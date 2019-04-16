Политика

Посла Франции возмутила шутка украинского ведущего о пожаре в Нотр-ДамГазета.Ru 09:32

В свою очередь, президент России Владимир Путин направил телеграмму французского лидеру Эммануэлю Макрону со словами сочувствия. Шутка украинского телеведущего Тараса Березовца, касающаяся пожара в Соборе Парижской Богоматери, возмутила посла Франции на Украине Изабель Дюмон.
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Украинский телеведущий пошутил о пожаре в Нотр-Даме и раскаялся

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Посла Франции возмутили слова ведущего канала Порошенко о горящем Нотр-Даме

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РБКвчера в 21:45

Посла Франции возмутила шутка украинского ведущего о пожаре в Нотр-Дам

Газета.Ru09:32

Посол Франции возмутилась из-за слов украинского ведущего о Нотр-Даме

RT на русскомвчера в 18:56

Посла Франции возмутила реакция украинского ведущего на пожар в Нотр-Даме

Известиявчера в 18:40
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Депутат и бизнесмен Алексей Чалый сегодня назвал главу города Дмитрия Овсянникова лидером организованной преступной группировки.
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Сбербанк может выплатить по итогам прошлого года 361,3 млрд руб. дивидендов, исходя из 16 руб. на одну акцию.
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Происшествия

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Экономика

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Названы спасенные из пожара в Нотр-Дам-де-Пари реликвии

Из горящего собора Парижской Богоматери удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа, сообщил ответственный за богослужения священник (ректор) Патрик Шове в эфире BFM.
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Происшествия

Отец Варвары Карауловой прокомментировал освобождение дочери

Отец условно-досрочно освобожденной Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России), заявил, что ему пока с трудом верится в решение суда.
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«Нафтогаз» заявил о невозможности снизить цену на газ для населения

Цена на газ для населения Украины не может быть снижена из-за действия режима спецобязательств (ПСО).
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Происшествия

Свидетель признался, что ему жалко Кокорина и Мамаева

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Путин признал проблемы в ракетно-космической отрасли

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Авто

«АвтоВАЗ» предложил россиянам придумать названия для своих моделей

«С 15 по 29 апреля 2019 года посетители сайта Lada и подписчики социальных сетей смогут предложить варианты названий для будущих моделей автомобилей, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают», — отмечается в сообщении.
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Volkswagen презентовал кроссовер, который больше, чем Teramont

В рамках специального мероприятия Brand SUV Night, которое компания Volkswagen провела преддверии шанхайской выставки, состоялась премьера концепта по имени SMV.
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Игры

Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине из-за местных законов

Издательство Warner Bros. отменило продажи Mortal Kombat 11 в Украине. По словам компании, такое решение принято «из-за местных законов».
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Политика

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По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
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Жена Андрея Григорьева-Апполонова изменила ему с баскетболистом

В семье Андрея Григорьева-Апполонова случился кризис — прошлым летом супруга певца ушла к 27-летнему баскетболисту.
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Американская компания SpaceX потеряла центральный блок первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy, совершившей посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане в конце прошлой недели.
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В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су»

Некоторое время назад главком ВВС Швеции генерал Матс Хельгессон заявил, что Gripen E создаются в качестве "уничтожителей (убийц) самолётов Су".
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«Юла» повернулась к мужской аудитории

Почему фирменный стиль изменился, объяснили в руководстве компании. «Юла» создана в 2016 году компанией Mail.Ru Group.
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В Петербурге эвакуировали 15 судов

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Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян

Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
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Против спикера ВР Украины Парубия будет возбуждено уголовное дело

Соломенский районный суд Киева постановил антикоррупционному бюро начать расследование в отношении спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия за превышение служебных полномочий.
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Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа

После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
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В Волгограде слесарь шесть лет насиловал мальчика

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Правнук Сталина назвал «дегенератами» оправдавших репрессии россиян

Правнук покойного руководителя СССР Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал "моральными уродами" и "дегенератами" жителей страны, которые сочли репрессии нормальным явлением.
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