Политика

Посла Испании вызвали в МИД РоссииТАСС 11:01

Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха вызван во вторник в министерство иностранных дел России в связи с антироссийскими высказываниями и.о главы МИД Испании Жозепа Борреля. Об этом говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В МИДе Испании отреагировали на вызов посла в российское министерство

РБК16:37

В Испании отреагировали на вызов посла в МИД РФ

Москва 2414:47

МИД Испании выразил удивление в связи с решением Москвы вызвать посла страны

ТАСС14:11

МИД РФ возмутили высказывания министра иностранных дел Испании о «российской угрозе»

Коммерсантъ12:53

Испания назвала «чрезмерной реакцией» вызов своего посла в МИД России

Говорит Москва16:41

В МИД Испании прокомментировали решение Москвы вызвать посла страны

RT на русском15:20

В МИД России вызвали посла Испании

РИА Новости10:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 17:49, Ашберн
Происшествия

В Сети появились фото столкнувшейся с горой подлодки ВМС США

Обновлено в 04:44
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Экономика

Российские авиакомпании в январе-апреле увеличили перевозки на 11,8%

Российские авиакомпании в январе-апреле увеличили перевозки на 11,8%, до 34,1 млн пассажиров. Это следует из данных Росавиации.
Обновлено в 09:39
Политика

Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины

Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес

Малышева прокомментировала фото Валерии с незнакомцем в постели

Знаменитая певица Валерия недавно в своем Instagram разместила довольно компрометирующую фотографию - она запечатлена в постели вместе с незнакомым мужчиной.
Обновлено в 03:25
Футбол

«Витесс» Слуцкого не пробился в Лигу Европы

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Утрехта» в ответном матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА.
Обновлено в 16:45
Политика

Саакашвили объявил о возвращении на Украину

Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес

Собака укусила дочь Ирины Салтыковой за лицо

Алиса Салтыкова рассказала фанатам в соцсети Instagram, как собака полгода назад укусила ее за лицо.
Обновлено в 08:58
Музыка

Группа «Ленинград» опубликовала новый клип перед прощальным туром

Новый клип рок-группы «Ленинград» появился в Сети. Ролик доступен на официальном YouTube-канале музыкантов.
Обновлено в 11:18
Музыка

Вокалист Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

Обновлено в 16:22
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косове

В Косове полиция задержала россиянина Михаила Краснощенкова, сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в Косове.
Обновлено в 06:21
Футбол

Клопп прокомментировал свое возможное назначение в «Ювентусе»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал свое возможное назначение в "Ювентус", передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:17
Армия и оружие

Главком Сухопутных войск Японии опробовал в деле «летающий танк» Т-80

Главком сухопутных войск Японии опробовал танк Т-80У на полигоне Головеньки.
Обновлено в 10:04
Происшествия

В Махачкале устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями

Обновлено в 13:16
Наука

Яблони были «одомашнены» не человеком, а медведями и пчелами

Обновлено вчера в 07:19
Политика

Туск назвал ситуацию с Brexit «вакциной от антиевропейской пропаганды»

Глава Евросовета Дональд Туск назвал ситуацию с Brexit вакциной от антиевропейской пропаганды, заявив, что избиратели в ЕС сделали для себя выводы о том, что на практике означает выход страны из союза.
Обновлено в 17:25
Футбол

Сарри ушел с тренировки «Челси» из-за ссоры игроков

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ушел с тренировки команды из-за ссоры двух футболистов - защитника Давида Луиса и форварда Гонсало Игуаина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:26
Армия и оружие

Bloomberg: Поставку С-400 в Турцию могут отложить

Поставку российских зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию могут отсрочить на несколько месяцев по политическим причинам, сообщает 28 мая Bloomberg, ссылаясь на неназванного представителя турецкого военного ведомства.
Обновлено в 17:00
Авто

Volvo объявила российские цены на новый седан Volvo S60

Компания Volvo начала принимать в России заказы на спортивный седан премиум-класса Volvo S60, который поступит в продажу в сентябре 2019 года.
Обновлено в 10:16
Экономика

Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на Урале

Уточняется, что в 1990 году был найден изумруд весом более 2 кг, а в 2018 году — 1,54 кг.
Обновлено в 11:46
Здоровье

По новым правилам ОМС россиян «заставят» проходить диспансеризацию

28 мая вступили в силу новые правила: нас будут постоянно информировать о наших правах, а оказанную медпомощь — контролировать на каждом этапе.
Обновлено в 12:03
Общество

Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье снова приехал на новый новый пешеходный мост, который был открыт накануне в Киеве, чтобы оценить повреждения.
Обновлено 26 мая в 17:59
Армия и оружие

Удар многоглавой бомбы по террористам в Сирии попал на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлено применение кассетной противотанковой авиабомбы против объектов террористов в Сирии.
Обновлено вчера в 10:25
Игры

Игроки в Dota 2 нашли несколько неработающих изменений в патче 7.22

Пользователи форума Reddit указали разработчикам Dota 2 на ряд неработающих внутриигровых изменений.
Обновлено в 17:25
Космос

Российские космонавты посвятят выход в открытый космос юбилею Леонова

Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин посвятят выход в космическое пространство юбилею Алексея Леонов.
Обновлено в 08:49
Космос

На спутнике Нептуна Тритоне обнаружена необычная структура льда

При изучении Тритона, спутника планеты Нептун, астрономы обнаружили там необычную структуру льда.
Обновлено в 07:10
Политика

Шеф-редактора Sputnik Литва задержали в аэропорту Вильнюса

В аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.
Обновлено в 08:48
Хоккей

В «Тракторе» высказались о нашумевшем видео с хоккеистом Кузнецовым

В челябинском хоккейном клубе «Трактор» прокомментировали нашумевшее видео с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым.
Обновлено в 16:54
Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

Обновлено в 12:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Жозеп Боррель
Испанский политик
Испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии, с 20 июля 2004 по 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. Жозеп Боррель состоит в Партии европейских социалистов и возглавляет испанскую делегацию. С января 2007 года по январь 2009 года он был председателем комитета по развитию. 12 декабря 2008 года Боррель был выдвинут на пост президента Института Европейского университета и получил эту должность в январе 2010 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное