Политика

Посла Украины вызвали в МИД ВенгрииRT на русском вчера в 19:34

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену. Об этом информирует румынское агентство Agerpres.
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Посла Украины в Будапеште вызвали «на ковер»

Вести.Ru00:09

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии

RT на русскомвчера в 19:34

Украинского посла вызвали в МИД Венгрии

РБКвчера в 22:35

Украинского посла вызвали в МИД Венгрии

Известия00:05

МИД Венгрии вызвал посла Украины после запрета на въезд лидеру румынских венгров

Взгляд.рувчера в 19:16

Назревает новый скандал: МИД Венгрии вызвал посла Украины

ТК Звездавчера в 18:52

МИД Венгрии вызовет посла Украины в связи с запретом на въезд лидеру румынских венгров

ТАССвчера в 18:26
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Политика

ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено вчера в 11:08
Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия Золотухина

Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 23:41
Шоу-бизнес

Сати Казанова задумалась о беременности

Девушка собралась к врачам Пример Александры Савельевой, которая недавно родила первенца, оказался заразительным — Сати Казанова решила, что ей тоже пора становиться мамой.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия

Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита

Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено вчера в 11:51
Авто

Названы три самые практичные машины до 1 миллиона рублей

Renault Sandero Stepway – тот вариант, который одним из первых приходит на ум при ответе на вопрос о «самых практичных машинах стоимостью до 1 миллиона рублей».
Обновлено вчера в 02:00
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Футбол

«Барселона» в большинстве переиграла «Атлетико»

«Барселона» на своем поле обыграла «Атлетико» в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 16:38
Политика

Матвиенко рассказала о работе с Путиным

Российский политик, дипломат, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко 7 апреля отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 01:50
Политика

Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах

Британский принц Уильям в течение трех недель работал в MI5, MI6 и Центре правительственной связи (ЦПС), чтобы подробно ознакомиться с работой служб безопасности и разведки Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 19:07
Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Обновлено вчера в 16:58
Космос

Новые российские модули МКС получат защиту из бронежилетной ткани

Научно-энергетический и узловой модули (НЭМ и УМ), которые через несколько лет будут введены в состав российского сегмента Международной космической станции, получат противометеоритную защиту из отечественной бронежилетной ткани, следует из материалов журнала Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" "Космическая техника и технологии".
Обновлено в 00:02
Происшествия

На Урале пьяная женщина сбила четырех человек и проехалась по ним

В поселке Белоярском Свердловской области пьяная женщина за рулем Nissan Juke сбила четырех человек, вернулась и проехалась по ним.
Обновлено в 01:21
Футбол

«Спартак» впервые проиграл при Кононове в РПЛ

Обновлено вчера в 14:20
Политика

Страны G7 призвали Россию выполнить обязательства по ДРСМД

Главы МИД стран G7 в своем заявлении по итогам встречи во Франции призвали Россию выполнять обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия

Опасное селфи: в Тюмени девочка выпала с десятого этажа

Обновлено в 01:23
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено вчера в 02:00
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено вчера в 17:48
Баскетбол

«Хьюстон» подпишет контракт с Фрэзьером

Руководство «Хьюстон Рокетс» подпишет контракт с атакующим защитником Майклом Фрэзьером, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Тим Макмаён.
Обновлено вчера в 17:30
Важное за сутки

Названы снижающие давление продукты

Обновлено вчера в 07:00
Общество

Названы вакансии с зарплатой 500 тысяч рублей и выше

От 400 до 700 тысяч рублей готовы платить в Туле претенденту на вакансию «VP PROD».
Обновлено вчера в 03:05
Политика

Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело

Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
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В Подмосковье загорелся гостиничный комплекс

Обновлено в 00:59
Хоккей

Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером НХЛ

Обновлено в 01:01
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Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне

Обновлено вчера в 12:24
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Ученые назвали главную причину рака

Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.
Обновлено вчера в 04:54
Политика

Польша хочет получить от Германии $900 млрд репараций

Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 19:34
Армия и оружие

Ливийская национальная армия маршала Хафтара пошла в наступление

Обновлено 04 апреля в 01:20
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Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»

Обновлено вчера в 06:47
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200 км до рецепта: в Новокузнецке дети-диабетики остались без главного эндокринолога

Новокузнецкие дети, страдающие сахарным диабетом, остались без главного эндокринолога.
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В 20 российских городах пройдут протесты против ввоза мусора из Москвы

В Шиесе Архангельской области уже строят «Экотехнопарк», против которого активно борются местные жители.
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Hunor Kelemen
Румынский политик
Romanian politician and Hungarian language writer. The current president of the Democratic Union of Hungarians in Romania, he has been a member of the Romanian Chamber of Deputies since 2000, and was nominated as his party's candidate for the 2009 presidential election, receiving 3.8% of the valid votes. From December 2009 to May 2012 he was Romania's Minister of Culture in the Emil Boc and Mihai Răzvan Ungureanu governments, a role he has reprised between March and October 2014 in the government headed by Victor Ponta.
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