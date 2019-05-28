Политика
Посла Испании вызвали в МИД РоссииТАСС 11:01
Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха вызван во вторник в министерство иностранных дел России в связи с антироссийскими высказываниями и.о главы МИД Испании Жозепа Борреля. Об этом говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.
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Экономика
Российские авиакомпании в январе-апреле увеличили перевозки на 11,8%
Российские авиакомпании в январе-апреле увеличили перевозки на 11,8%, до 34,1 млн пассажиров. Это следует из данных Росавиации.
Обновлено в 09:39
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес
Малышева прокомментировала фото Валерии с незнакомцем в постели
Знаменитая певица Валерия недавно в своем Instagram разместила довольно компрометирующую фотографию - она запечатлена в постели вместе с незнакомым мужчиной.
Обновлено в 03:25
Футбол
«Витесс» Слуцкого не пробился в Лигу Европы
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Утрехта» в ответном матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА.
Обновлено в 16:45
Политика
Саакашвили объявил о возвращении на Украину
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Собака укусила дочь Ирины Салтыковой за лицо
Алиса Салтыкова рассказала фанатам в соцсети Instagram, как собака полгода назад укусила ее за лицо.
Обновлено в 08:58
Музыка
Группа «Ленинград» опубликовала новый клип перед прощальным туром
Новый клип рок-группы «Ленинград» появился в Сети. Ролик доступен на официальном YouTube-канале музыкантов.
Обновлено в 11:18
Музыка
Вокалист Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено в 16:22
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косове
В Косове полиция задержала россиянина Михаила Краснощенкова, сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в Косове.
Обновлено в 06:21
Футбол
Клопп прокомментировал свое возможное назначение в «Ювентусе»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал свое возможное назначение в "Ювентус", передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:17
Армия и оружие
Главком Сухопутных войск Японии опробовал в деле «летающий танк» Т-80
Главком сухопутных войск Японии опробовал танк Т-80У на полигоне Головеньки.
Обновлено в 10:04
Наука
Яблони были «одомашнены» не человеком, а медведями и пчелами
Обновлено вчера в 07:19
Политика
Туск назвал ситуацию с Brexit «вакциной от антиевропейской пропаганды»
Глава Евросовета Дональд Туск назвал ситуацию с Brexit вакциной от антиевропейской пропаганды, заявив, что избиратели в ЕС сделали для себя выводы о том, что на практике означает выход страны из союза.
Обновлено в 17:25
Футбол
Сарри ушел с тренировки «Челси» из-за ссоры игроков
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ушел с тренировки команды из-за ссоры двух футболистов - защитника Давида Луиса и форварда Гонсало Игуаина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:26
Армия и оружие
Bloomberg: Поставку С-400 в Турцию могут отложить
Поставку российских зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию могут отсрочить на несколько месяцев по политическим причинам, сообщает 28 мая Bloomberg, ссылаясь на неназванного представителя турецкого военного ведомства.
Обновлено в 17:00
Авто
Volvo объявила российские цены на новый седан Volvo S60
Компания Volvo начала принимать в России заказы на спортивный седан премиум-класса Volvo S60, который поступит в продажу в сентябре 2019 года.
Обновлено в 10:16
Экономика
Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на Урале
Уточняется, что в 1990 году был найден изумруд весом более 2 кг, а в 2018 году — 1,54 кг.
Обновлено в 11:46
Здоровье
По новым правилам ОМС россиян «заставят» проходить диспансеризацию
28 мая вступили в силу новые правила: нас будут постоянно информировать о наших правах, а оказанную медпомощь — контролировать на каждом этапе.
Обновлено в 12:03
Общество
Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье снова приехал на новый новый пешеходный мост, который был открыт накануне в Киеве, чтобы оценить повреждения.
Обновлено 26 мая в 17:59
Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по террористам в Сирии попал на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлено применение кассетной противотанковой авиабомбы против объектов террористов в Сирии.
Обновлено вчера в 10:25
Игры
Игроки в Dota 2 нашли несколько неработающих изменений в патче 7.22
Пользователи форума Reddit указали разработчикам Dota 2 на ряд неработающих внутриигровых изменений.
Обновлено в 17:25
Космос
Российские космонавты посвятят выход в открытый космос юбилею Леонова
Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин посвятят выход в космическое пространство юбилею Алексея Леонов.
Обновлено в 08:49
Космос
На спутнике Нептуна Тритоне обнаружена необычная структура льда
При изучении Тритона, спутника планеты Нептун, астрономы обнаружили там необычную структуру льда.
Обновлено в 07:10
Политика
Шеф-редактора Sputnik Литва задержали в аэропорту Вильнюса
В аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.
Обновлено в 08:48
Хоккей
В «Тракторе» высказались о нашумевшем видео с хоккеистом Кузнецовым
В челябинском хоккейном клубе «Трактор» прокомментировали нашумевшее видео с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым.
Обновлено в 16:54