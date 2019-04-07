Украинского посла вызвали в МИД ВенгрииРБК вчера в 22:35

МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непоп из-за отказа Киева разрешить въезд в страну главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену. Об этом сообщает агентство Agerpres.

Происшествия Падение метеорита в небе над Красноярском попало на видео Жители Красноярска наблюдали падение метеорита в небе над городом в субботу, 6 апреля, передает РЕН ТВ.

Общество Названы вакансии с зарплатой от 500 тысяч рублей Директору по информационным технологиям в Москве предлагают от 400-600 тысяч рублей.

Происшествия В результате стрельбы в Чикаго ранены шесть человек В американском городе Чикаго в результате стрельбы ранения получили по меньшей мере шесть человек, в том числе дети.

Общество Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.

Политика Координатор ОБСЕ встретился с властями ЛНР Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш провёл переговоры в Луганске с представителями самопровозглашённой Луганской народной республики.

Армия и оружие Штаб «ООС» сообщает о потерях ВСУ на Донбассе 5 апреля на Донбассе погиб один военнослужащий ВСУ, ещё двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба «ООС».

Происшествия Опасное селфи: в Тюмени девочка выпала с десятого этажа Медики Тюмени спасают жизнь девочки, выпавшей вечером 6 апреля 2019 года из окна с 10 этажа многоэтажки на улице Амурской, 4. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Музыка Родители Децла получили посмертную награду сына Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.

Политика Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне Яковенко добавил, что вручил братьям Роули российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России о том, что произошло в Солсбери.

Политика Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».

Шоу-бизнес Умерла вдова Валерия Золотухина Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара. Об этом у себя в Facebook сообщила ее подруга — актриса Театра на Таганке Рената Сотриади.

Футбол Спартак — ЦСКА 0:2 Футболисты московского «Спартака» проиграли столичному ЦСКА в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия В Шереметьево у самолета с пассажирами из Уфы отказали шасси В Шереметьево самолет авиакомпании "Аэрофлот" с пассажирами из Уфы не смог самостоятельно покинуть рулежную дорожку.

Политика Матвиенко объяснила потерю Крыма Украиной Украина лишилась Крыма из-за нацистских и антинародных мер правительства, заявила председатель Совета Федерации Валентины Матвиенко в интервью для документального фильма «Валентина» на телеканале «Россия-1».

Наука Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные Что будет, если каждый день в свой рацион вводить куриное яйцо, выяснили специалисты Китая и Великобритании, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Общество В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.

Единоборства Fight Nights 92. Багаутинов победил Асатряна В соглавном событии Дмитрий Бикрев (11-3) победил единогласным решением судей Максима Буторина (16-2-1) и стал новым чемпионом Fight Nights в полусреднем весе.

Авто Названы три самые практичные машины до 1 миллиона рублей Renault Sandero Stepway – тот вариант, который одним из первых приходит на ум при ответе на вопрос о «самых практичных машинах стоимостью до 1 миллиона рублей».

Общество Одна из немногих, кто не отвернулся: Шойгу о дружбе с Матвиенко Не отвернулись, а насторожились так. А она была одной из немногих, кто приехал и в больницу, и домой.

Происшествия Под Костромой двое детей пропали во время прогулки Двое маленьких детей пропали в Костромской области, силовики и волонтеры брошены на их поиски.

Происшествия Замминистра здравоохранения Якутии отстранили от должности Якутский городской суд отстранил от должности заместителя министра здравоохранения республики на время расследования уголовного дела.