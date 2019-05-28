Посла Испании вызвали в МИД из-за высказываний министра о РоссииВедомости 12:33

Посла Испании Фернандо Вальдеррама вызвали в российский МИД из-за того, что испанский и. о. министра иностранных дел Жозеп Боррель назвал Россию врагом. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Посла Испании вызвали в МИД из-за высказываний министра о России

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