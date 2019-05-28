Политика
Посла Испании вызвали в МИД РоссииТАСС 11:01
Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха вызван во вторник в министерство иностранных дел России в связи с антироссийскими высказываниями и.о главы МИД Испании Жозепа Борреля. Об этом говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.
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Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Политика
В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии
Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК
В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Обновлено в 07:08
Гаджеты
Xiaomi представил «убийцу флагманов»
Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты из-за сравнительно низкой стоимости окрестили "убийцей флагманов", сообщает портал Phone Arena.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
Улучшенную версию вертолета Ка-52 «Аллигатор» создадут к 2022 году
Российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" модернизируют и выпустят заново к 2022 году.
Обновлено в 03:25
Политика
В СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией
Серверы с секретной информацией исчезли из ситуационный комнаты Совета национальной безопасности и обороны Украины после "смены власти", завил во вторник секретарь СНБО Александр Данилюк.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 21:28
Музыка
Литва требует пересмотреть итоги «Евровидения»
Литовский певец Юриюс Векленко, не сумевший пройти в финал "Евровидения", потребовал признать ошибку в подсчете голосов.
Обновлено в 14:22
Политика
Зеленский назвал МВФ надёжным партнёром Украины
Международный валютный фонд (МВФ) является надёжным партнёром Украины.
Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес
Темные губы и красный крест: 5-летняя дочь Тимати накрасилась как принцесса Жасмин
Поклонники отметили, что Алиса очень похожа на свою маму Алену Шишкову.
Обновлено в 09:40
Хоккей
Финские хоккеисты сломали чемпионский кубок
Игроки сборной Финляндии сломали кубок, полученный за победу на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 11:26
Футбол
Сарри не знает, сыграет ли Канте в финале Лиги Европы
Главный тренер английского футбольного клуба "Челси" Маурицио Сарри пока не знает, сможет ли полузащитник Н'Голо Канте сыграть в финале Лиги Европы.
Обновлено в 13:20
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Обновлено в 09:21
Общество
Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»
Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
Обновлено вчера в 18:51
Авто
Почему у нас полюбили каршеринг? — Дело в Собянине и Яндексе
Клиенты могут выбирать из более чем десяти операторов каршеринга, и ежедневно парк автомобилей пополняется: в Департаменте транспорта Москвы ожидают, что каждый год на дорогах будут появляться еще 5000 новых автомобилей каршеринга.
Обновлено в 12:07
Общество
В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН
Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".
Обновлено в 02:31
Политика
США отказались отправить правительственную делегацию на ПМЭФ-2019
ПМЭФ-2019 пройдет с 6 по 8 июня в Петербурге.
Обновлено в 13:55
Культура
Режиссер Павел Лунгин госпитализирован
Обновлено в 11:52
Общество
В УФНС прокомментировали скандал с владельцем портала «Клерк.ру»
Представитель Управления Федеральной налоговой службы России по Краснодарскому краю Наталия Солонченко сообщила, что в УФНС внимательно изучат информацию об угрозах основателю портала для бухгалтеров «Клерк.ру» Борису Мальцеву и проведут служебную проверку.
Обновлено в 11:06
Футбол
Цаллагов, Бабурин, Полоз и Байрамян покинули «Рубин»
Голкипер Бабурин, защитник Цаллагов и нападающий Полоз были арендованы казанским клубом у петербургского "Зенита", а полузащитник Байрамян - у "Ростова".
Обновлено в 13:10
Происшествия
В саратовской школе ученик ударил топором шестиклассницу
Обновлено в 05:39
Гаджеты
Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch
Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch, оснащенный 4-дюймовым дисплеем Retina, накопителем емкостью до 256 Гб и процессором A10 Fusion, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 09:56
Футбол
Леонардо покинул пост спортивного директора «Милана»
«Милан» прекратил сотрудничество со спортивным директором Леонардо.
Обновлено в 11:25
Баскетбол
ЦСКА победил «Зенит» и вышел в финал Единой лиги ВТБ
Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в третьем матче серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 14:40