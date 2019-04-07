Политика

Посла Украины вызвали в МИД ВенгрииRT на русском вчера в 19:34

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену. Об этом информирует румынское агентство Agerpres.
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Посла Украины вызвали в МИД Венгрии

RT на русскомвчера в 19:34

Украинского посла вызвали в МИД Венгрии

РИА Новости03:40

Украинского посла вызвали в МИД Венгрии

Известия00:05

Украинского посла вызвали в МИД Венгрии

РБКвчера в 22:35

МИД Венгрии срочно вызвал украинского посла

Газета.Ru04:31

МИД Венгрии вызвал посла Украины после запрета на въезд лидеру румынских венгров

Взгляд.рувчера в 19:16

МИД Венгрии вызовет посла Украины в связи с запретом на въезд лидеру румынских венгров

ТАССвчера в 18:26
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Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты

Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
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Председатель нижней палаты пригласил турецкого коллегу посетить Москву.
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Православные встречают Благовещение

Обновлено вчера в 17:48
Футбол

«СКА-Хабаровск» обыграл «Шинник»

Единственный гол на 28-й минуте забил Олег Алейник.
Обновлено в 05:07
Происшествия

В Сети опубликовано видео загадочных вспышек в небе над Самарой

Очевидцы выложили в соцсетях видео со вспышками света в небе над Самарой. Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 6 апреля.
Обновлено в 04:02
Спорт

Загитова станет гостьей программы «Вечерний Ургант»

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова станет гостьей программы "Вечерний Ургант", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:39
Спорт

Татьяна Тарасова спасла Алексея Ягудина от алкоголизма

Обновлено вчера в 19:30
Экономика

На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей

Обновлено 05 апреля в 16:26
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Студенты обманули Apple почти на 1 млн долларов

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Футбол

Гладилин vs Гришин: «Лучшим в дерби был Акинфеев»

Гришин: – За несколько месяцев команду не сделаешь. Пока "Спартак" в поиске своей игры.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие

Обострение в Донбассе. Киевские силовики несут потери

Текущая статистика потерь сторон вооруженного противостояния очень сильно разнится, что объясняется тактической необходимостью войны, когда чужие потери завышаются, а свои занижаются.
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Наука

Ученые заявили, что сахар ухудшает настроение, а не улучшает его

По словам ученых, сахар не улучшает настроение и может сделать людей менее внимательными и более уставшими после его употребления.
Обновлено 04 апреля в 10:51
Политика

Путин поздравил геологов с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов геологической отрасли с профессиональным праздником, отметив их уникальный вклад в укрепление промышленного и энергетического потенциала РФ, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:26
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России

Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, встретился с послом России Александром Яковенко, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия

ЧП в московском аэропорту: У вылетавшего в Уфу самолета отказали шасси

Обновлено в 04:04
Политика

Немецкий депутат назвал Германию угрозой для НАТО

Депутат Свободной демократической партии ФРГ Биджан Джир-Сарай назвал Германию угрозой для безопасности НАТО, так как Берлин не выполняет обязательств перед блоком, расходуя недостаточно средств на оборону.
Обновлено в 03:36
Политика

Принц Уильям прошел стажировку в британских спецслужбах

Как сообщает Кенсингтонуский дворец, наследный принц стажировался в разведывательной службе Соединенного Королевства МИ-6, Службе безопасности МИ-5, а также Центре правительственной связи (GCHQ).
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес

Дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти мамы

Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Падение метеорита в небе над Красноярском попало на видео

Жители Красноярска наблюдали падение метеорита в небе над городом в субботу, 6 апреля, передает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 12:26
Теннис

Кудерметова и Хромачева вышли в финал турнира WTA в Чарльстоне в паре

Россиянки Вероника Кудерметова и Ирина Хромачева вышли в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде в американском Чарльстоне.
Обновлено в 04:04
Общество

ГИБДД ужесточила контроль за автошколами

В ГИБДД агентству пояснили, что, помимо согласования учебных программ, Госавтоинспеция также будет выдавать заключение автошколам о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на осуществление образовательной деятельности по указанным программам.
Обновлено вчера в 23:16
Музыка

Децла посмертно признали «Хип-хоп-легендой»

Рэпера посмертно признали "Хип-хоп-легендой" - награду вручили отцу Толмацкого, Напомним, о смерти Децла стало известно утром 3 февраля - по словам концертного директора артиста, который приехал с концертом в Ижевск, причиной смерти стала остановка сердца.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Валерия Золотухина

В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
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Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Обновлено вчера в 16:58
Политика

Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:42
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Галицкий рассказал, почему не отпустил тренера Мусаева на стажировку к Сарри

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о том, почему отказал тренеру клуба Мураду Мусаеву в стажировке у возглавляющего «Челси» итальянского специалиста Маурицио Сарри.
Обновлено в 03:38
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Сергей Шойгу назвал Валентину Матвиенко внимательным другом

Глава Минобороны России Сергей Шойгу высоко оценил личные качества председателя Совфеда РФ Валентины Матвиенко и охарактеризовал ее как очень внимательного друга.
Обновлено в 03:40
Общество

Названы вакансии с зарплатой 500 тысяч рублей и выше

От 400 до 700 тысяч рублей готовы платить в Туле претенденту на вакансию «VP PROD».
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Hunor Kelemen
Румынский политик
Romanian politician and Hungarian language writer. The current president of the Democratic Union of Hungarians in Romania, he has been a member of the Romanian Chamber of Deputies since 2000, and was nominated as his party's candidate for the 2009 presidential election, receiving 3.8% of the valid votes. From December 2009 to May 2012 he was Romania's Minister of Culture in the Emil Boc and Mihai Răzvan Ungureanu governments, a role he has reprised between March and October 2014 in the government headed by Victor Ponta.
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