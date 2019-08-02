Финансы
Пошлины США на китайские товары обвалили мировые рынкиКоммерсантъ 03:33
Пошлины США на китайские товары обвалили мировые рынки Заявления президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин на китайский импорт привели к снижению курса доллара, обвалу юаня и снижению мировых индексов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 08:08, Ашберн
Происшествия
На акции в Москве начались задержания
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Массовое ДТП на мосту под Волгоградом: погибли два человека
Два человека погибли, шестеро получили травмы в результате столкновения нескольких машин на мосту в городе Волжском в Волгоградской области.
Обновлено в 07:59
Общество
Финляндия ужесточает требования для получения визы
В сообщении отмечается, что с осени текущего года общепринятую практику стран Евросоюза в отношении документов, необходимых для визовых заявлений, начнут соблюдать Посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, консульства в Петрозаводске и Мурманске.
Обновлено вчера в 00:23
Футбол
Лодыгин стал игроком «Газишехир Газиантеп»
Турецкий «Газишехир Газиантеп» объявил о переходе бывшего вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина.
Обновлено в 01:43
Политика
США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В центре Москвы столкнулись полицейская машина и такси
Авария с участием полицейской машины и такси произошла на пересечении Люсиновской и Житной улиц в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 05:33
Политика
Зеленский хочет отменить визы для медицинских туристов
Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список стран, с которыми был бы актуален безвизовый режим для развития медицинского туризма в стране.
Обновлено в 06:36
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий на детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
Обновлено в 02:36
Происшествия
При тушении крупного пожара в центре Москвы пострадал один человек
Пожарные локализовали крупный пожар недалеко от Садового кольца в Москве на улице Дубининской, где утром в субботу загорелось выселенное четырехэтажное здание старой постройки.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова объяснила, как справляется с негативом и критикой
Недавно известная балерина Анастасия Волочкова, которая активно ведет свою страничку в сети Instagram, обратилась к постоянным читателям.
Обновлено в 07:18
Единоборства
«Танковый биатлон» пройдет в Алабино с 3 по 17 августа
С 3 по 17 августа 2019 года в рамках V Армейских международных игр состоится танковый биатлон на полигоне «Алабино» в Наро-Фоминском округе.
Обновлено 01 августа в 05:19
Политика
Расследование Мюллера обошлось бюджету США почти в $32 млн
Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы стоило почти $32 млн.
Обновлено в 00:39
Политика
Американское агентство проведет тренинг для новичков Рады
Американское агентство по международному развитию USAID проведет двухдневный тренинг для впервые избранных депутатов Верховной рады Украины, сообщается на сайте украинского парламента.
Обновлено в 06:37
Политика
Получивших паспорта РФ украинцев вызвали на допросы
Указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей был подписан президентом России Владимиром Путиным 17 июля.
Обновлено вчера в 13:05
Политика
Зеленский назвал условие отставки Богдана
В качестве причины отставки называлось то, что Богдану не удалось согласовать встречу президента Украины с американским лидером Дональдом Трампом.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
Военная делегация из США прилетает в Анкару
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Турецкой Республики Хами Аксой (Hami Aksoy) дал пресс-конференцию по этому вопросу.
Обновлено в 06:07
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Автоспорт
Хэмилтон показал лучшее время на третьей практике Гран-при Венгрии
В третьей практике Гран-при Венгрии Льюис Хэмилтон показал время 1:16,084. Второй результат у Макса Ферстаппена из Red Bull.
Обновлено в 07:36
Политика
Депутатов заставили снять обувь из-за визита Зеленского
Как сообщает "Украинская правда", на входе в отель Rixos установили рамки, а всех гостей, в том числе будущих народных депутатов, просят показать сумки и снять обувь.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Ленобласти в ДТП с КамАЗом погибли три человека
Обновлено в 04:45
Футбол
Главного тренера «Браги» со скандалом высадили с самолета
Обновлено в 03:11
Авто
Suzuki Vitara и SX4 стали доступнее для корпоративных клиентов
Согласно условиям спецпредложения, при покупке юридическим лицом двух и более автомобилей или в лизинг от одного автомобиля, скидка может составить до 17%, ранее такая выгода составляла 5%. Таким образом, минимально возможная цена Suzuki Vitara 2019 года выпуска, учитывая корпоративную программу, в августе может составить 999 000 руб.
Обновлено вчера в 07:38
Наука
Главную основную причину развития рака назвали ученые
Главную причину развития раковых заболеваний озвучили ученые и исследователи, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
Обновлено в 05:46
Политика
Митинг в Петербурге начался с провокаций
Митинг солидарности с Москвой проходит на площади Ленина в Петербурге. Усилены наряды полиции и Росгвардии.
Обновлено в 07:27
Футбол
Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»
Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Политика
Путин поручил Минобороны увековечивать память погибших воинов
Ранее в Санкт-Петербургском Кронштадте, как писал News.ru, было решено увековечить память моряков, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 05:05
Футбол
Месси дисквалифицировали на три месяца
Обновлено в 07:13
Политика
«Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.
Обновлено в 07:38