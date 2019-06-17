Энергетика
Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 июля снизится на $10,1 за тоннуПРАЙМ 06:46
Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 июля понизится на 10,1 доллара — до 100,3 доллара с 110,4 доллара за тонну в июне, следует из расчетов Минфина.
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Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна разместит американские военные подразделения в шести точках.
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После масштабного ливня в Волгограде мэрия решила почистить ливневки
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В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
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Несмотря на уход «АвтоВАЗа» с европейского рынка из-за ужесточения экологических норм, немцы планируют продолжить продажи самой популярной российской модели в Европе – внедорожника Lada 4х4, но с доработками.
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