Политика

Украинского посла вызвали в МИД ВенгрииРБК вчера в 22:35

МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непоп из-за отказа Киева разрешить въезд в страну главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену. Об этом сообщает агентство Agerpres.
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МИД Венгрии вызвал посла Украины после запрета на въезд лидеру румынских венгров

Взгляд.рувчера в 19:16

Посла Украины в Будапеште вызвали «на ковер»

Вести.Ru00:09

Украинского посла вызвали в МИД Венгрии

Известия00:05

Украинского посла вызвали в МИД Венгрии

РБКвчера в 22:35

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии

RT на русскомвчера в 19:34

Украинского посла вызвали в МИД Венгрии

РИА Новости03:40

МИД Венгрии вызовет посла Украины в связи с запретом на въезд лидеру румынских венгров

ТАССвчера в 18:26
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Происшествия

В Подмосковье ликвидировали пожар в гостиничном комплексе

Обновлено в 02:36
Происшествия

Падение метеорита в небе над Красноярском попало на видео

Жители Красноярска наблюдали падение метеорита в небе над городом в субботу, 6 апреля, передает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие

Ливийская национальная армия маршала Хафтара пошла в наступление

Обновлено 04 апреля в 01:20
Общество

Названы вакансии с зарплатой от 500 тысяч рублей

Директору по информационным технологиям в Москве предлагают от 400-600 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 01:09
Происшествия

В результате стрельбы в Чикаго ранены шесть человек

В американском городе Чикаго в результате стрельбы ранения получили по меньшей мере шесть человек, в том числе дети.
Обновлено в 02:13
Общество

Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов

Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено вчера в 13:37
Политика

Координатор ОБСЕ встретился с властями ЛНР

Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш провёл переговоры в Луганске с представителями самопровозглашённой Луганской народной республики.
Обновлено вчера в 20:44
Армия и оружие

Штаб «ООС» сообщает о потерях ВСУ на Донбассе

5 апреля на Донбассе погиб один военнослужащий ВСУ, ещё двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба «ООС».
Обновлено вчера в 02:43
Происшествия

Опасное селфи: в Тюмени девочка выпала с десятого этажа

Медики Тюмени спасают жизнь девочки, выпавшей вечером 6 апреля 2019 года из окна с 10 этажа многоэтажки на улице Амурской, 4. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
Обновлено в 01:23
Музыка

Родители Децла получили посмертную награду сына

Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено 05 апреля в 18:52
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне

Яковенко добавил, что вручил братьям Роули российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России о том, что произошло в Солсбери.
Обновлено вчера в 18:13
Политика

Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело

Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия Золотухина

Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара. Об этом у себя в Facebook сообщила ее подруга — актриса Театра на Таганке Рената Сотриади.
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Футбол

«Уфа» - «Ростов»: составы команд

Стали известны составы "Уфы" и "Ростова" на матч 22-го тура РПЛ.
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Футбол

Спартак — ЦСКА 0:2

Футболисты московского «Спартака» проиграли столичному ЦСКА в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия

В Шереметьево у самолета с пассажирами из Уфы отказали шасси

В Шереметьево самолет авиакомпании "Аэрофлот" с пассажирами из Уфы не смог самостоятельно покинуть рулежную дорожку.
Обновлено в 01:36
Политика

Матвиенко объяснила потерю Крыма Украиной

Украина лишилась Крыма из-за нацистских и антинародных мер правительства, заявила председатель Совета Федерации Валентины Матвиенко в интервью для документального фильма «Валентина» на телеканале «Россия-1».
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Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Что будет, если каждый день в свой рацион вводить куриное яйцо, выяснили специалисты Китая и Великобритании, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Общество

В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
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Овечкин восьмой раз стал лучшим снайпером в НХЛ

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Fight Nights 92. Багаутинов победил Асатряна

В соглавном событии Дмитрий Бикрев (11-3) победил единогласным решением судей Максима Буторина (16-2-1) и стал новым чемпионом Fight Nights в полусреднем весе.
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Renault Sandero Stepway – тот вариант, который одним из первых приходит на ум при ответе на вопрос о «самых практичных машинах стоимостью до 1 миллиона рублей».
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Не отвернулись, а насторожились так. А она была одной из немногих, кто приехал и в больницу, и домой.
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Обратившись к экспертам, «Автоновости дня» составили ТОП-3 самых действенных способов купить новый автомобиль дешевле.
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Космическая станция «Хаябуса-2» сбросила бомбу на астероид Рюгу

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Hunor Kelemen
Румынский политик
Romanian politician and Hungarian language writer. The current president of the Democratic Union of Hungarians in Romania, he has been a member of the Romanian Chamber of Deputies since 2000, and was nominated as his party's candidate for the 2009 presidential election, receiving 3.8% of the valid votes. From December 2009 to May 2012 he was Romania's Minister of Culture in the Emil Boc and Mihai Răzvan Ungureanu governments, a role he has reprised between March and October 2014 in the government headed by Victor Ponta.
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