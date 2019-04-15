Энергетика
Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 мая вырастет на $7,2 за тоннуПРАЙМ 05:03
Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 мая повысится на 7,2 доллара — до 104,6 доллара с 97,4 доллара за тонну в апреле, следует из расчетов Минфина.
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Минфин сообщил о повышении экспортной пошлины на нефть до 104,6 доллара за тонну
Парламентская газета05:16
Экспортная пошлина на нефть в России с 1 мая вырастет на $7,2 — до $104,6 за тонну
Rambler News Service04:59
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