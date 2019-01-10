Политика

МИД вызвало посла Японии из-за заявления Токио по Курилам
ToDay News Ufa
вчера в 13:38

9 января, после заявления Токио по Курилам, посол Японии был приглашен в МИД России. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на источник в российском внешнеполитическом ведомстве, на встрече дипломату было указано, что суть договоренности лидеров двух стран была грубо искажена.
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