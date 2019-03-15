Энергетика
Пошлина на экспорт нефти из России может вырасти на $6,2 с 1 апреляRT на русском 10:35
«Согласно расчётам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в России с 1 апреля 2019 года повысится на $6,2 и составит $97,4 за тонну», — говорится в официальном сообщении на сайте министерства.
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Экспортная пошлина на нефть в России с 1 апреля выраcтет на $6,2 — до $97,4 за тонну
Rambler News Service06:30
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