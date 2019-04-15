Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 мая вырастет на $7,2 за тоннуПРАЙМ 05:03

Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 мая повысится на 7,2 доллара — до 104,6 доллара с 97,4 доллара за тонну в апреле, следует из расчетов Минфина.

Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 мая вырастет на $7,2 за тонну

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