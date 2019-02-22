Экономика

Пошлины Дональда Трампа замедлят мировую экономикуКоммерсантъ 02:15

Moody’s предупреждает о глобальных проблемах из-за плана американских властей Возможное введение президентом США Дональдом Трампом 25-процентных заградительных пошлин на импорт в страну автокомпонентов и автомобилей отразится на всей мировой экономике, считают в агентстве Moody’s.
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Пошлины Дональда Трампа замедлят мировую экономику

Коммерсантъ02:15

Введение США пошлин может стоить немецким автопроизводителям €6,2 млрд в год

3DNewsвчера в 06:36
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Общество

В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова

Обновлено в 07:38
Политика

Русский экзархат в Европе отказался подчиняться Константинополю

Инициатива Константинополя о роспуске русского экзархата в Европе отменит томос 1999 года, по которому объединению приходов в странах Западной Европы, вышедших в 1931 году из юрисдикции РПЦ, был возвращен статус экзархата Вселенского патриархата.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие

ВГТРК назвала возможные цели «Циркона» в США в случае угроз для России

Обновлено в 05:14
Политика

Подвергшийся критике украинский дуэт Anna Maria пригласили в Крым

Глава крымской общественной палаты Григорий Иоффе заявил, что на полуострове будут рады видеть Анну и Марию Опанасюк (дуэт Anna Maria), которые подверглись критике после их слов о принадлежности Крыма.
Обновлено в 04:53
Спорт

Ретивых и Большунов завоевали «серебро» в командном спринте на ЧМ

Обновлено в 07:55
Происшествия

Полицейский получил тяжелое ранение в перестрелке под Астраханью

Во время задержания огнестрельные ранения получил оперативный сотрудник полиции. Ему оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 08:23
Происшествия

В Венесуэле ранили журналистку проекта RT Redfish

Обновлено в 08:26
Армия и оружие

МИД Швеции вызвал посла России из-за маневров Су-27

Во внешнеполитическом ведомстве Швеции посчитали нужным вызвать Виктора Татаринцева в связи с инцидентом, который произошел в начале этой недели.
Обновлено в 08:33
Спорт

Павличенко победил в общем зачете Кубка мира по санному спорту

Обновлено в 06:47
Спорт

Елисеев завоевал серебро в гонке преследования на ЧЕ

Обновлено в 03:39
Политика

В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Нетаньяху

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в настоящее время ведётся подготовка к встрече российского лидера Владимира Путина и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху 27 февраля в Москве.
Обновлено в 07:44
Общество

Опубликован документ о разрешении гей-парада в Воронежской области

В документе от имени главы Богучара Ивана Нежельского указан предполагаемый маршрут гей-парада.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Самолет совершил экстренную посадку после попытки захвата

Самолет национального авиаперевозчика Бангладеш Biman Bangladesh Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Шах-Аманат в Читтагонге, передает Times Now.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Задержан предполагаемый виновник смертельного ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге после смертельного наезда на пешеходов в центре города возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Обновлено в 05:56
Происшествия

В Хабаровске женщина родила в больнице без помощи врачей

Обновлено в 02:52
Политика

Правительство готовит индивидуальный пересчет пенсий

Правительство РФ готовится к перерасчету пенсий, для каждого пенсионера он будет индивидуальным, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 07:36
Происшествия

В Москве ограбили наркологическую клинику Стаса Пьехи

Обновлено в 07:24
Наука

Ученые назвали самую эффективную тренировку для похудения

Научная группа проанализировала данные 41 исследования, где сравнивались результаты интервальных тренировок и длительных занятий спортом с умеренной интенсивностью, таких как бег трусцой, езда на велосипеде или ходьба в устойчивом темпе.
Обновлено в 08:17
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Верховный шаман России прокомментировал жертвоприношение верблюдов

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол заявил, что был не в курсе обряда жертвоприношения верблюдов в Иркутской области.
Обновлено в 06:35
Транспорт

В России изменили правила посадки в самолет

С 24 февраля в России вступил в силу приказ Минтранса, регулирующий правила посадки в самолеты.
Обновлено вчера в 17:48
Политика

Болтон пригрозил Венесуэле санкциями

Советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон пригрозил Венесуэле изоляцией в том случае, если военные не пустят гуманитарную помощь в страну.
Обновлено вчера в 18:02
Армия и оружие

Натовцы оказались легкой добычей для мошенников

Центр стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) в докладе Конгрессу США указал на серьезную неподготовленность солдат альянса к противостоянию с кибер-мошенниками.
Обновлено в 07:25
Политика

Порошенко случайно назвал Украину агрессором

Президент Украины Петр Порошено во время выступления в городе Жолква оговорился, назвав свою страну агрессором.
Обновлено вчера в 18:34
Политика

Генпрокуратура и ВС доложат о затягивании расследований

Генеральная прокуратура РФ планирует с Верховным судом подготовить для президента совместный доклад о случаях незаконного затягивания расследований.
Обновлено в 07:56
Футбол

Мане: «Манчестер Юнайтед» стал сильнее, но мы уверены в своих силах

Все понимают значение дерби с «Манчестер Юнайтед». Но мы уверены в своих силах, приложим все усилия, чтобы победить.
Обновлено вчера в 04:13
Происшествия

Самолет CSA, вылетевший в Сеул, вернулся в Прагу из-за утечки топлива

Airbus A330 чешской компании CSA из-за утечки топлива вынужден был прервать полет по маршруту Прага-Сеул и вернуться в чешскую столицу, сообщил в воскресенье журналистам представитель аэропорта имени Вацлава Гавела Роман Пацвон.
Обновлено в 05:59
Общество

Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности на понедельник, 25 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Обновлено в 03:28
Спорт

Тренер российских биатлонистов объяснил скандал с Логиновым

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал информацию о том, что россиянин Александр Логинов не смог принять участие в гонках чемпионата Европы из-за технической ошибки тренерского штаба и руководства Союза биатлонистов России (СБР).
Обновлено в 04:24
Политика

Актер Серебряков обвинил Россию в «разжигании войн»

Обновлено вчера в 08:15
Политика

В Молдавии открылись участки для голосования на парламентских выборах

Избирательные участки для голосования на парламентских выборах открылись в Молдавии.
Обновлено в 00:36
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