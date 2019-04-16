Политика
Посла Франции возмутила шутка украинского ведущего о пожаре в Нотр-ДамГазета.Ru 09:32
В свою очередь, президент России Владимир Путин направил телеграмму французского лидеру Эммануэлю Макрону со словами сочувствия. Шутка украинского телеведущего Тараса Березовца, касающаяся пожара в Соборе Парижской Богоматери, возмутила посла Франции на Украине Изабель Дюмон.
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