Экономика
Пошлины Дональда Трампа замедлят мировую экономикуКоммерсантъ 02:15
Moody’s предупреждает о глобальных проблемах из-за плана американских властей Возможное введение президентом США Дональдом Трампом 25-процентных заградительных пошлин на импорт в страну автокомпонентов и автомобилей отразится на всей мировой экономике, считают в агентстве Moody’s.
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Общество
В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова
Обновлено в 07:38
Политика
Русский экзархат в Европе отказался подчиняться Константинополю
Инициатива Константинополя о роспуске русского экзархата в Европе отменит томос 1999 года, по которому объединению приходов в странах Западной Европы, вышедших в 1931 году из юрисдикции РПЦ, был возвращен статус экзархата Вселенского патриархата.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
ВГТРК назвала возможные цели «Циркона» в США в случае угроз для России
Обновлено в 05:14
Политика
Подвергшийся критике украинский дуэт Anna Maria пригласили в Крым
Глава крымской общественной палаты Григорий Иоффе заявил, что на полуострове будут рады видеть Анну и Марию Опанасюк (дуэт Anna Maria), которые подверглись критике после их слов о принадлежности Крыма.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Полицейский получил тяжелое ранение в перестрелке под Астраханью
Во время задержания огнестрельные ранения получил оперативный сотрудник полиции. Ему оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Венесуэле ранили журналистку проекта RT Redfish
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
МИД Швеции вызвал посла России из-за маневров Су-27
Во внешнеполитическом ведомстве Швеции посчитали нужным вызвать Виктора Татаринцева в связи с инцидентом, который произошел в начале этой недели.
Обновлено в 08:33
Спорт
Павличенко победил в общем зачете Кубка мира по санному спорту
Обновлено в 06:47
Спорт
Елисеев завоевал серебро в гонке преследования на ЧЕ
Обновлено в 03:39
Политика
В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Нетаньяху
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в настоящее время ведётся подготовка к встрече российского лидера Владимира Путина и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху 27 февраля в Москве.
Обновлено в 07:44
Общество
Опубликован документ о разрешении гей-парада в Воронежской области
В документе от имени главы Богучара Ивана Нежельского указан предполагаемый маршрут гей-парада.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Самолет совершил экстренную посадку после попытки захвата
Самолет национального авиаперевозчика Бангладеш Biman Bangladesh Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Шах-Аманат в Читтагонге, передает Times Now.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Задержан предполагаемый виновник смертельного ДТП в Петербурге
В Санкт-Петербурге после смертельного наезда на пешеходов в центре города возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Обновлено в 05:56
Происшествия
В Хабаровске женщина родила в больнице без помощи врачей
Обновлено в 02:52
Политика
Правительство готовит индивидуальный пересчет пенсий
Правительство РФ готовится к перерасчету пенсий, для каждого пенсионера он будет индивидуальным, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Москве ограбили наркологическую клинику Стаса Пьехи
Обновлено в 07:24
Наука
Ученые назвали самую эффективную тренировку для похудения
Научная группа проанализировала данные 41 исследования, где сравнивались результаты интервальных тренировок и длительных занятий спортом с умеренной интенсивностью, таких как бег трусцой, езда на велосипеде или ходьба в устойчивом темпе.
Обновлено в 08:17
Политика
Верховный шаман России прокомментировал жертвоприношение верблюдов
Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол заявил, что был не в курсе обряда жертвоприношения верблюдов в Иркутской области.
Обновлено в 06:35
Транспорт
В России изменили правила посадки в самолет
С 24 февраля в России вступил в силу приказ Минтранса, регулирующий правила посадки в самолеты.
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Болтон пригрозил Венесуэле санкциями
Советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон пригрозил Венесуэле изоляцией в том случае, если военные не пустят гуманитарную помощь в страну.
Обновлено вчера в 18:02
Армия и оружие
Натовцы оказались легкой добычей для мошенников
Центр стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) в докладе Конгрессу США указал на серьезную неподготовленность солдат альянса к противостоянию с кибер-мошенниками.
Обновлено в 07:25
Политика
Порошенко случайно назвал Украину агрессором
Президент Украины Петр Порошено во время выступления в городе Жолква оговорился, назвав свою страну агрессором.
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Генпрокуратура и ВС доложат о затягивании расследований
Генеральная прокуратура РФ планирует с Верховным судом подготовить для президента совместный доклад о случаях незаконного затягивания расследований.
Обновлено в 07:56
Футбол
Мане: «Манчестер Юнайтед» стал сильнее, но мы уверены в своих силах
Все понимают значение дерби с «Манчестер Юнайтед». Но мы уверены в своих силах, приложим все усилия, чтобы победить.
Обновлено вчера в 04:13
Происшествия
Самолет CSA, вылетевший в Сеул, вернулся в Прагу из-за утечки топлива
Airbus A330 чешской компании CSA из-за утечки топлива вынужден был прервать полет по маршруту Прага-Сеул и вернуться в чешскую столицу, сообщил в воскресенье журналистам представитель аэропорта имени Вацлава Гавела Роман Пацвон.
Обновлено в 05:59
Общество
Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности на понедельник, 25 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Обновлено в 03:28
Спорт
Тренер российских биатлонистов объяснил скандал с Логиновым
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал информацию о том, что россиянин Александр Логинов не смог принять участие в гонках чемпионата Европы из-за технической ошибки тренерского штаба и руководства Союза биатлонистов России (СБР).
Обновлено в 04:24
Политика
Актер Серебряков обвинил Россию в «разжигании войн»
Обновлено вчера в 08:15
Политика
В Молдавии открылись участки для голосования на парламентских выборах
Избирательные участки для голосования на парламентских выборах открылись в Молдавии.
Обновлено в 00:36