Политика
Украинского посла вызвали в МИД ВенгрииРБК вчера в 22:35
МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непоп из-за отказа Киева разрешить въезд в страну главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену. Об этом сообщает агентство Agerpres.
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МИД Венгрии вызвал посла Украины после запрета на въезд лидеру румынских венгров
Взгляд.рувчера в 19:16
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Происшествия
Падение метеорита в небе над Красноярском попало на видео
Жители Красноярска наблюдали падение метеорита в небе над городом в субботу, 6 апреля, передает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие
Ливийская национальная армия маршала Хафтара пошла в наступление
Обновлено 04 апреля в 01:20
Общество
Названы вакансии с зарплатой от 500 тысяч рублей
Директору по информационным технологиям в Москве предлагают от 400-600 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 01:09
Происшествия
В результате стрельбы в Чикаго ранены шесть человек
В американском городе Чикаго в результате стрельбы ранения получили по меньшей мере шесть человек, в том числе дети.
Обновлено в 02:13
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Координатор ОБСЕ встретился с властями ЛНР
Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш провёл переговоры в Луганске с представителями самопровозглашённой Луганской народной республики.
Обновлено вчера в 20:44
Армия и оружие
Штаб «ООС» сообщает о потерях ВСУ на Донбассе
5 апреля на Донбассе погиб один военнослужащий ВСУ, ещё двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба «ООС».
Обновлено вчера в 02:43
Происшествия
Опасное селфи: в Тюмени девочка выпала с десятого этажа
Медики Тюмени спасают жизнь девочки, выпавшей вечером 6 апреля 2019 года из окна с 10 этажа многоэтажки на улице Амурской, 4. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
Обновлено в 01:23
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено 05 апреля в 18:52
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне
Яковенко добавил, что вручил братьям Роули российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России о том, что произошло в Солсбери.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело
Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара. Об этом у себя в Facebook сообщила ее подруга — актриса Театра на Таганке Рената Сотриади.
Обновлено в 02:50
Футбол
«Уфа» - «Ростов»: составы команд
Стали известны составы "Уфы" и "Ростова" на матч 22-го тура РПЛ.
Обновлено в 03:22
Футбол
Спартак — ЦСКА 0:2
Футболисты московского «Спартака» проиграли столичному ЦСКА в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
В Шереметьево у самолета с пассажирами из Уфы отказали шасси
В Шереметьево самолет авиакомпании "Аэрофлот" с пассажирами из Уфы не смог самостоятельно покинуть рулежную дорожку.
Обновлено в 01:36
Политика
Матвиенко объяснила потерю Крыма Украиной
Украина лишилась Крыма из-за нацистских и антинародных мер правительства, заявила председатель Совета Федерации Валентины Матвиенко в интервью для документального фильма «Валентина» на телеканале «Россия-1».
Обновлено в 02:07
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Что будет, если каждый день в свой рацион вводить куриное яйцо, выяснили специалисты Китая и Великобритании, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Общество
В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии
По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Хоккей
Овечкин восьмой раз стал лучшим снайпером в НХЛ
Обновлено в 01:40
Единоборства
Fight Nights 92. Багаутинов победил Асатряна
В соглавном событии Дмитрий Бикрев (11-3) победил единогласным решением судей Максима Буторина (16-2-1) и стал новым чемпионом Fight Nights в полусреднем весе.
Обновлено вчера в 16:05
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
Авто
Названы три самые практичные машины до 1 миллиона рублей
Renault Sandero Stepway – тот вариант, который одним из первых приходит на ум при ответе на вопрос о «самых практичных машинах стоимостью до 1 миллиона рублей».
Обновлено вчера в 02:00
Общество
Одна из немногих, кто не отвернулся: Шойгу о дружбе с Матвиенко
Не отвернулись, а насторожились так. А она была одной из немногих, кто приехал и в больницу, и домой.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Под Костромой двое детей пропали во время прогулки
Двое маленьких детей пропали в Костромской области, силовики и волонтеры брошены на их поиски.
Обновлено в 03:22
Происшествия
В Париже в жилом доме произошел мощный взрыв
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
Замминистра здравоохранения Якутии отстранили от должности
Якутский городской суд отстранил от должности заместителя министра здравоохранения республики на время расследования уголовного дела.
Обновлено вчера в 23:37
Авто
Назван ТОП-3 способов купить новый автомобиль дешевле
Обратившись к экспертам, «Автоновости дня» составили ТОП-3 самых действенных способов купить новый автомобиль дешевле.
Обновлено в 02:00
Космос
Космическая станция «Хаябуса-2» сбросила бомбу на астероид Рюгу
Обновлено 05 апреля в 02:30