущерба от подрыва боеприпасов в Ачинске Источник в межведомственном центре по ликвидации заявил, что расчистка складов после взрыва на складе боеприпасов в Ачинске произойдет в течение трех ней.