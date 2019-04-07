Политика
Посла Украины вызвали в МИД ВенгрииRT на русском вчера в 19:34
Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену. Об этом информирует румынское агентство Agerpres.
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МИД Венгрии вызвал посла Украины после запрета на въезд лидеру румынских венгров
Взгляд.рувчера в 19:16
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