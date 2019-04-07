Политика
Посла Украины вызвали в МИД ВенгрииRT на русском вчера в 19:34
Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену. Об этом информирует румынское агентство Agerpres.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
МИД Венгрии вызвал посла Украины после запрета на въезд лидеру румынских венгров
Взгляд.рувчера в 19:16
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 05:16, Ашберн
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты
Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Володин пригласил главу турецкого парламента в Москву
Председатель нижней палаты пригласил турецкого коллегу посетить Москву.
Обновлено в 04:04
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
Футбол
«СКА-Хабаровск» обыграл «Шинник»
Единственный гол на 28-й минуте забил Олег Алейник.
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Сети опубликовано видео загадочных вспышек в небе над Самарой
Очевидцы выложили в соцсетях видео со вспышками света в небе над Самарой. Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 6 апреля.
Обновлено в 04:02
Спорт
Загитова станет гостьей программы «Вечерний Ургант»
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова станет гостьей программы "Вечерний Ургант", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:39
Спорт
Татьяна Тарасова спасла Алексея Ягудина от алкоголизма
Обновлено вчера в 19:30
Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей
Обновлено 05 апреля в 16:26
Гаджеты
Студенты обманули Apple почти на 1 млн долларов
Двое китайских студентов обманули компанию Apple почти на 1 млн долларов – они обменивали поддельные iPhone на настоящие, после чего их продавали.
Обновлено вчера в 10:08
Футбол
Гладилин vs Гришин: «Лучшим в дерби был Акинфеев»
Гришин: – За несколько месяцев команду не сделаешь. Пока "Спартак" в поиске своей игры.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
Обострение в Донбассе. Киевские силовики несут потери
Текущая статистика потерь сторон вооруженного противостояния очень сильно разнится, что объясняется тактической необходимостью войны, когда чужие потери завышаются, а свои занижаются.
Обновлено в 04:05
Наука
Ученые заявили, что сахар ухудшает настроение, а не улучшает его
По словам ученых, сахар не улучшает настроение и может сделать людей менее внимательными и более уставшими после его употребления.
Обновлено 04 апреля в 10:51
Политика
Путин поздравил геологов с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов геологической отрасли с профессиональным праздником, отметив их уникальный вклад в укрепление промышленного и энергетического потенциала РФ, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:26
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России
Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, встретился с послом России Александром Яковенко, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено вчера в 07:55
Политика
Немецкий депутат назвал Германию угрозой для НАТО
Депутат Свободной демократической партии ФРГ Биджан Джир-Сарай назвал Германию угрозой для безопасности НАТО, так как Берлин не выполняет обязательств перед блоком, расходуя недостаточно средств на оборону.
Обновлено в 03:36
Политика
Принц Уильям прошел стажировку в британских спецслужбах
Как сообщает Кенсингтонуский дворец, наследный принц стажировался в разведывательной службе Соединенного Королевства МИ-6, Службе безопасности МИ-5, а также Центре правительственной связи (GCHQ).
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес
Дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти мамы
Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Падение метеорита в небе над Красноярском попало на видео
Жители Красноярска наблюдали падение метеорита в небе над городом в субботу, 6 апреля, передает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 12:26
Теннис
Кудерметова и Хромачева вышли в финал турнира WTA в Чарльстоне в паре
Россиянки Вероника Кудерметова и Ирина Хромачева вышли в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде в американском Чарльстоне.
Обновлено в 04:04
Общество
ГИБДД ужесточила контроль за автошколами
В ГИБДД агентству пояснили, что, помимо согласования учебных программ, Госавтоинспеция также будет выдавать заключение автошколам о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на осуществление образовательной деятельности по указанным программам.
Обновлено вчера в 23:16
Музыка
Децла посмертно признали «Хип-хоп-легендой»
Рэпера посмертно признали "Хип-хоп-легендой" - награду вручили отцу Толмацкого, Напомним, о смерти Децла стало известно утром 3 февраля - по словам концертного директора артиста, который приехал с концертом в Ижевск, причиной смерти стала остановка сердца.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Валерия Золотухина
В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Футбол
Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым
Обновлено вчера в 16:58
Политика
Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:42
Футбол
Галицкий рассказал, почему не отпустил тренера Мусаева на стажировку к Сарри
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о том, почему отказал тренеру клуба Мураду Мусаеву в стажировке у возглавляющего «Челси» итальянского специалиста Маурицио Сарри.
Обновлено в 03:38
Политика
Сергей Шойгу назвал Валентину Матвиенко внимательным другом
Глава Минобороны России Сергей Шойгу высоко оценил личные качества председателя Совфеда РФ Валентины Матвиенко и охарактеризовал ее как очень внимательного друга.
Обновлено в 03:40
Общество
Названы вакансии с зарплатой 500 тысяч рублей и выше
От 400 до 700 тысяч рублей готовы платить в Туле претенденту на вакансию «VP PROD».
Обновлено вчера в 03:05