Экспортная пошлина на нефть в России с 1 января 2019 года снизится в 1,5 раза,— до $89 за тонну, говорится в сообщении Минфина. Сейчас экспортная пошлина составляет $135,1 за тонну нефти.

Пошлина на экспорт нефти из России с 1 января снизится в 1,5 раза

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