Энергетика

Пошлина на экспорт нефти из России может вырасти на $6,2 с 1 апреляRT на русском 10:35

«Согласно расчётам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в России с 1 апреля 2019 года повысится на $6,2 и составит $97,4 за тонну», — говорится в официальном сообщении на сайте министерства.
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Минфин РФ: С 1 апреля вырастут экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

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