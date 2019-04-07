Политика

Посла Украины вызвали в МИД ВенгрииRT на русском вчера в 19:34

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену. Об этом информирует румынское агентство Agerpres.
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МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за скандала на границе

Газета.Ru09:38

Правоохранительные органы Украины закрыли въезд в страну лидеру румынских венгров

ТАСС06:15

МИД Венгрии вызвал посла Украины после запрета на въезд лидеру румынских венгров

Взгляд.рувчера в 19:16

Украинского посла вызвали в МИД Венгрии

Известия00:05

Украинского посла вызвали в МИД Венгрии

РБКвчера в 22:35

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии

RT на русскомвчера в 19:34

Украинского посла вызвали в МИД Венгрии

РИА Новости03:40
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Авто

Названы три самые практичные машины до 1 миллиона рублей

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Политика

Ультиматум НАТО по территориальным спорам поставит Киев в тупик

Военный эксперт Евгений Бужинский считает, что НАТО может поставить Украине ультимативные условия, которые не оставят Киеву выбора, кроме признания Крыма российским.
Обновлено вчера в 12:54
Политика

ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
Обновлено в 08:53
Политика

Матвиенко отмечает юбилей в Санкт-Петербурге в кругу семьи

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Футбол

«Урал» обыграл «Енисей» в матче РПЛ

Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли красноярский «Енисей» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:11
Кино

Джеки Чан отмечает 65-летний юбилей в прекрасной физической форме

Известному гонконгскому и голливудскому актёру, каскадёру, мастеру боевых искусств Джеки Чану сегодня исполнилось 65 лет.
Обновлено в 06:06
Происшествия

В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога

Обновлено в 07:03
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено в 09:12
Происшествия

При взрыве в жилом доме в Тбилиси пострадали восемь человек

Обновлено в 07:32
Происшествия

В московском метро на красной ветке произошло задымление

Обновлено в 09:26
Происшествия

Полиция задержала осквернивших мемориал «Родина-мать» на Ставрополье

Обновлено в 07:04
Политика

Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.
Обновлено вчера в 11:04
Общество

В России ужесточили требования к автошколам

С 7 апреля российские автошколы и ГИБДД обязаны будут согласовывать между собой обучающие программы.
Обновлено вчера в 18:44
Шоу-бизнес

Дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти мамы

Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле.
Обновлено в 02:40
Наука

В Китае нашли окаменелость «ктулху»

Существо, жившее более полумиллиона лет назад, очень напоминает фантастических чудовищ В журнале Current Biology описан новый вид древнего животного, обнаруженный в китайской провинции Юннань.
Обновлено в 07:23
Финансы

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года

Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Путешествия

В Белоруссии для туристов открыли зону отчуждения Чернобыльской АЭС

Обновлено в 08:56
Космос

Япония сбросила на астероид бомбу

Японская автоматическая станция «Хаябуса-2» сбросила на астероид Рюгу пенетратор со снарядом массой 2,5 килограмма и 4,5-килограммовым зарядом взрывчатого вещества с высоты около 500 метров.
Обновлено 05 апреля в 10:12
Авто

Названы основные снижающие ресурс двигателя ошибки

Эксперты портала «DriveNN» назвали ТОП-3 самых распространенных ошибок автовладельцев, способных существенно снизить ресурс двигателя.
Обновлено вчера в 12:21
Армия и оружие

США объявили о выводе своих военных из Ливии

Обновлено в 06:13
Хоккей

Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19.
Обновлено в 01:46
Происшествия

В Росгвардии сообщили о задержании иностранца с наркотиками в Москве

Росгвардия в воскресенье подтвердила задержание в Москве иностранного гражданина с наркотиками.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева призналась, что не сможет простить мужу измену

Напомним, свадьба Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова вызвала большой резонанс — жених телеведущей всего на три года старше ее сына Жана.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Пожарные ликвидировали возгорание на парковке на севере Москвы

Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в воскресенье днем на подземной парковке жилого дома на Ленинградском шоссе в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 04:30
Политика

В Донецке отмечают пятилетие провозглашения ДНР

В Донецке проходит митинг в честь пятой годовщины провозглашения Донецкой Народной Республики.
Обновлено в 04:06
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Авто

Назван ТОП-3 способов купить новый автомобиль дешевле

Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Лолита раскрыла размер своей пенсии

Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 17:18
Шоу-бизнес

Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов

Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
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Политика

Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине

Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
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