Политика

Посла Испании вызвали в МИД РоссииТАСС 11:01

Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха вызван во вторник в министерство иностранных дел России в связи с антироссийскими высказываниями и.о главы МИД Испании Жозепа Борреля. Об этом говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.
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Жозеп Боррель
Испанский политик
Испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии, с 20 июля 2004 по 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. Жозеп Боррель состоит в Партии европейских социалистов и возглавляет испанскую делегацию. С января 2007 года по январь 2009 года он был председателем комитета по развитию. 12 декабря 2008 года Боррель был выдвинут на пост президента Института Европейского университета и получил эту должность в январе 2010 года.
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