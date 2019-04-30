Политика

Михаила Бабича отозвали с поста посла России в БелоруссииKazanfirst.ru 12:03

Посла России в Белоруссии Михаила Бабича снимают с должности в Минске. Его считали политическим назначенцем, так как время его работы в стране совпадает со временем более глубокой интеграции России в Белоруссии. Соответствующую информацию со ссылкой на свои источники передает издание «Коммерсант».
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СМИ сообщили о скором отзыве посла России в Белоруссии Бабича

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РБК10:21

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Эхо Москвы14:02

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Интерфакс11:26

СМИ: Посла России в Белоруссии отзывают по просьбе Лукашенко

Евразия Daily10:33
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В ближайшие дни Михаил Бабич завершит посольскую работу в Минске

КП - Беларусь11:47
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