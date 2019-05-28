Политика

В МИД Испании прокомментировали решение Москвы вызвать посла страныRT на русском 15:20

Как сообщили в российском МИД, испанский посол в Москве Вальдеррама Пареха был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с «недружественными высказываниями» исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля.
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В МИД Испании прокомментировали решение Москвы вызвать посла страны

RT на русском15:20

В МИД Испании удивились решению Москвы вызвать испанского посла

Известия14:53

В МИД России вызвали посла Испании

РИА Новости10:43

В Испании сочли вызов посла в МИД РФ «чрезмерной реакцией»

Газета.Ru14:30

МИД Испании выразил удивление в связи с решением Москвы вызвать посла страны

ТАСС14:11

Посла Испании вызвали в МИД после слов и.о. министра о «враге — России»

РБК11:51

МИД РФ возмутили высказывания министра иностранных дел Испании о «российской угрозе»

Коммерсантъ12:53
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 16:20, Ашберн
Политика

Зеленский сделал Саакашвили гражданином Украины

Украинский президент Владимир Зеленский вернул бывшему президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили гражданство Украины.
Обновлено в 09:25
Политика

Зеленский назначил нового секретаря СНБО

Украинский президент Владимир Зеленский своим указом назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка новым секретарем Совета национальной безопасности Украины.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес

Любовь Аксенову обвинили в отказе предоставлять эскорт-услуги

Отечественная актриса Любовь Аксенова оказалась в центре скандала после обвинений в том, что она отказалась от предоставления эскорт-услуг.
Обновлено в 13:08
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Авто

Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России

Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес

Кирилл Плетнев переживает кризис после развода с Нино Нинидзе

Отечественный актер Кирилл Плетнев признался, что столкнулся с кризисом после развода с супругой Нино Нинидзе.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Школьник с топором напал на девочку в Саратовской области

В Саратовской области подросток напал с топором на одноклассницу. Инцидент произошел в Вольске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:30
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Политика

Коломойский рассказал, кто заменит Супрун в Минздраве Украины

Коломойский заявил, что Шипко является его другом, который рассказал «ужасные вещи» о Супрун, передаёт МК.
Обновлено в 13:11
Культура

Якубович раскрыл секреты съемок передачи «Поле Чудес»

Бессменный телеведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о том, как снимают программу.
Обновлено в 04:19
Политика

Зеленский назвал МВФ надёжным партнёром Украины

Международный валютный фонд всегда являлся надёжным партнёром Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке.
Обновлено в 14:41
Футбол

«Барселона» приступила к возвращению Неймара из «Пари Сен-Жермен»

"Барселона" и "ПСЖ" начали переговоры по поводу возвращения Неймара в клуб из столицы Каталонии, — сообщает журналист каталонской радиостанции RAC1 Жерар Ромеро.
Обновлено в 14:53
Культура

Режиссер Павел Лунгин госпитализирован в реанимацию

Обновлено в 11:59
Политика

Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косово

В Косово задержан россиянин Михаил Краснощеков, сотрудник миссии ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал РТРС.
Обновлено в 05:54
Экономика

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг группы «Дом.РФ» на уровне ruAAA

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности группы госкомпании "Дом.РФ" на уровне ruAAA со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 06:19
Экономика

США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира

Хотя США удерживают первое место в мире по эффективности инфраструктуры и макроэкономическим показателям, конкурентоспособность американской экономики пострадала из-за роста цен на топливо, ослабления высокотехнологичного экспорта и колебаний курса доллара.
Обновлено в 14:13
Музыка

Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях

В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено в 13:38
Происшествия

В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК

В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Обновлено в 07:08
Здоровье

По новым правилам ОМС россиян «заставят» проходить диспансеризацию

28 мая вступили в силу новые правила: нас будут постоянно информировать о наших правах, а оказанную медпомощь — контролировать на каждом этапе.
Обновлено в 12:03
Происшествия

В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста

Обновлено в 11:22
Футбол

Чалов признан лучшим игроком мая в РПЛ

Обновлено в 14:47
Армия и оружие

Госдепартамент США обвинил Россию в эскалации конфликта в Сирии

Госдепартамент США обеспокоен действиями сирийских властей и российских вооруженных сил на северо-западе Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.
Обновлено в 15:04
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес

40-летняя Ирина Слуцкая готовится стать мамой в третий раз

Известной фигуристке Ирине Слуцкой в минувшем феврале исполнилось 40 лет, но жизнь выдающейся спортсменки продолжает бить ключом.
Обновлено в 14:33
Баскетбол

ЦСКА победил «Зенит» и вышел в финал Единой лиги ВТБ

Обновлено в 14:40
Политика

Глава генштаба ВСУ оконфузился перед Зеленским в Донбассе

Украинские СМИ раскритиковали профессиональные качества начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который неправильно надел бронежилет во время визита президента страны Владимира Зеленского на передовую в Донбассе.
Обновлено в 15:38
Происшествия

В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей

Обновлено в 12:15
Политика

В ПАСЕ призвали Россию возобновить расследование убийства Немцова

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека призвал власти России возобновить расследование убийства российского политика Бориса Немцова.
Обновлено в 12:13
Происшествия

Банкир подал в суд на «Коммерсантъ» из-за статьи о хищениях

Банкир Владимир Кваснюк, который, как утверждает «Коммерсантъ», является одним из акционеров Промсбербанка, подал иск о защите деловой репутации.
Обновлено в 14:45
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
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Жозеп Боррель
Испанский политик
Испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии, с 20 июля 2004 по 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. Жозеп Боррель состоит в Партии европейских социалистов и возглавляет испанскую делегацию. С января 2007 года по январь 2009 года он был председателем комитета по развитию. 12 декабря 2008 года Боррель был выдвинут на пост президента Института Европейского университета и получил эту должность в январе 2010 года.
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