Политика
Михаила Бабича отозвали с поста посла России в БелоруссииKazanfirst.ru 12:03
Посла России в Белоруссии Михаила Бабича снимают с должности в Минске. Его считали политическим назначенцем, так как время его работы в стране совпадает со временем более глубокой интеграции России в Белоруссии. Соответствующую информацию со ссылкой на свои источники передает издание «Коммерсант».
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Политика
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