Финансы
Пошлины США на китайские товары обвалили мировые рынкиКоммерсантъ 03:33
Пошлины США на китайские товары обвалили мировые рынки Заявления президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин на китайский импорт привели к снижению курса доллара, обвалу юаня и снижению мировых индексов.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 20:24, Ашберн
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Происшествия
В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб
Обновлено в 17:28
Футбол
ЦСКА отправился в Казань на матч с «Рубином»
Официальный сайт ЦСКА сообщает, что московская команда в составе 20 игроков отправилась на матч 4-го тура чемпионата России с "Рубином".
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
В ЛНР предупредили, что провокации ВСУ не останутся без ответа
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики намерена отвечать на провокации украинских силовиков в Донбассе, заявил в субботу на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Обновлено в 09:27
Общество
Мутко раскритиковал местные власти Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко выразил недовольство работой местных властей Иркутской области, которая пострадала от паводка.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек
Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:23
Общество
Более 700 тыс. человек посетили празднование юбилея ВДНХ за три дня
Празднование 80-летия ВДНХ в Москве собрало более 700 тыс. гостей за неполных три дня, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Обновлено в 12:54
Происшествия
МВД сообщило о 600 задержанных на акции в Москве
На акции оппозиции в Москве задержаны около 600 человек, сообщает ГУ МВД Москвы. Численность участников полиция оценила в 1,5 тыс. человек.
Обновлено в 11:05
Авто
В Сети показали самый быстрый «Запорожец» за 20 миллионов рублей
Кроме необычного внешнего вида экземпляр отличается среднемоторной компоновкой, уникальными обвесами, автоматическими дверями, светодиодной оптикой от Harley-Davidson, а также 1,8-литровым 260-сильным мотором от Toyota, который охлаждается с помощью дополнительных воздухозаборников и вентиляторов.
Обновлено в 03:35
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Культура
Шведские СМИ обвинили сериал «Очень странные дела» в русофобии
Журналист шведского издания Flamman Эрик Хакинг раскритиковал за стереотипность третий сезон сериала Netflix "Очень странные дела", в котором главными злодеями показали русских.
Обновлено в 10:14
Экономика
Минфин США разъяснил охват новых санкций против России
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.
Обновлено в 17:35
Политика
Американцы положительно оценили военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest Главный морской парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России, который прошел в Петербурге 28 июля.
Обновлено в 19:26
Армия и оружие
Страны НАТО поддержали решение США выйти из ДРСМД
"Решение США о выходе из договора вступает в силу, его полностью поддерживают союзники по НАТО", - говорится в распространенном в пятницу заявлении Североатлантического совета в связи с прекращением действия ДРСМД после одностороннего выхода из него США.
Обновлено вчера в 06:12
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28
Футбол
Шунин показал повреждения после столкновения с Понсе
Вратарь получил повреждение в матче четвертого тура российской премьер-лиги против Спартака (0:0) после контакта с Эсекьелем Понсе.
Обновлено в 17:47
Футбол
Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом у «Газпром Арены»
Как сообщалось ранее, матч четвертого тура чемпионата России по футболу между командами «Зенит» и «Краснодар» закончился с равным счетом 1:1.
Обновлено в 18:11
Политика
Вице-премьер Италии намерен вернуться к хорошим отношениям с Россией
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил о том, что он намерен активно работать в целях возвращения хороших отношений с Россией.
Обновлено в 18:05
Общество
В Благовещенске шторм затопил улицы и повалил деревья
Обновлено в 19:47
Происшествия
В подмосковном лагере отравились семь детей
Обновлено в 10:55
Политика
На Украине рассказали о пропуске россиян через границу
Дейнеко считает, что подобные моменты должны учитываться пограничниками при принятии решения о допуске россиян на территорию Украины.
Обновлено вчера в 07:49
Здоровье
Мифы в пользу дилеров. Лечит ли что-либо «медицинская марихуана»?
Отношение к марихуане — самому распространенному наркотику — в мире стремительно меняется.
Обновлено в 17:06
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в РФ в воскресенье, 4 августа.
Обновлено в 17:16
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Здоровье
Россельхознадзор сможет контролировать качество лекарств для животных
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарственных препаратов для ветеринарного применения.
Обновлено в 04:22
Кино
С ирокезом, бородой и пузом. Киану Ривз появился в новом образе
Обновлено в 11:50
Политика
На Украине вступили в силу спецпошлины на товары из РФ
С 1 августа 2019 г. на Украину запрещено ввозить цемент и фанеру из России, а остальные российские товары обложены пошлинами, сообщает телеканал 112.ua.
Обновлено 01 августа в 07:11
Происшествия
В Калифорнии погибли три человека при обрушении скалы на пляж
Американские СМИ сообщают, что три человека погибли и двое пострадали при обрушении скалы на популярный пляж на юге Калифорнии.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака
Акулу подняли на борт, и она вцепилась в ногу капитана. Рыбаки использовали нож, чтобы разжать ее зубы.
Обновлено в 16:31
Гаджеты
Эксперты дали полезные советы по выбору ноутбука для учёбы
Для учёбы лучше выбирать ноутбук со стилусом, что облегчит работу со многими файлами и сэкономит массу времени.
Обновлено в 14:03