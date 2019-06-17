Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 июля снизится на $10,1 за тоннуПРАЙМ 06:46

Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 июля понизится на 10,1 доллара — до 100,3 доллара с 110,4 доллара за тонну в июне, следует из расчетов Минфина.

Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 июля снизится на $10,1 за тонну

Общество Более 600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным Более 600 тыс. вопросов поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдёт в четверг, 20 июня.

Футбол «Крылья Советов» вышли из отпуска Сегодня, 17 июня, футболисты "Крыльев Советов" вышли из отпуска и начали проходить медосмотр в одном из медицинских центров, информирует пресс-служба клуба.

Происшествия Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.

Происшествия В саратовском ТЮЗе Юрий Ошеров упал в оркестровую яму Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в Облспасе, в Саратовском театре юного зрителя произошел несчастный случай, где при падении в оркестровую яму пострадал художественный руководитель театра, народный артист России Юрий Ошеров.

Политика New York Times назвала опасными обвинения Трампа в госизмене Американское издание New York Times ответило на выдвинутые президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом обвинения в государственной измене.

Происшествия Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Здоровье Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.

Происшествия Суд по делу экс-замполпреда в СЗФО и журналиста смягчил обвинение Московский районный суд Петербурга переквалифицировал состав преступления в деле калининградского журналиста и экс-замполпреда в СЗФО с вымогательства на самоуправство.

Армия и оружие Польша разместит американских военных в шести точках Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна разместит американские военные подразделения в шести точках.

Шоу-бизнес Шаляпин и Цымбалюк-Романовская опубликовали пикантные кадры из ванной Видеоролик с пикантными кадрами из ванной опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram Шаляпин.

Спорт Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате Российский легкоатлет Сергей Шубенков победил в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате (Марокко), сообщает ТАСС.

Политика Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию В 15:30 президент Франции Эммануэль Макрон встретит своего коллегу на крыльце Елисейского дворца, и они отправятся на переговоры.

Общество Названы самые солнечные города России Росгидромет на своей странице во «ВКонтакте» назвал два самых солнечных города России.

Политика ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном море Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.

Общество После масштабного ливня в Волгограде мэрия решила почистить ливневки К утру 17 июня представители администрации Волгограда сообщили, что коммунальщики расчищали последствия вечернего и ночного ливня, в том числе и у "Волгоград Арены" на протяжении ночи и успели сделать это до того, как город встал в утренних пробках.

Армия и оружие Пушилин заявил об угрозе срыва урегулирования конфликта в Донбассе Мирное урегулирование в зоне конфликта на востоке Украины оказалось под угрозой срыва.

Политика Иран может превысить уровень обогащения урана за два дня Иран способен превысить уровень обогащения урана в 3,67 %, предусмотренный ядерной сделкой, в течение 1-2 дней, сообщил представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

Происшествия РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.

Спорт Панков: попасть в «Финал шести» Лиги наций было невозможно Задача выхода в "Финал шести" волейбольной Лиги наций была невыполнима для женской сборной России, так как команда играла без своих лидеров, считает главный тренер российской сборной Вадим Панков.

Политика Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.